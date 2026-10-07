Keď ho v Maďarsku vylúčili, bál sa, že už ho nezavolajú. Messi odtancoval posledné tango

Vstupenky pre 80-tisíc fanúšikov na štadióne Monumental v Buenos Aires sa minuli za necelé dve hodiny. Niektorí priekupníci si za ne pýtali v prepočte takmer tisíc eur.
Krátko pred začiatkom sa na ihrisku objavil obrovský argentínsky dres s číslom 10 a nápisom Gracias (Ďakujeme). Štadión na chvíľu zahalila tma, v ktorej vynikol ohňostroj.
Lionel Messi odohral posledné minúty v argentínskom reprezentačnom drese v priateľskom zápase proti Beninu.
Argentína vyhrala 3:0, Messi pečatil skóre z penalty svojim 126. reprezentačným gólom. Zároveň prispel aj dvoma asistenciami.
„Bola pre mňa obrovská česť nosiť tento dres viac ako 20 rokov. Nikdy som neprestal bojovať a vždy som do toho dával všetko.
Najradšej by som sa sem vracal navždy, pretože hrať za argentínsku reprezentáciu je to najkrajšie, čo vás môže stretnúť,“ uviedol útočník do mikrofónu zo stredu ihriska.
VIDEO: Posledný gól Messiho za Argentínu
V zápase proti Beninu najskôr otvoril skóre v 48. minúte hlavičkou obranca Nicolas Otamendi práve po rohu Messiho.
Argentínska legenda potom prihrala Nicolasovi Pazovi, ten sa jej odvďačil parádnym zakončením ľavačkou v 61. minúte - 2:0.
O desať minút neskôr Messi premenil penaltu strelou do horného rohu bránky a upevnil si pozíciu historicky najlepšieho strelca tímu „Albiceleste“.
„Olé, olé, Messi,“ skandoval dav na jeho počesť. Hoci vo veku 39 rokov stále hrá na vysokej úrovni, Messi už 31. augusta oznámil, že jeho pôsobenie v argentínskom tíme sa chýli ku koncu.
“Nadišiel ten moment. Odchádzam s pokojom v duši, dal som do toho všetko. Tento dres bol mojím snom, mojou hrdosťou a mojím životom," uviedol 39-ročný Messi v 45 sekúnd dlhom videu s kolážou svojich slávnych okamihov v národnom tíme, ktoré dnes zverejnila na sociálnych sieťach spoločnosť Adidas Football.
Vo svojej vlasti sa stal milovaným hrdinom. Keď plakal Messi, Argentína plakala s ním. A naopak.
S jeho odchodom sa končí výnimočná éra argentínskeho futbalu.
Ako vyzerala reprezentačná kariéra futbalového génia?
V premiére vydržal len dve minúty
V hľadisku štadióna Ferenca Puskása v Budapešti bolo 17. augusta 2005 vyše 20-tisíc divákov, ale organizátori čakali oveľa viac.
Maďarská reprezentácia hrala prípravný duel proti Argentíne, ktorá už v tom čase mala istú účasť na MS 2006.
V 63. minúte siahol José Pékerman po striedaní. Z ihriska stiahol krídelníka Lisandra Lópeza a na ihrisko poslal 18-ročného mladíka s obrovským potenciálom.
Nikto vtedy netušil, že sa začína výnimočný príbeh histórie medzinárodného futbalu (mimochodom, aj Maradona si odkrútil premiéru v reprezentácii v roku 1977 proti Maďarsku).
Pri svojom debute však vydržal Messi na ihrisku iba dve minúty. Dostal sa do súboja s obrancom Vilmosom Vanczákom, ktorý ho zozadu potiahol a argentínsky tínedžer mu to vrátil.
Rozhodca Merk mu ukázal za úder lakťom červenú kartu. Argentína vyhrala 2:1, ale Messi bol zlomený. Obával sa, že ho do reprezentácie už nikdy nezavolajú. Ale mýlil sa.
