Hrali druhú ligu, teraz sa zachraňujú v predposlednej a podali protest

V najslávnejších časoch hrávalo Agro Hurbanovo druhú ligu a na zápasy jeho silného mužstva sa chodili pozerať diváci aj z iných okresov.
Dnes je situácia iná, mužstvo tohto sedemtisícového mestečka figuruje na zostupovej priečke do okresnej siedmej ligy, odkiaľ niet v ObFZ Komárno už ani kam vypadnúť.
V sezóne 2023/24 skončilo Hurbanovo na štrnástom mieste 16-člennej štvrtej ligy Západ a spoločne s pätnástym FC Nádszeg Trstice či poslednými Kozárovcami vypadlo.
Len rok nato zostúpilo z posledného miesta piatej ligy Juhovýchod ZsFZ do najnižšej krajskej súťaže, v ktorej skončilo vlani na šiestom mieste, no a dnes je v šiestej lige Východ tretie od konca 16-členného pelotónu, teda na jednom z troch zostupových miest do okresnej súťaže.
Zlaté - druholigové - časy sú dávno zabudnuté a slávny hurbanovský zlatý bažant už akoby prestával kikiríkať.
„O udržanie šiestej ligy určite zabojujeme a zostup do okresnej súťaže, kam Hurbanovo doteraz nikdy nezostúpilo, si ani nepripúšťame,“ začal pre Sportnet viceprezident MŠK Hurbanovo a bývalý dlhoročný hráč Roman Vozárik.
„Náš pokles výkonnosti sa začal ešte na konci poslednej sezóny vo štvrtej lige, keď naznačilo úmysel odísť viacero hráčov.“
Z nich vtedy nakoniec odišli hrajúci tréner Goran Matič a zadáci Matúš Kling so Szabolcsom Jóbom do piatoligového Bešeňova, stopér Alexandr Luzin, brankár Matej Juhás a tvorivé duo Alex Gažo a Áron Csomor do Tvrdošoviec.
Luzin, Gažo a Csomor sú však najnovšie od tohto leta už vo Dvoroch nad Žitavou, kým Juhás v Šuranoch, teda v kluboch rovnakej súťaže.
„To boli naši kmeňoví hráči a odvtedy sa to s nami výsledkovo ťahá, pretože napriek snahe nedokážeme postaviť kvalitnejšie mužstvo.
Aj preto sme sa rozhodli tvoriť mužstvo do budúcnosti z vlastných, i keď primladých hráčov, na ktorých chceme stavať dlhodobo.“
Krutá prehra
Časy sa menia a dnes už nie je až takou pýchou nosiť hurbanovský dres snáď ani pre hráčov z okresu. Naposledy vybehla v desiatom kole šiestej ligy v Komjaticiach v základnej jedenástke okrem 35-ročného kapitána Petra Kádeka, ktorý celý svoj futbalový život neobliekol iný, ako žlto-modrý dres, desiatka hráčov s vekovým priemerom 21 rokov, z toho siedmi boli 18 a 19-roční.
Pritom v stretnutí štrnástych Komjatíc a trinásteho Hurbanova išlo pred jesenným finišom o lepšiu východiskovú pozíciu v jarných bojoch o záchranu.
Výsledok stretnutia Komjatice – Hurbanovo 5:1 (2:1) bol pre behavých hostí krutý, tí však prišli, navyše, o 18-ročného brankára Gergőa Garaia, ktorý chytil loptu rukou za stavu 2:1 - úplne zbytočne - tri metre pred pokutovým územím a tesne pred prestávkou tak svoje mužstvo citeľne oslabil.
Hostia totiž za stavu 2:1 trafili z priameho kopu brvno, hrali variabilne a ich hra sľubovala proti bojovným domácim výsledkovú zápletku. V oslabení o jedného hráča im však sily vystačili do 70. minúty, keď dvojgólový domáci Adrián Trebuňa zvýšil na 3:1 a rozbehnuté Komjatice už obrat nepripustili.
Sklamaní hostia odišli nakoniec s prehrou 1:5, pričom najmä v úvode ukázali dobrý šiestoligový futbal a aj úmysel bodovať.
