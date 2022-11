Na jeseň stratili iba dva body. Úvodný zápas bol kľúčový, tvrdí tréner

MAKOV, BRATISLAVA. Zimujú na čele s osembodovým náskokom. V jesennej časti z trinástich zápasov dvanásť vyhrali a raz remizovali. ŠK Javorník Makov je suverénnym lídrom IV. ligy – Majstrovstiev regiónu Stred. Úvod im vyšiel dokonale Podľa trénera Filipa Racka bol dôležitý úspešný vstup do sezóny. V prvom kole zdolal Makov Čadcu najtesnejším rozdielom 1:0. „Skórovali sme ku koncu zápasu a po tomto víťazstve sa už nám to rozbehlo. Vyhrávali sme. Tým si veľmi rýchlo sadol a dôležité bolo, že sa nám vyhýbali zranenia a jeseň sme odohrali bez vynútených zranení,“ zhodnotil jesennú časť Racko.

37-ročný český kouč prevzal mužstvo v lete. Predtým v Česku viedol treťoligový Vratimov. „V príprave sme odohrali iba jedno stretnutie, takže sme do ligy išli dosť zostra. Aj preto považujem prvý zápas za najdôležitejší. Ak by sa to náhodou nepodarilo a prehrali by sme, určite by sa objavili pochybnosti ohľadne prípravy,“ poznamenal Racko. Makov bol v lete dlhšie bez trénera, potom oslovil Racka. „Kým sme sa dohodli, polovica leta bola preč a prakticky už všetky tímy mali dohodnuté prípravné stretnutia. Nebolo veľa možností, napokon som dokázal dohodnúť jeden zápas v Česku,“ uviedol Racko.

Druhý polčas vždy zvládli Makov stratil body v 5. kole, keď remizoval na pôde Krásna nad Kysucou 2:2. Práve Krásno je momentálne na druhom mieste tabuľky. „Ak by sme u nich vyhrali, bolo by to ešte veselšie, a ten zápas sme určite mohli vyhrať. Bolo by to ešte krajšie, ale treba ostať nohami na zemi,“ zdôraznil Racko.

Posledné jesenné kolo IV. ligy Stred bolo na programe v posledný októbrový víkend, Makov však ešte čakala dohrávka z 9. kola s OŠK Baník Stráňavy, ktorý sa neodohral v pôvodnom termíne pre nespôsobilý terén. Líder zvládol aj túto výzvu a jeseň ukončil výhrou 2:0. V kabíne sa objavilo aj šampanské a vedenie ešte pripravuje spoločné posedenie, kde spolu s trénerom zhodnotia sezónu.

„Ku koncu už to bolo čoraz ťažšie, lebo každý sa chcel proti nám vytiahnuť. Každý chcel byť prvý, ktorý nám zoberie všetky tri body. No aj keď sa nie vždy to vyvíjalo úplne podľa predstáv, chalani druhý polčas vždy zvládli,“ chválil svoj tím Filip Racko. „Dôležitý bol aj zápas so Zvolenom, keď sme prehrávali, no dokázali sme to otočiť. To nás nakoplo do záveru sezóny,“ doplnil.

Úroveň súťaže je rozdielna Pred sezónou 2022/2023 sa uskutočnila v nižších súťažiach reorganizácia. Najvyššou krajskou súťažou už nie je tretia liga, ale práve majstrovstvá regiónu. „Myslím si, že úroveň súťaže je dosť rozdielna. Za mňa by to mohli reorganizovať ešte raz. Tímy, ktoré sú do piateho miesta, by mali hrať určite proti kvalitnejším súperom, ako sú mužstvá z dolnej polovice tabuľky,“ tvrdí Filip Racek. Na poslednom mieste tabuľky je Liptovský Hrádok bez bodu, predposledná Žarnovica má na konte štyri body.