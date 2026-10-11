DAC ťaží z chýb rivalov a kraľuje lige. Trnava predbehla Žilinu, Slovan opäť stráca

Uprostred Klemen Nemanič (Dunajská Streda) a vľavo Elvis Sukisa Mashike (Michalovce)
Fotogaléria (7)
Uprostred Klemen Nemanič (Dunajská Streda) a vľavo Elvis Sukisa Mashike (Michalovce) (Autor: TASR)
TASR|11. okt 2026 o 21:21
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Pozrite si sumár 10. kola Niké ligy.

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda potvrdili pozíciu lídra Niké ligy, keď v 10. kole zvíťazili v Michalovciach 3:0.

Na čele tabuľky majú dvojbodový náskok pred Spartakom Trnava a Žilinou, navyše zápas k dobru.

Trnava sa po víťazstve 3:1 v Podbrezovej posunula na druhé miesto pred „šošonov“, ktorí remizovali v Ružomberku 2:2.

Žilinčania v Ružomberku viedli 2:0, po červenej karte Aleksandra Narimanidzeho však domáci vyrovnali ešte v prvom polčase.

Fotogaléria zo zápasu Ružomberok - Žilina (Niké liga, 10. kolo)
Na snímke v pozadí hráči Ružomberka sa radujú z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke sprava Fabian Bzdyl (Žilina), Filip Souček a Oliver Luterán (obaja Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina), Alexander Selecký a Alexander Mojžiš (obaja Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
7 fotografií
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAXNa snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAXNa snímke brankár Ružomberka Ivan Krajčírik odkopáva loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX

Obhajca titulu Slovan Bratislava po reprezentačnej prestávke remizoval v Skalici 1:1 a zostal štvrtý so 17 bodmi.

Kapitán Andraž Šporar v 71. minúte nepremenil pokutový kop, ktorým mohol zariadiť obrat.

Trenčín doma prehral s Banskou Bystricou 0:1 a klesol na posledné miesto s piatimi bodmi a v nedeľu na lavičke skončil holandský tréner Ricardo Moniz.

Desiate Komárno naďalej čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V Košiciach viedlo až do nadstaveného času druhého polčasu, remízu 1:1 ale zariadil domáci Milan Rehuš.

Niké liga - 10. kolo:

AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)

Gól: 11. Gjorgievski.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Košice - KFC Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 90.+5 Rehuš - 28. Bernát.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)

Góly: 54. Daniel - 60. Barseghjan.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 27. Pauschek (vlastný), 62. Ouro, 73. Sylla.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:2 (2:2)

Góly: 27. Selecký (z 11 m), 41. Kostka - 11. Faško (z 11 m), 16. Narimanidze.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 1:3 (0:2)

Góly: 88. Chrien - 18. a 35. Kudlička, 72. Azango.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Uprostred Klemen Nemanič (Dunajská Streda) a vľavo Elvis Sukisa Mashike (Michalovce)
    Uprostred Klemen Nemanič (Dunajská Streda) a vľavo Elvis Sukisa Mashike (Michalovce)
    DAC ťaží z chýb rivalov a kraľuje lige. Trnava predbehla Žilinu, Slovan opäť stráca
    dnes 21:21
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