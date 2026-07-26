Skvelá prestrelka hneď na úvod. V zápase Žiliny s Košicami padlo osem gólov

Niké liga - 1. kolo
Žilina - Košice 4:4 (1:2)
Góly: 62. a 78. Homet, 15. Hranica, 51. Florea - 66. a 85. Maraš, 27. Čerepkai (z 11 m), 39. Gallovič
ŽK: S. Kóša, Kakay, Madleňák (všetci KE)
Rozhodovali: Marhefka - Jekkel, Čajka
Diváci: 2030
MŠK Žilina: Šípoš - Pališčák (46. Minárik), Kaša, Okál - Hranica (46. Bari), Adang, Florea, Baleja (75. F. Kóša) - Faško (C), Roginič (60. Homet), Ďatko (60. Bzdyl).
FC Košice: Dabrowski - Magda, S. Kóša, Kružliak (C) - Kakay, Gallovič, Lichý, Madleňák - Palumets - Rehuš (55. Sovič), Čerepkai
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina remizovali v úvodnom vystúpení v novom ročníku Niké ligy na domácom trávniku s Košicami 4:4. Po dva góly zaznamenali domáci Daniel Homet a hosťujúci Aleksa Maraš.
Skóre zápasu otvoril v 15. minúte utešeným halfvolejom žilinský Hranica, ktorý tak potvrdil streleckú mušku z európskych pohárov.
Následne sa akcie striedali na oboch stranách, ale v 27. minúte bol nariadený pokutový kop za asistencie VAR-u a ten Čerepkai s prehľadom premenil.
Skóre polčasu uzavrel v 39. minúte Gallovič, ktorý technicky namieril presne k ľavej tyči Šípošovej bránky.
Do druhého polčasu prišiel na trávnik v žilinskom drese Bari a jeho prítomnosť bolo okamžite cítiť.
Najskôr začal útočnú akciu, na konci ktorej bol strieľajúci Baleja. Jeho strelu ešte Dabrowski vyrazil, ale na dorážku Floreu už nemal šancu reagovať.
Žilina pokračovala v tlaku, v 62. minúte Faško našiel centrom na zadnú tyč striedajúceho Hometa a ten akrobaticky dostal MŠK do vedenia.
VIDEO: Peter Černák
To však netrvalo dlho, pretože o štyri minúty neskôr Lichý našiel rovnako striedajúceho Maraša, ktorý si strelou pomedzi nohy Šípoša otvoril kanonierske skóre v Niké lige.
VIDEO: Pavol Staňo
Gólové preteky však pokračovali, v 78. znovu Homet doslova pretlačil Dabrowskeho a dostal Žilinu do vedenia. Nuž a skóre bláznivého zápasu na konečných 4:4 uzavrel v 85. minúte Maraš.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Chcel som vidieť ako naskočia do zápasu chlapci z lavičky, lebo dobre trénujú. Trochu nám trvalo, kým sme sa dostali do tempa, pretože Košice hrali dobre. V druhom polčase sme prestriedali, vyrovnali, dostali sa do vedenia, ale prepadli sme v dvoch situáciách v obrane a stálo nás to výsledok. Pre divákov to bol asi fajn zápas, pre nás trénerov to bolo horšie, pretože sme inkasovali veľa gólov. V konečnom dôsledku však výkon hráčov hodnotím pozitívne.“
Peter Černák, tréner Košíc: „Vedeli sme, že Žilina má extra kvalitu, čo sa v zápase potvrdilo. Pripravili sme sa však na veci, ktoré nás v minulosti vytrestali. Bolo sa na čo pozerať, ale výkon tímu hodnotím pozitívne. Diváci videli veľa gólov a museli odchádzať spokojní. Ja by som chcel pochváliť mojich hráčov za výkon a prístup, za to, že sa nevzdali a bojovali.“
Daniel Homet, strelec dvoch gólov Žiliny: „Mám radosť z dvoch strelených gólov, škoda však, že nestačili na víťazstvo. Chceme triumfovať v každom súťažnom dueli. Po pauze zavinenej zranením je mojim cieľom vybudovať si miesto v základnej jedenástke."
Aleksa Maraš, strelec dvoch gólov Košíc: „Bol to bláznivý zápas. Myslím si, že fanúšikovia si prišli na svoje. Som rád, že som pomohol tímu dvoma gólmi. Remízu považujem za zaslúženú."