Komjatice - Hurbanovo 5:1 (2:1)
Góly: 7. Trebuňa, 15. Kuruc, 70. Trebuňa, 80. Szabó, 86. Garay - 23. Nothart
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Menili trénera
Po prvej tretine súťaže tak klesli na jednu troch zostupových priečok a bilanciu 2 – 2 – 6 pri skóre 11:22 sa pokúsia vylepšiť najbližšie doma proti dvanástej Salke, ktorá má len o bod viac.
MŠK Hurbanovo pritom začalo súťaž remízou v expiatoligových Šahách (1:1), no vôbec prvýkrát zvíťazilo až v piatom kole v Želiezovciach (3:2) a druhýkrát v ôsmom doma s nováčikom a posledným tímom tabuľky Novou Strážou (2:1).
Potom prišla zmena na trénerskom poste, keď Novozámčana Petra Buranského nahradil Levičan Dušan Szabo, ktorý začal tesnou prehrou 0:1 po dobrom výkone vo štvrtom Svätom Petri.
Protest za dva verdikty
"Dve tretiny mužstva tvoria naozaj veľmi mladí hráči, s ktorými začal pracovať tréner Dušan Szabo veľmi intenzívne.
Z nášho pohľadu nás však napríklad v zápase v Komjaticiach rozhodca poškodil nielen červenou kartou pre brankára, ale aj neodpískaním pokutového kopu.
Ako dôvod udelenia červenej karty totiž do Zápisu o stretnutí uviedol: Zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia.
To však aj podľa oficiálneho videozáznamu nie realitou, pretože jasne vidieť, že nebol ani zďaleka posledným hráčom, veď za ním boli ešte traja naši obrancovia.
No a v 64. minúte nebol odpískaný pokutový kop, ale nesprávne faul na brankára domácich, ktorý pritom podrazil nášho prenikajúceho útočníka.
Aj vďaka zvuku vo videu pritom počuť domácich divákov, ako hneď po hvizde rozhodcu nekomentujú faul na brankára, pretože si mysleli, že odpískal jedenástku.
Za takýchto okolností sa naše mladé mužstvo potom už zložilo a inkasovalo ešte trikrát. Za dve
sporné situácie sme však podali oficiálny protest, aby rozhodla Komisia rozhodcov ZsFZ,“ uviedol činovník MŠK Hurbanovo.
„Inak, už dvakrát sme zápas prehrali po jedenástke v pomere 0:1, v siedmom kole v Nesvadoch a v deviatom vo Svätom Petri, kde u favorita na postup zahralo mužstvo naozaj dobre a ešte v 70. minúte bol stav 0:0.
V oboch týchto zápasoch však boli pokutové kopy odpískané oprávnene, čo sme prijali bez akýchkoľvek námietok.“
Pád do „okresu“ si nepripúšťajú
Kedysi sa v okrese Komárno firmy predháňali, aby sa mohli zviditeľniť prostredníctvom futbalového Hurbanova v druhej najvyššej súťaži.
„Ekonomická situácia na Slovensku je taká, aká je, preto aj u nás nie je teraz jednoduché nájsť podnikateľa ochotného investovať do krajského futbalu.
My však nepracujeme iba na A-mužstve, v klube sa staráme o šesť mládežníckych družstiev a v nich zhruba o sto detí,“ zdôraznil rodený Hurbanovčan.
Najbližšiu nedeľu privítajú žlto-modrí dvanástu Salku a mužstvo pôjde za tretím víťazstvom jesene. V malom mestečku na Podunajsku každý verí, že MŠK nepostihne osud iného bývalého druholigistu z okresného mesta Levice, ktorého pred 32 rokmi delila dokonca od prvej ligy iba baráž proti predposlednému prvoligistovi Humennému, keď Levičania potom vypadli po rokoch až do „okresu“.
Z pohľadu namočených tímov zo sobotňajšieho duelu Komjatice – Hurbanovo zaujímal aktérov výsledok dvanástej Salky, ktorá prehrala doma so Svätým Petrom po hetriku najlepšieho strelca súťaže Brazílčana Joaa De Oliveiru Santosa 2:5. Posledná Nová Stráž podľahla v nedeľu v Starom Tekove 0:5 a predposledné Želiezovce v Lipovej 0:3.
Výsledok kola sa zrodil v prvých Tekovských Lužanoch, kde zvíťazila druhá Kalná nad Hronom najtesnejšie 1:0 a víťaz levického okresného derby zápasu sa predral na špicu poradia.