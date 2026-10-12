DAC po šikane na Zemplíne stále bez ligovej prehry, Šporar zachránil troch rozhodcov (tréneroviny)

Čas prezuť na zimné, hlavné mesto hlási po víkende už mínus šesť.
Raketový štart do ligy pod Yayom sa zastavil a Slovan konečne dokazuje to, čo na predsezónnej tlačovke dlhé roky hovoril tréner Weiss.
A to sa musel doma pred zrkladlom naučiť to s plnou vážnosťou. Že liga bude možno pre Slovan ťažšia, ako po prvých kolách dúfali. Prvýkrát v histórií dokázali dokonca nezískať všetky body v Skalici.
Bez zaváhania zobrala spadnutú rukavicu Dunajská Streda, ktorá na Zemplíne likvidovala ako postrek mandelinky a náskok na majstra si zvýšila jednoznačnou výhrou v Podbrezovej aj Trnava.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Desiate kolo Niké ligy bolo tematické. Ak ste mladý futbalista, futbalistka a hľadáte si prácu, pri ktorej na vás budú vykrikovať a nadávať vám aj ľudia, ktorí si mýlia ofsajd so zakázaným uvoľnením, navyše za svoju prácu nechcete dostávať ani zaplatené, staňte sa rozhodcom.
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1
2 768 divákov
Hovorí sa, že človek nikdy nevie, čo s mužstvom urobí takto dlhá reprezentačná prestávka. Jedno je isté, Slovanu veľmi nepomohla k tomu, aby zase naskočil na vlnu futbalu, ktorý ľudí baví. V prvom polčase to vyzeralo ako herný prejav našej reprezentácie a tie Faerské ostrovy behali v drese Skalice.
A to Yaya pred ťažkým týždňom, v ktorom sa Slovan okrem Stuttgartu stretne s Trnavou, do hry nasekal aj svoje najväčšie ofenzívne esá. A obrane pred Junasom aj robili problémy, ale to isté mohol povedať o víkende doma frajerke aj Domino Takáč. Abdullahi ho aj prekonal, ale pískal sa ofsajd.
Chudák Matsuoka v prvom polčase nevedel, čo s krídelníkom Skalice robiť, keďže pri ňom vyzeral ako mladší brat, po ktorého prišiel Abbati do družiny. Okrem neuznaného gólu trafil obaľovačkou Takáčovu spojnicu a do rovnakého miesta mieril po priamom kope Daniel.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Slovan
V druhom polčase bol Slovan lepším mužstvom, ale len preto, že ho k tomu Skalica donútila. Kozlovský nezachytil prihrávku na Daniela a Erik to poslal Takáčovi medzi betóny. Radosť, tentokrát tradične vďaka hosťom, lepšie zaplneného Letňáku, vydržala len zopár minút. Tigran centroval z priameho kopu a lopta zapadla až za Junasa.
V 71. minúte zahodil penaltu Šporar, ale ak by ju aj premenil, hľadalo by SFZ po tomto víkende o troch rozhodcov viac. Sto ľudí, sto chutí, ale ak Gunariho ruka po strele Šporara nebola nastrelená pri tele, tak nie je nastrelená ani ofina ministra vnútra.
Slovan sa nevzdal, v útoku prikúril a Junas zachraňoval aj pri šanci Marcelliho, aj Šporara. V 79. minúte vyšla obaľovačka Camarovi, ale Mustafičov faul si chlapci vo VARe už všimli a stále bolo 1:1.
Postupom času už belasí nevládali prekonávať obranný val Skalice a tá naopak, si na svoj brejk počkala. Dostal sa doňho Erik Daniel, ale chudák bo rád, že sa dostal s loptou pred Takáča a pri svojej strele musel mať tep ako na hyroxe.
MFK Zemplín Michalovce - FK DAC Dunajská Streda 0:3
1 686 divákov
DAC to dal na východe na Verstappena systémom štart - cieľ. Zápas kontroloval už od úvodnej predzápasovej rozcvičky a taktika vypadnúť zo všetkých ostatných súťaží sa zatiaľ vypláca.
DAC je navyše jediným mužstvom v lige, ktorý nevie, ako chutí prehra. Ligová, tie pohárové má nacítené ako Zdeněk Pohlreich české gastro.
Byť súperom DACu v tejto forme a vyberať si, koho z útočného kvarteta brániť osobne, to je ako pozerať sa na štátny rozpočet pre rok 2027. Hlava v smútku a oči pre plač, kto to všetko zaplatí.
