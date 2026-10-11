DAC ťaží z chýb rivalov a kraľuje lige. Trnava predbehla Žilinu, Slovan opäť stráca

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda potvrdili pozíciu lídra Niké ligy, keď v 10. kole zvíťazili v Michalovciach 3:0.
Na čele tabuľky majú dvojbodový náskok pred Spartakom Trnava a Žilinou, navyše zápas k dobru.
Trnava sa po víťazstve 3:1 v Podbrezovej posunula na druhé miesto pred „šošonov“, ktorí remizovali v Ružomberku 2:2.
Žilinčania v Ružomberku viedli 2:0, po červenej karte Aleksandra Narimanidzeho však domáci vyrovnali ešte v prvom polčase.
Obhajca titulu Slovan Bratislava po reprezentačnej prestávke remizoval v Skalici 1:1 a zostal štvrtý so 17 bodmi.
Kapitán Andraž Šporar v 71. minúte nepremenil pokutový kop, ktorým mohol zariadiť obrat.
Trenčín doma prehral s Banskou Bystricou 0:1 a klesol na posledné miesto s piatimi bodmi a v nedeľu na lavičke skončil holandský tréner Ricardo Moniz.
Desiate Komárno naďalej čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V Košiciach viedlo až do nadstaveného času druhého polčasu, remízu 1:1 ale zariadil domáci Milan Rehuš.
Niké liga - 10. kolo:
AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)
Gól: 11. Gjorgievski.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Košice - KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 90.+5 Rehuš - 28. Bernát.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Góly: 54. Daniel - 60. Barseghjan.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 27. Pauschek (vlastný), 62. Ouro, 73. Sylla.
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MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:2 (2:2)
Góly: 27. Selecký (z 11 m), 41. Kostka - 11. Faško (z 11 m), 16. Narimanidze.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 1:3 (0:2)
Góly: 88. Chrien - 18. a 35. Kudlička, 72. Azango.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>