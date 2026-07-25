Prvý gól sezóny nestačil. Trenčín neudržal doma náskok, remízu zariadil mladý Slovák

Niké liga - 1. kolo
Trenčín - Komárno 1:1 (1:0)
Góly: 14. Poom - 66. Masaryk
Rozhodovali: Valent – Vorel, Zemko
ŽK: Kiss, Masaryk, Domonkos (všetci Komárno)
Diváci: 1289
Trenčín: Katič – Pavek (75. Jovanovič), Križan, Diouf, Skovajsa – Poom, Hájovský, Mikulaj - Jepihhin (61. Soares), Boye (68. Paur), Kam (76. González)
Komárno: Dlubáč – Krčík, Pillár, M. Šimko, Šmehyl – Tamás (46. Sylvestr), Domonkos, Kiss (73. Havrylenko), Leoni (56. Žák) – Bernát (56. Ganbold), Masaryk (90+1. Palán)
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Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotnom stretnutí 1. kola Niké ligy na domácej pôde s KFC Komárno 1:1.
Domácich poslal do vedenia v 14. minúte estónsky útočník Markus Poom. Deľbu bodov zariadil v 66. minúte Andy Masaryk.
Prvú vážnejšiu príležitosť si vypracovali hostia v 11. minúte. Šimkovo zakončenie hlavou musel Katič v trenčianskej bráne vyškriabať na brvno.
O tri minúty neskôr Poom zachytil chybnú rozohrávku Komárna a strelou z halfvoleja nedal Dlubáčovi nárok zasiahnuť - 1:0.
V závere polčasu mohol vyrovnať Bernát, no technickým zakončením iba opečiatkoval žrď.
Hostia sa dočkali v 66. minúte, kedy sa v ľavej strane šestnástky individuálne presadil Masaryk a s prispením teču brániaceho hráča prekonal trenčianskeho brankára - 1:1. V ostávajúcich minútach malo viac z hry Komárno, no diváci už ďalší gól nevideli.