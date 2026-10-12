Pohánkovej skvelá premiéra. Na prestížnom turnaji hladko postúpila ďalej: Výnimočná chvíľa

WTA Wu-chan 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Anna Bondárová (Maď.) 6:1, 6:3
Sedemnásťročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o dvanásť rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6:1, 6:3.
Súperkou slovenskej tenistky bude s určitosťou domáca reprezentantka, lepšia z dvojice Wang Sin-jü a Wang Si-jü.
Na turnaji kategórie WTA 1000 hrá Pohánková druhý raz v kariére - v Berlíne však musela ísť do kvalifikácie, kde neuspela, v Číne nastúpila rovno v hlavnej súťaži.
VIDEO: Víťazná výmena pre Pohánkovú v zápase
Slovenka, momentálne 202. v rankingu, postúpila v živom rebríčku vďaka tomuto víťazstvu o 24 miest.
V TOP 200 je Pohánková druhá najmladšia tenistka, neskôr sa narodila len Ruska Kristina Liutova.
"Je to pre mňa výnimočná chvíľa. Hrať na takomto turnaji je pre mňa ako sen. Predstavila som sa na centrálnom dvorci a vyhrala som, takže je to úžasné," povedala Pohánková po víťazstve v prvom kole.
"Vo Wu-chane som prvý raz, ale páči sa mi tu. Je to obrovské mesto. Na turnaji je všetko veľmi dobre zorganizované. Som rada, že som postúpila ďalej, dodala.