Olympijský šampión z Pekingu
Svoj prvý gól v argentínskom drese strelil v prípravnom zápase do siete Chorvátov v roku 2006. Naladil sa tak na prvý veľký turnaj - mundial v Nemecku 2006.
Úvodný zápas MS proti Pobrežiu Slonoviny v Hamburgu presedel na striedačke.
VIDEO: Finále OH 2008 Argentína - Nigéria
V druhom proti Srbsku a Čiernej Hore sa stal týždeň pred 19. narodeninami najmladším Argentínčanom, ktorý skóroval v zápase majstrovstiev sveta (Juhoameričania vyhrali 6:0).
Argentína vypadla vo štvrťfinále, v ktorom ju zdolalo po penaltách domáce Nemecko.
Na Copa América 2007, ktorú hostila Venezuela, zažil Lionel Messi jedno z mnohých veľkých sklamaní v reprezentácii.
Inak skvelý turnaj, v ktorom strelil dva góly a získal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča turnaja, vyvrcholil krutou finálovou prehrou 0:3 s rivalom z Brazílie.
Prvé víťazné finále v argentínskom drese Messi odohral na olympijskom turnaji v Pekingu 2008, keď jeho tím v semifinále zdolal Brazíliu 3:0 a vo finále gólom Ángela Di Maríu (po Messiho pase) Nigériu.
Argentínčania cestovali v lete 2010 na svetový šampionát do Južnej Afriky s obrovskými ambíciami.
Po suverénnej jazde skupinovou fázou však stroskotali v rovnakej fáze turnaja proti rovnakému súperovi ako pred štyrmi rokmi. Nemci tentoraz zničili Argentínu 4:0.
Veľké sklamanie a koniec v štvrťfinále priniesla aj Copa América 2011. Tentoraz vyradil Argentínu Uruguaj v penaltovom rozstrele.
Smola kapitána Messiho
Po turnaji sa trénerom reprezentácie stal Alejandro Sabella, ktorý vymenoval 24-ročného Messiho za kapitána tímu.
Prvý raz si však navliekol kapitánsku pásku už o rok skôr, v zápase MS 2010 proti Grécku mu ju zveril tréner Diego Maradona, aby zaskočil za oddychujúceho kapitána Mascherana.
Na šampionát 2014 do Brazílie prišli Argentínčania s jasným cieľom - priniesť domov prvý titul majstra sveta od roku 1986.
Argentína zažívala výborný turnaj, hoci v každom zápase zvíťazila iba tesne o gól.
S plným počtom bodov vyhrala skupinu, v osemfinále vyradila 1:0 po predĺžení Švajčiarsko, vo štvrťfinále 1:0 Belgicko a v semifinále po bezgólovej remíze v penaltovom rozstrele vyradila Holandsko.
Messi a reprezentácia (fakty a čísla)
- Počet zápasov: 208
- Góly: 126
- Premiéra: 17. augusta 2005 v Budapešti proti Maďarsku
- Rozlúčka: 7. októbra 2026 v Buenos Aires proti Beninu
- Tituly: majster sveta (2022), olympijský víťaz (2008), víťaz Copa America (2021, 2024)
- Počet zápasov na MS: 34
- Hetriky za Argentínu: 11 (posledný na MS 2026 proti Alžírsku)
- Najproduktívnejší rok: 2022 - 18 gólov za Argentínu
V každom zápase ťahal Argentínu za úspechom Messi. Finále na štadióne Maracanã proti Nemecku dospelo za bezgólového stavu do predĺženia, v ktorom rozhodol volej Götzeho v 113. minúte.
Nemecko získalo štvrtý titul. Zdrvený Messi označil Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja za cenu útechy, ktorá ho vôbec nezaujíma.
Kruto pre Argentínu vyvrcholila aj Copa América o rok neskôr, keď ju vo finále po bezgólovej remíze v penaltách v domácom prostredí zdolalo Čile.