Ramadan s Gaguom tradične výborní, ale Owusu si obrancov na pravej strane krútil jedna radosť. Nakoniec to bol Trusa, ktorého strela sa od Jakubecha odrazila do Pauscheka a odtiaľ naspäť do brány.
Matej sa veľmi netešil, keďže sa naňho prišla pozrieť aj rodina. A Paushco si môže spytovať svedomie. Kto sa vracia, neverí brankárovi. Keby tam nebol, nemá sa to od koho odraziť.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Dunajská Streda
Mikrosúboj Trusa - Jakubech pokračoval a ešte do polčasu vychytal brankár domácich potencionálny hetrik bývalého hráča Michaloviec.
Aj v druhom polčase pokračoval rovnaký obraz. Ak bol na tribúne sociálne cítiaci človek, mohol pokojne nahlásiť šikanu, lebo to, čo robili hostia domácemu mužstvu snažiacemu sa loptu dostať z vlastnej polovice, sa na ňu veľmi podobalo.
No a keď sa východniari na polovicu súpera dostali, poslal predfinálku na Owusuho Gagua a na 0:2 dával sám pred Jakubechom Ouro.
Aké ľahké to je, keď vám v útoku nehrajú Trenčania. Ourov gól na 0:3 zrušil Trusov ofsajd, ale to, čo pred ním porobil Ramadan, to bol Koleník vo finále Let's Dance a v stoji tlieskajúci Ďurovčík.
DAC si stále so súperom robil, čo chcel, gól číslo tri si pripísal Sylla, ale v sobotu sa to mohlo v Michalovciach skončiť 0:7 a čudoval by sa jedine domáci pracovník svetelnej tabule.
Zemplín mohol aspoň korigovať z penalty, ale Theofanopoulos nechal vyniknúť asi jediného hráča hostí, ktorý v sobotu nemal tri šance na gól. Brankára Felipeho.
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 1:3
1 620 divákov
Spartak pokračuje v posilňovaní na lavičke náhradníkov, tentokrát reagoval na zranenie brankára Janáčka. Krátkodobou posilou je lige dobre známy Benji Száraz.
Na výlete v Podbrezovej si musel Spartak navyše poradiť bez trénera Muňoza, ktorý si odpykával trest za vylúčenie v Dunajskej Strede. No a poslať v týchto teplotách niekoho na tribúnu v Podbrezovej, to je naozaj exemplárny trest.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Spartak
Nikoho neboleli tri týždne bez ligy ako hráčov Podbrezovej. Ostáva len veriť, že chalanov tam nedržali celý čas a pustili ich aspoň nakúpiť do Bystrice. Ešte viac ich možno bolel prvý polčas zápasu proti Trnave, pretože ak proti tebe Timo Kudlička z 3 striel strelí 2 góly, niečo robíš zle.
Ten prvý prišiel netradične po chybe v rozohrávke. Namiesto brankára to na seba tentokrát zobrali stopéri, Kudlička dostal kolmicu do súboja s Krivákom a bolo 0:1. Druhý mu nachystal Moistrapishviliho lob na Khorkheliho a po kombinácií mokrého sna jazykovej korektorky sa dostal znovu k lopte Kudlička.
Sám pred brankárom nemal problém. Pohľad na Pištu Markulíka nebol veselý. V tej chvíli by mu radosť neurobili ani dva na čierno vyhotovené záznamy tréningu Calzonovej repre.
V druhom polčase začal Muňoz šetriť hráčov na derby, na ihrisko sa asi po dvoch rokoch vrátil Nwadike. Dobre preňho, mladému Ulinovi už chýbali asi len tri letné dovolenky a vyzeral by už úplne ako on.
Fanúšikom sa pripomenul aj Azango, ktorý využil fakt, že Podbrezová v snahe aspoň vyrovnať, poslala do útoku bombardér typu Miljanič a pomenej myslela na bránenie.
Azango dostal loptu do voľného priestoru, Lampreht jeho bránenie iba imitoval a tu nemal Domanický šancu. Na 1:3 znižoval Martin Chrien po priťuknutí od MIljaniča, ale to už bolo neskoro na akýkoľvek špáš.
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:2
1 754 divákov
Jožo Ráž mladší si pri príležitosti otvorenia diaľničného úseku Hubová - Ivachnová, ktorý ak by stavala partička Indov, jazdíme po ňom už asi 15 rokov, pripravil pre obyvateľov Ružomberka aj druhý darček. Derby o Strečno. A tí, ktorí prišli, neľutovali.
