Je tínedžer a vyhral takmer všetko. Ak udrží trend, bude najlepší v dejinách

V jeho veku sa zvyčajne hráči iba zoznamujú so seniorským futbalom. Lamine Yamal je však už svetová superstar.
Stále má iba devätnásť rokov, no už získal zlato na majstrovstvách sveta aj Európy. Má úžasnú formu, patrí medzi favoritov na Zlatú loptu a priťahuje davy, ktoré by futbal inak nezaujímal. Zázračný chlapec Lamine Yamal.
Žiari v drese Barcelony a v posledných dňoch bol nezastaviteľný aj v drese španielskej reprezentácie. Skóroval proti Angličanom i Čechom, najviac sa predviedol proti Chorvátsku.
„Lamine Yamal es el dorado,“ napísal denník Marca. V preklade to znamená zlatý poklad.
Svoju šou navyše začal gólom už po sedemdesiatich sekundách.
A ešte zaujímavejšie je, že chorvátsky súper sa dovtedy ani nedotkol lopty.
Dva góly a asistencia
„Sú zápasy, ktoré sa začínajú pri Laminem a končia pri Yamalovi. Ukážka umenia ľavonohého hráča na jeho diaľnici za zlatom – dva góly a asistencia – bola kľúčová pre to, aby si Španielsko udržalo svoj stav blaženosti.
Svetovým šampiónom niet ako zatopiť, Lamineho Yamala niet ako spútať,“ napísal denník Marca.
Yamal proti Chorvátsku skóroval dvakrát a pridal asistenciu. Domáci si od výkopu vymenili 23 prihrávok, než z pokutového územia prekonal svojho spoluhráča z Barcelony, brankára Dominika Livakovića.
„Vo Wembley to Španielom trvalo dve minúty, aby prvýkrát skórovali ako úradujúci majstri sveta. A doma v Seville potrebovali ešte menej!“ pochvaľoval si José Luis Hurtado z denníka Marca.
Stačí letmý pohľad na štatistiky a nestačíte sa čudovať. V posledných desiatich súťažných zápasoch skóroval dvanásťkrát a pridal sedem asistencií.
Zatiaľ čo s Barcelonou je na čele španielskej ligy s náskokom piatich bodov, s národným tímom pohodlne vedie skupinu Ligy národov.
V novej sezóne zatiaľ valcuje.
Máme šťastie, že ho máme
Jeho výkony oceňuje aj reprezentačný tréner Luis de la Fuente.
„Lamine sa chce neustále zlepšovať a ukázať svetu, aký je hráč. Vďaka svojej skromnosti je ešte výnimočnejší,“ uznal pre web UEFA.
VIDEO: Lamine Yamal a jeho akcie, góly
„Užívame si jeho kúzla, ktoré prenáša aj na tím. Verím, že v budúcnosti sa mu za jeho výkony a prínos pre kolektívnu hru dostane ešte väčšieho uznania. Máme šťastie, že ho máme,“ vyhlásil niekdajší hráč Bilbaa či Sevilly.
Yamal pripomenul aj úspech španielskej reprezentácie.
„Som nadšený, že sme mohli fanúšikom priniesť trofej z majstrovstiev sveta a okoreniť túto slávnosť víťazstvom,“ usmieval sa.
Dostane Zlatú loptu?
Keď sa ho novinári vzápätí opýtali, či cíti, že môže na jeseň vyhrať Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu planéty, najskôr brzdil.
„Ďalšia otázka, prosím.“ Potom vysvetlil: „Viete, nehrám preto, aby som tento rok vyhral Zlatú loptu.
Hrám pre seba, pre fanúšikov, aby som bol v ďalšej sezóne lepší nielen ja, ale aj celý tím. Aby sme ďalej vyhrávali.“
A či môžu jeho posledné výkony pomôcť?
„Neviem, hlasovanie už dávno prebehlo, ja o tom nerozhodujem a neviem, kto hlasoval. Naďalej sa budem sústrediť na futbal a uvidíme,“ žmurkol Yamal.
Šialené tempo
Yamal má k dnešnému dňu v španielskej seniorskej reprezentácii na konte 36 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 12 asistencií. Lionel Messi mal v jeho veku bilanciu štyroch gólov a troch asistencií v drese Argentíny.