V roku 2016 Copa oslavovala storočnicu, a tak sa konal výročný turnaj, ktorý hostili Spojené štáty americké.
Výsledok? Úplne identický ako ten pred rokom. Argentína vo finále podľahla Čile po bezgólovej remíze na penalty. Messi tú svoju nepremenil.
Koniec a rýchly návrat, prichádza Scaloni
Tretia finálová prehra v priebehu troch rokov Messiho zlomila. Hneď po zápase proti Čile v šatni oznámil, že v reprezentácii končí. K rozhodnutiu prispeli aj roky tvrdej kritiky v Argentíne, kde mu vyčítali, že v reprezentácii nepodáva výkony ako v Barcelone.
„Veľmi som sa snažil, aby sme s Argentínou získali titul, ale nebolo mi to súdené. Nedokázal som to a veľmi ma to bolí,“ vysvetľoval novinárom.
V Argentíne sa okamžite zdvihla obrovská vlna podpory za jeho návrat. Verejne ho prosili aj osobnosti vrátane Diega Maradonu a vtedajšieho prezidenta Mauricia Macriho, pridali sa spoluhráči a tréneri.
Messi si koniec rozmyslel a o niekoľko týždňov nastúpil v kvalifikácii MS 2018. V Rusku však Argentína odohrala jeden zo svojich najhorších turnajov za posledný čas a skončila už v osemfinále, kde nestačila na Francúzov.
Messi tentoraz zotrval. Jorge Sampaoli po MS odstúpil z pozície trénera argentínskej reprezentácie a nahradil ho Lionel Scaloni. Malo ísť len o dočasné riešenie, Scaloni bol menej známy tréner, čo v Argentíne vyvolalo skepsu.
Do tímu však priniesol celkom novú filozofiu. Nebolo pre neho dôležité hrať atraktívny futbal, ale vyhrávať. Nezaujímali ho individuálne štatistiky, žiadal, aby sa hráči na ihrisku obetovali jeden pre druhého.
Do tímu priviedol viacero mladých futbalistov (Emiliano Martínez, Cristian Romero a Lisandro Martínez, neskôr Enzo Fernández, Alexis Mac Allister a Julián Álvarez), ale ponechal v ňom aj ostrieľaných hráčov ako Otamendi, Di María a De Paul.
Líder Messi dostal voľnosť, aby sa aj v reprezentácii cítil rovnako komfortne ako v klube. Vznikol tak koktejl skúseností a novej energie.
Sériu uťala facka na MS
Prvý test absolvoval Scaloni s Argentínou na Copa América, ktorú v roku 2019 hostila Brazília. Mužstvo skončilo tretie, no ukázalo, čo mu bolo veľmi dlho chýbalo - vášeň, emóciu a túžbu.
O dva roky neskôr sa Copa América pre pandémiu hrala namiesto Argentíny opäť v Brazílii.
Argentína v skupine zo štyroch zápasov vyhrala tri, remizovala s Čile. Cesta turnajom pokračovala postupom cez Ekvádor vo štvrťfinále po hladkom víťazstve 3:0 a následnou semifinálovou drámou, v ktorej zvládla Argentína rozstrel proti Kolumbii.
Messi stál po siedmich rokoch opäť pred bránami finále na najväčšom brazílskom štadióne v Riu de Janeiro.
Argentína sa tentoraz vzoprela osudu. Podobne ako na olympiáde v Pekingu strelil jediný gól zápasu Di María.
Scaloniho skladačka fungovala ako perfektný stroj. Od júla 2019 do MS 2022 v Katare držala Argentína sériu 36 zápasov bez prehry a útočila na rekord Talianska (37 zápasov)
Séria sa nečakane skončila v prvom zápase šampionátu, Messi a spol. v skupine senzačne prehrali 1:2 so Saudskou Arábiou.
Táto facka však donútila Argentínu hrať s mentalitou, ktorú dovtedy nepoznala. Ďalšia strata už nebola možná. Na ihrisku to bolo vidno. A na výsledkoch tiež.
