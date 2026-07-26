Gól v hodine dvanástej. Ružomberok zachránila penalta v nadstavenom čase

Alexander Selecký (Ružomberok) a vľavo Andreas Gruber (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 1. kola Niké ligy.
Fotogaléria (3)
Alexander Selecký (Ružomberok) a vľavo Andreas Gruber (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 1. kola Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. júl 2026 o 19:00
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DAC bol blízko k prvej výhre v sezóne.

Niké liga - 1. kolo

Ružomberok - DAC Dunajská Streda 1:1 (0:0)

Góly: 90+8. Boďa (z 11 m) - 72. Ramadan

ŽK: Hranoš, Hladík – Jukleröd, Trontel

Rozhodovali: Choreň – Štofík, Bednár

Diváci: 1414

Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Jevoš (66. Tučný), Luterán, Souček (88. Marušin), Hranoš (83. Chobot), Hladík (83. Boďa), Koubek (66. Kelemen).

Dunajská Streda: Filipe – Kapanadze (60. Trontelj), Kačaraba, Nemanič, Jukleröd – Gruber (40. Kabić), Diongue, Bationo (75. Blažek), Sylla – Corr (60. Gagua), Trusa (60. Ramadan).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 1. kole nového ročníka Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1.

V 72. minúte išli hostia do vedenia, keď Ammar Ramadan dostal dlhú kolmičku cez stred ihriska od Klemena Nemaniča za obranu Liptákov, potom sa dostal cez Alexandra Mojžiša a obišiel aj brankára MFK Ivana Krajčírika.

V nadstavenom čase Žan Trontelj vo svojom „veľkom vápne“ stiahol na zem prenikajúceho Martina Boďu.

Fotogaléria zo zápasu MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda (Niké liga, 1. kolo)
Alexander Selecký (Ružomberok) a vľavo Andreas Gruber (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 1. kola Niké ligy.
Jaroslav Köstl (Ružomberok) reaguje v zápase 1. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Jaroslav Köstl (Ružomberok) kope do lopty v zápase 1. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
3 fotografií

Hlavný rozhodca Matej Choreň po konzultácii so systémom VAR nariadil penaltu proti DAC–u a Boďa ju v 90+8. minúte premenil, čím vyrovnal na 1:1.

VIDEO: Robert Klauss

VIDEO: Jaroslav Köstl

Hlasy po zápase

Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Bol to ťažký zápas, proti nám stál vicemajster, účastník európskych pohárov. Všetci sme videli veľkú individuálnu kvalitu hráčov Dunajskej Stredy. Od nás to zase bol extrémne pracovitý výkon. Gól sme inkasovali, keď sme nezakončili našu útočnú akciu, ktorá bola vo ´vápne´ a z protiútoku sme po nejakých nedorozumeniach v defenzíve inkasovali. Keď si tak matne vybavujem, tak inú šancu DAC ani nemal. U nás to bol v defenzíve veľmi zodpovedný, aj dobre fyzicky podložený výkon. Myslím si, že aj Dunajská Streda musela do zápasu vložiť plno síl. Aj z jej lavičky prichádzala veľká kvalita, ale chalani si s tým poradili. Napokon sme vyrovnali. Bod určite berieme a berieme ho s pokorou.“

Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „Bol to náročný zápas, domáci hrali na dlhé lopty, hrozili tiež pri vhadzovaní lopty z autov. Tiež boli kompaktní, nenechávali nám priestor, preto sme sa snažili nachádzať na to recept hrou po zemi. V druhom polčase bolo viac priestoru, aj sa nám podarilo streliť gól. Potom tam boli situácie z ktorých bolo treba pridať druhý gól a bol by koniec. napokon súper z jedenástky vyrovnal. Musíme to akceptovať, musíme s tým žiť, sústrediť sa na štvrtok a pripraviť na odvetu Konferenčnej ligy.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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    Titanilla Bőddnes 20:50
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