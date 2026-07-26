Gól v hodine dvanástej. Ružomberok zachránila penalta v nadstavenom čase

Niké liga - 1. kolo
Ružomberok - DAC Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 90+8. Boďa (z 11 m) - 72. Ramadan
ŽK: Hranoš, Hladík – Jukleröd, Trontel
Rozhodovali: Choreň – Štofík, Bednár
Diváci: 1414
Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Jevoš (66. Tučný), Luterán, Souček (88. Marušin), Hranoš (83. Chobot), Hladík (83. Boďa), Koubek (66. Kelemen).
Dunajská Streda: Filipe – Kapanadze (60. Trontelj), Kačaraba, Nemanič, Jukleröd – Gruber (40. Kabić), Diongue, Bationo (75. Blažek), Sylla – Corr (60. Gagua), Trusa (60. Ramadan).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 1. kole nového ročníka Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1.
V 72. minúte išli hostia do vedenia, keď Ammar Ramadan dostal dlhú kolmičku cez stred ihriska od Klemena Nemaniča za obranu Liptákov, potom sa dostal cez Alexandra Mojžiša a obišiel aj brankára MFK Ivana Krajčírika.
V nadstavenom čase Žan Trontelj vo svojom „veľkom vápne“ stiahol na zem prenikajúceho Martina Boďu.
Hlavný rozhodca Matej Choreň po konzultácii so systémom VAR nariadil penaltu proti DAC–u a Boďa ju v 90+8. minúte premenil, čím vyrovnal na 1:1.
VIDEO: Robert Klauss
VIDEO: Jaroslav Köstl
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Bol to ťažký zápas, proti nám stál vicemajster, účastník európskych pohárov. Všetci sme videli veľkú individuálnu kvalitu hráčov Dunajskej Stredy. Od nás to zase bol extrémne pracovitý výkon. Gól sme inkasovali, keď sme nezakončili našu útočnú akciu, ktorá bola vo ´vápne´ a z protiútoku sme po nejakých nedorozumeniach v defenzíve inkasovali. Keď si tak matne vybavujem, tak inú šancu DAC ani nemal. U nás to bol v defenzíve veľmi zodpovedný, aj dobre fyzicky podložený výkon. Myslím si, že aj Dunajská Streda musela do zápasu vložiť plno síl. Aj z jej lavičky prichádzala veľká kvalita, ale chalani si s tým poradili. Napokon sme vyrovnali. Bod určite berieme a berieme ho s pokorou.“
Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „Bol to náročný zápas, domáci hrali na dlhé lopty, hrozili tiež pri vhadzovaní lopty z autov. Tiež boli kompaktní, nenechávali nám priestor, preto sme sa snažili nachádzať na to recept hrou po zemi. V druhom polčase bolo viac priestoru, aj sa nám podarilo streliť gól. Potom tam boli situácie z ktorých bolo treba pridať druhý gól a bol by koniec. napokon súper z jedenástky vyrovnal. Musíme to akceptovať, musíme s tým žiť, sústrediť sa na štvrtok a pripraviť na odvetu Konferenčnej ligy.“