Najlepšie finále? Messi má titul
Nasledovali výhry 2:0 nad Mexikom a Poľskom a prvé miesto v skupine. V osemfinále vyhrala Argentína 2:1 nad Austráliou, vo štvrťfinále 3:2 po penaltách nad Holandskom v jednom z najnapínavejších zápasov histórie majstrovstiev sveta a v semifinále 3:0 nad Chorvátskom.
Mužstvo, ktoré v úvode turnaja čelilo kritike a posmechu, sa prebojovalo do finále. Súboj o titul medzi Argentínou a Francúzskom mnohí označili za najlepší v histórii.
VIDEO: Finále MS 2022 Argentína - Francúzsko
V 23. minúte premenil Messi penaltu a poslal Argentínu do vedenia. V 36. minúte Di María zakončil ukážkový protiútok gólom - 2:0.
Francúzsko bolo bezbranné, no len do momentu, kým sa neprebudil démon Kylian Mbappé, ktorý dvoma gólmi v priebehu dvoch minút vyrovnal.
Nasledovalo predĺženie. V 108. minúte Messi vrátil Argentíne vedenie, no francúzsky pád na prahu útesu odvrátil opäť Mbappé, ktorý skompletizoval hetrik, čo sa v finále MS podarilo okrem neho len Geoffovi Hurstovi v roku 1966.
V pridanom čase druhého predĺženia prišiel moment, pri ktorom sa Messimu a všetkým priaznivcom Argentíny na moment zastavilo srdce. Randal Kolo Muani sa ocitol sám pred Martínezom, ale argentínsky brankár vytiahol famózny zákrok.
V penaltovom rozstrele sa mýlili len dvaja strelci - Coman a Tchouaméni. Gonzalo Montiel premenil rozhodujúcu penaltu prízemnou strelou do protipohybu Llorisa.
Argentína získala tretí titul a Messi bol prvý raz majster sveta. Bezprostredne po zápase sa neubránil slzám: „Toľkokrát som o tom sníval, tak veľmi som to chcel, že tomu stále nemôžem uveriť,“ vravel.
Hegemónia Argentíny pokračovala víťazstvom vo Finalissime 3:0 proti Taliansku a obhajobou titulu na Copa América v roku 2024. Bolo jasné, že majstrovstvá sveta 2026 v Severnej Amerike budú pre Messiho rozlúčkou s reprezentačným dresom.
Nájde Argentína novú ikonu?
Argentína nepodávala presvedčivé výkony, ale opäť úradoval faktor Messi, ktorý strelil prvých päť gólov svojho tímu na turnaji. Skupinu síce Argentína ovládla bez straty, no vo vyraďovacej fáze mala viackrát na mále.
Najskôr vydrela víťazstvo 3:2 nad Kapverdami, podaril sa jej neuveriteľný obrat z 0:2 na 3:2 proti Egyptu a vo štvrťfinále dosiahla víťazstvo 3:1 po predĺžení nad Švajčiarskom.
V semifinále v emotívne nabitom súboji s politickým nádychom po ďalšom obrate zdolala 2:1 Anglicko.
Messiho rozlúčka z majstrovstvami sveta dopadla podobne ako v roku 2014. Vo finále proti Španielsku inkasovala oslabená Argentína jediný gól v predĺžení. Messi končil veľmi symbolicky - na druhom mieste, ktoré ho sprevádzalo celú kariéru.
Messiho zbohom argentínskej reprezentácii neznamená jeho definitívnu rozlúčku s futbalom. Zatiaľ. Po stredajšom zápase sa vráti do Interu Miami v americkej MLS.
Argentína teraz musí premýšľať o budúcnosti bez neho. Kto zdedí Messiho dres s číslom 10? Odíde aj tréner Lionel Scaloni? Nájdu Argentínčania so svojim futbalovým DNA novú ikonu?