Ľutoval možno Kostl v 10. minúte v súboji s Roginičom. Ten vyskúšal naňho nominatív, teda prvý pád a z penalty sa tešil Mišo Faško. Tiež to bola taká penalta, ktorá mohla byť e-mail.
A o 4 minúty bolo ešte horšie. Na roh krásne naskočil Narimanidze a v tom čase by domáci na bod asi neašpirovali. Ak by hostia dohrávali jedenásti, Ružomberčania nevystrelia na bránu asi ani po zápase.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Žilina
Ale prišla 26. minúta, kedy Narimanidze v šestnástke odzadu fauloval a to sa už odkedy sme v eurozóne rovná okrem penalty aj červenej karte. O to horšie pre hostí, že z nej Selecký znížil. Ešte do polčasu po peknej akcií Bačíka vyrovnal Kostka a šošoni vedeli, že v druhom polčase si výborne zaskáču pri tlaku Ružomberka.
Ten aj prišiel, peknú šancu mal Bačík, ale na domácich bolo postupom času vidno, že im dochádzajú sily ako Ficovi poslanci v parlamente a Žilina si už v kabíne uvedomila, že sú dni, kedy je aj bod z Ružomberka celkom okej.
AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1
1 003 divákov
Hráči Dukly síce podľa slov ex-trénera Jarábka podcenili preventívky u zubára, Monacobet ligu ale nevyhrali len tak pre nič za nič. Staviť všetko na jednu kartu sa im znovu podarilo aj v Trenčíne, kde im jedna strela do priestoru brány stačila na tri body.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Banská Bystrica
Chudák Moniz, jeho Trenčín sa tvrdou prácou prepracoval už na posledné miesto a na tlačovej konferencií bol smutný ako Taraba, z ktorého si robí srandu už aj Andrej Danko. Na druhej strane, už sú to štyri prehry po sebe, na to by si človek už mal vedieť zvyknúť.
Moniz tieto starosti už mať nemusí. V nedeľu sa vedenie klubu rozhodlo, že ho zaradí na listinu trénerov, ktorí nedožili Vianoc.
Ťažko povedať, čo začali v Bystrici hráčom sypať do vody, ale v 11. minúte im stačila jedna slušná akcia na to, aby nabrali do autobusu tri body. Kubala z krídla poslal loptu na Richtáreka, ten ju radšej pustil na Gjorgievskiho a bolo 0:1. Nevadí, že to predtým skúšal na opačnej strane Soares.
Ak bol prvopolčasový výkon Dukly pomerne defenzívny, druhých 45 minút bol zosobnený Karol Marko. V 48. minúte otestoval Kružliakovu pozornosť mladý Kubala, ale šmýkačka dvomi nohami dopredu už je aj v našej ústave považovaná za červenú kartu. Hosťom dvakrát nebolo treba hovoriť, aby to vzadu ešte viac zatvorili.
Trenčania dobíjali Hroššovu a bránku a gólman hostí dokázal, že pri tejto forme môže chytať do päťdesiatky. V zlom naňho bude spomínať hlavne Mikulaj, ktorému vychytal zo štyroch metrov čistý gól.
FC Košice - KFC Komárno 1:1
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Komárno je stále jediné mužstvo, ktoré v sezóne nedokázalo vyhrať, ale ak si ho človek porovná s Ružomberkom a Trenčínom, je to acidko medzi dvomi skysnutými mliekami. Chutia rovnako, ale z 2 z nich skončíš na infúzkach. Dokázalo to aj v Košiciach, kde mohlo v pohode vyhrať. Ale keby vyhralo, nie je to to Komárno, na ktoré si pomaly zvykáme.
Jano Bernát v lige našiel klub, kde prekvitá ako izbová kvetina na parapetnej doske. Sobotný gól bol už ten s číslom 4 a ešte pár zápasov a stane sa historicky najlepším strelcom v histrórii klubu. Košice si v útoku veľmi nevedeli rady. Maraš bol v útoku zbytočný ako Ružomberok po otvorení diaľnice z Hubovej a jedinú veľkú šancu prvého polčasu mal Kahvič.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Košice - Komárno
Ten udrel až v druhom polčase. Lakťom Gavrylenka. Pre mužstvo, ktoré vonku vedie, je to najhoršia možná správa. Hostia sa preto logicky zľakli, že nebodaj môžu vyhrať a tých málo možností na brejk navyše nevyužili na to, aby zápas zatvorili. Už to ale vyzeralo tak, že tie tri body nakoniec ukopú, keď v 95. minúte získal loptu Kóša a zvyšková obrana hostí už nestihla pokryť Rehuša.