A čísla ešte lepšie ukazujú, čo už Yamal v devätnástich rokoch stihol. Na konte má 195 zápasov, v ktorých strelil 68 gólov a pridal 63 asistencií. Spolu sa tak priamo podieľal na 131 góloch. Získal už aj osem trofejí.
VIDOE: Lamine Yamal v zápase Ligy národov proti Chorvátsku
Ak udrží Yamal toto šialené tempo, stane sa najlepším futbalistom v dejinách práve on.
Sám si pritom nastavuje vysoké ciele.
„Mám tri tituly z La Ligy, ale chcem ich minimálne sedem alebo osem. Chcem vyhrať Ligu majstrov trikrát za sebou.
Ak vyhrám jednu Zlatú loptu, budem chcieť ďalších päť. Nikdy sa nesmiete zastaviť,“ vyhlásil Yamal pre denník L'Équipe.
Rýchlejšie ako Messi, Mbappé aj Haaland
Na métu 50 gólov sa dostal vo veku 19 rokov a 49 dní. Stal sa tak najmladším hráčom Barcelony, ktorý túto hranicu dosiahol, a zároveň najmladším futbalistom v histórii piatich najlepších európskych líg, ktorému sa to podarilo.
A práve porovnanie s najväčšími hviezdami posledných dvoch dekád ukazuje, aké výnimočné je Yamalovo tempo.
Kylian Mbappé dosiahol 50 gólov vo veku 19 rokov a 241 dní, teda o 192 dní neskôr ako Yamal. Erling Haaland na túto métu dosiahol vo veku 20 rokov a 196 dní.
Ešte výraznejšie je porovnanie s najväčšou barcelonskou legendou. Lionel Messi, ktorý nedávno ukončil reprezentačnú kariéru, sa na 50 gólov v drese Barcelony dostal vo veku 21 rokov a 120 dní. Yamal tak svojho predchodcu prekonal o viac ako dva roky.
A, samozrejme, nechýba ani Cristiano Ronaldo. Portugalská hviezda sa na hranicu 50 klubových gólov dostala až po svojich 22. narodeninách. Yamal tak v tomto ohľade predčil aj jedného z najlepších strelcov histórie.
Z robotníckej štvrte k svetovej sláve
Yamalova výnimočnosť sa neukazuje iba na ihrisku. V roku 2025 sa stal najpredávanejším hráčom sveta podľa portálu Score 90. Predal 1,32 milióna dresov.
Messi, dnes hráč Inter Miami CF, skončil druhý s 1,28 milióna. Tretí bol Robert Lewandowski (1,11 milióna).
Devätnásťročný Yamal tak priťahuje aj ľudí, ktorých by futbal za iných okolností nezaujímal.
Yamal vyrastal v Rocafonde, teda v robotníckej štvrti v barcelonskom Mataró. Základnú školu navštevoval na Escola Pereanton, ktorá vyniká hudobným zameraním a kde sa počas vyučovania učil hrať na trombón.
Škola však preňho postupne začala ustupovať futbalu.
Páčilo by sa mi mať vysokú školu
„Jedného dňa som povedal mame: ‚Idem do školy, ale nič tam robiť nebudem a pripravím sa na popoludňajší tréning.‘ Ona tomu nerozumela a nadávala mi, pretože chcela, aby som sa učil.
Dokonca ešte v deň, keď som debutoval za Barcelonu, mi stále hovorila, že by som mal byť v triede. Napokon pochopila, že to bol môj sen, a podporila ma,“ priznal Yamal.
Potom absolvoval ESO, teda povinné sekundárne vzdelanie, diaľkovo prostredníctvom vzdelávacieho centra La Masia a špecializovaných pedagógov pre vrcholových športovcov.
Sám Lamine v roku 2025 priznal, že sa rozhodol nepokračovať na ďalšej vzdelávacej úrovni, aby sa mohol sústrediť na svoju športovú kariéru.
„Páčilo by sa mi mať vysokú školu, ale nebol som na to stavaný. Nič neľutujem, boli to skúsenosti, ktoré ma sformovali,“ povedal futbalista.