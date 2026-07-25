Prvý gól sezóny nestačil. Trenčín neudržal doma náskok, remízu zariadil mladý Slovák

Tadeáš Hájovský z Trenčína a Filip Kiss z Komárna bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
Fotogaléria (6)
Tadeáš Hájovský z Trenčína a Filip Kiss z Komárna bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. júl 2026 o 19:52
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Komárno a Trenčín si rozdelili body v úvodnom zápase.

Niké liga - 1. kolo

Trenčín - Komárno 1:1 (1:0)

Góly: 14. Poom - 66. Masaryk

Rozhodovali: Valent – Vorel, Zemko

ŽK: Kiss, Masaryk, Domonkos (všetci Komárno)

Diváci: 1289

Trenčín: Katič – Pavek (75. Jovanovič), Križan, Diouf, Skovajsa – Poom, Hájovský, Mikulaj - Jepihhin (61. Soares), Boye (68. Paur), Kam (76. González)

Komárno: Dlubáč – Krčík, Pillár, M. Šimko, Šmehyl – Tamás (46. Sylvestr), Domonkos, Kiss (73. Havrylenko), Leoni (56. Žák) – Bernát (56. Ganbold), Masaryk (90+1. Palán)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotnom stretnutí 1. kola Niké ligy na domácej pôde s KFC Komárno 1:1.

Domácich poslal do vedenia v 14. minúte estónsky útočník Markus Poom. Deľbu bodov zariadil v 66. minúte Andy Masaryk.

Prvú vážnejšiu príležitosť si vypracovali hostia v 11. minúte. Šimkovo zakončenie hlavou musel Katič v trenčianskej bráne vyškriabať na brvno.

O tri minúty neskôr Poom zachytil chybnú rozohrávku Komárna a strelou z halfvoleja nedal Dlubáčovi nárok zasiahnuť - 1:0.

Fotogaléria zo zápasu AS Trenčín - KFC Komárno (Niké liga, 1. kolo)
Mikkel Boye z Trenčína reaguje v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
Tadeáš Hájovský z Trenčína a Filip Kiss z Komárna bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
Hlavný tréner KFC Komárno Norbert Czibor sleduje zápas 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
Andy Masaryk z Komárna reaguje v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
6 fotografií
Markus Poom z Trenčína sa teší z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.Papa Diouf z Trenčína, Andy Masaryk z Komárna, Tadeáš Hájovský z Trenčína a Kristóf Domonkos z Komárna bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.

V závere polčasu mohol vyrovnať Bernát, no technickým zakončením iba opečiatkoval žrď.

Hostia sa dočkali v 66. minúte, kedy sa v ľavej strane šestnástky individuálne presadil Masaryk a s prispením teču brániaceho hráča prekonal trenčianskeho brankára - 1:1. V ostávajúcich minútach malo viac z hry Komárno, no diváci už ďalší gól nevideli.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
0
0
0
0
0:0
0
4
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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