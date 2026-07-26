Skvelá prestrelka hneď na úvod. V zápase Žiliny s Košicami padlo osem gólov

Timotej Hranica (Žilina) a Dávid Gallovič (Košice) bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
Fotogaléria (4)
Timotej Hranica (Žilina) a Dávid Gallovič (Košice) bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. júl 2026 o 18:54
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Žilina v zápase niekoľkokrát viedla.

Niké liga - 1. kolo

Žilina - Košice 4:4 (1:2)

Góly: 62. a 78. Homet, 15. Hranica, 51. Florea - 66. a 85. Maraš, 27. Čerepkai (z 11 m), 39. Gallovič

ŽK: S. Kóša, Kakay, Madleňák (všetci KE)

Rozhodovali: Marhefka - Jekkel, Čajka

Diváci: 2030

MŠK Žilina: Šípoš - Pališčák (46. Minárik), Kaša, Okál - Hranica (46. Bari), Adang, Florea, Baleja (75. F. Kóša) - Faško (C), Roginič (60. Homet), Ďatko (60. Bzdyl).

FC Košice: Dabrowski - Magda, S. Kóša, Kružliak (C) - Kakay, Gallovič, Lichý, Madleňák - Palumets - Rehuš (55. Sovič), Čerepkai

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina remizovali v úvodnom vystúpení v novom ročníku Niké ligy na domácom trávniku s Košicami 4:4. Po dva góly zaznamenali domáci Daniel Homet a hosťujúci Aleksa Maraš.

Skóre zápasu otvoril v 15. minúte utešeným halfvolejom žilinský Hranica, ktorý tak potvrdil streleckú mušku z európskych pohárov.

Následne sa akcie striedali na oboch stranách, ale v 27. minúte bol nariadený pokutový kop za asistencie VAR-u a ten Čerepkai s prehľadom premenil.

Skóre polčasu uzavrel v 39. minúte Gallovič, ktorý technicky namieril presne k ľavej tyči Šípošovej bránky.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice (Niké liga, 1. kolo)
Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Nová lopta futbalovej Niké ligy v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Timotej Hranica (Žilina) a Dávid Gallovič (Košice) bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
4 fotografií

Do druhého polčasu prišiel na trávnik v žilinskom drese Bari a jeho prítomnosť bolo okamžite cítiť.

Najskôr začal útočnú akciu, na konci ktorej bol strieľajúci Baleja. Jeho strelu ešte Dabrowski vyrazil, ale na dorážku Floreu už nemal šancu reagovať.

Žilina pokračovala v tlaku, v 62. minúte Faško našiel centrom na zadnú tyč striedajúceho Hometa a ten akrobaticky dostal MŠK do vedenia.

VIDEO: Peter Černák

To však netrvalo dlho, pretože o štyri minúty neskôr Lichý našiel rovnako striedajúceho Maraša, ktorý si strelou pomedzi nohy Šípoša otvoril kanonierske skóre v Niké lige.

VIDEO: Pavol Staňo

Gólové preteky však pokračovali, v 78. znovu Homet doslova pretlačil Dabrowskeho a dostal Žilinu do vedenia. Nuž a skóre bláznivého zápasu na konečných 4:4 uzavrel v 85. minúte Maraš.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Chcel som vidieť ako naskočia do zápasu chlapci z lavičky, lebo dobre trénujú. Trochu nám trvalo, kým sme sa dostali do tempa, pretože Košice hrali dobre. V druhom polčase sme prestriedali, vyrovnali, dostali sa do vedenia, ale prepadli sme v dvoch situáciách v obrane a stálo nás to výsledok. Pre divákov to bol asi fajn zápas, pre nás trénerov to bolo horšie, pretože sme inkasovali veľa gólov. V konečnom dôsledku však výkon hráčov hodnotím pozitívne.“

Peter Černák, tréner Košíc: „Vedeli sme, že Žilina má extra kvalitu, čo sa v zápase potvrdilo. Pripravili sme sa však na veci, ktoré nás v minulosti vytrestali. Bolo sa na čo pozerať, ale výkon tímu hodnotím pozitívne. Diváci videli veľa gólov a museli odchádzať spokojní. Ja by som chcel pochváliť mojich hráčov za výkon a prístup, za to, že sa nevzdali a bojovali.“

Daniel Homet, strelec dvoch gólov Žiliny: „Mám radosť z dvoch strelených gólov, škoda však, že nestačili na víťazstvo. Chceme triumfovať v každom súťažnom dueli. Po pauze zavinenej zranením je mojim cieľom vybudovať si miesto v základnej jedenástke."

Aleksa Maraš, strelec dvoch gólov Košíc: „Bol to bláznivý zápas. Myslím si, že fanúšikovia si prišli na svoje. Som rád, že som pomohol tímu dvoma gólmi. Remízu považujem za zaslúženú."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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