VIDEO: Slafkovský sa pobil, Černák bodoval. Montreal a Tampa opäť hrali predĺženie

Juraj Slafkovský (Montreal) a Brandon Hagel (Tampa) v pästnom súboji počas druhého zápasu play-off NHL.
Juraj Slafkovský (Montreal) a Brandon Hagel (Tampa) v pästnom súboji počas druhého zápasu play-off NHL. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. apr 2026 o 05:44 (aktualizované 22. apr 2026 o 07:00)
Aj druhý zápas série mal dramatickú koncovku.

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v dramatickom druhom zápase prvého kola play-off NHL nad Montrealom 3:2 po predĺžení

V súboji dvoch slovenských reprezentantov sa bodovo presadil obranca Erik Černák, kým útočník Juraj Slafkovský zaujal okrem aktivity aj bitkou.

Zápas v Benchmark International Arena začali lepšie domáci „blesky“. Už v 9. minúte otvoril skóre Brandon Hagel, pričom na jeho góle sa asistenciou podieľal Černák.

Montrealu sa v ďalšom priebehu podarilo skóre otočiť zásluhou presných zásahov Lanea Hutsona a Josha Andersona, no Tampa si vynútila predĺženie v 53. minúte, keď na 2:2 vyrovnal Nikita Kučerov.

O víťazstve domácich napokon rozhodol v 73. minúte obranca Janis Moser.

Séria sa tak za vyrovnaného stavu 1:1 sťahuje do Montrealu.

Slafkovský patril opäť k najviditeľnejším postavám stretnutia. Kým v úvodnom stretnutí strelil hetrik, tentoraz nebodoval.

V 26. minúte spolu s autorom prvého gólu Hagelom zhodili rukavice a pobili sa. Slafkovský v pästnom súboji inkasoval tvrdú ranu.

Obaja hráči dostali osobné tresty na päť minút.

VIDEO: Bitka Juraja Slafkovského proti Hagelovi

Slovenský útočník bol nebezpečný najmä v predĺžení, kde jeho strelecké pokusy musela obrana Tampy obetavo blokovať.

Na ľade strávil celkovo až 25 minút a 33 sekúnd, zaznamenal dve mínusky, dve strely na bránku a dva hity.

Černák predviedol spoľahlivý výkon v obrane a okrem asistencie bol blízko aj k rozhodujúcemu gólu v predĺžení. Jeho dorážku Moserovho nahodenia však zneškodnil brankár hostí Jakub Dobeš.

Odohral 21 minút a 26 sekúnd. Okrem asistencie si do štatistík pripísal aj jednu strelu, dva bloky a tri bodyčeky.

Celý zápas sprevádzala značná nervozita, o čom svedčí až 21 udelených trestov vrátane viacerých šarvátok.

Séria sa za stavu 1:1 sťahuje do Montrealu, tretí zápas je na programe v noci na sobotu o 1.00 SEČ.

Boston vyrovnal sériu s Buffalom

Boston vyrovnal na východe stav série s Buffalom, keď v druhom stretnutí uspel na ľade súpera 4:2.

Švédsky krídelník Viktor Arvidsson k tomu prispel dvoma gólmi, Čech David Pastrňák mal dve asistencie a brankár Jeremy Swayman predviedol 34 úspešných zákrokov.

„Myslím, že sme naskočili dnes do zápasu s iným nastavením a vyšlo to. Viac sme bojovali a pomáhali sme si. Takto musíme hrať, aby sme boli úspešní,“ zdôraznil Arvidsson.

V bránke domácich nevydržal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý inkasoval štyrikrát z 19 striel a v šestnástej sekunde tretej tretiny za stavu 0:4 ho vystriedal Alex Lyon.

Ten za svoj chrbát nepustil už ani jeden puk, jeho spoluhráči Bowen Byram a Peyton Krebs dokázali zdramatizovať koncovku gólmi na 2:4, no viac už domáci nestihli ani pri dlhej hre bez brankára.

„Stáva sa, že padajú škaredé góly, ale mám dojem, že štyri sú až príliš veľa. Myslím si však, že sa z toho poučíme a v ďalšom zápase budeme lepší,“ reagoval Luukkonen. Tretí duel sa bude hrať v noci na piatok v Bostone.

Kanadské bodovanie NHL - play-off

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

David Pastrňák

Boston

2

1

4

5

0

2.

Morgan Geekie

Boston

2

2

2

4

+2

3.

Brandon Hagel

Tampa

2

3

1

4

+4

4.

Joel Eriksson Ek

Minnesota

2

2

2

4

+3

5.

Kirill Kaprizov

Minnesota

2

1

3

4

+5

7.

Juraj Slafkovský

Montreal

2

3

0

3

-3

77.

Erik Černák

Tampa

2

0

1

1

+2

Stav série na 1:1 vyrovnali aj hokejisti Utahu, ktorí vo štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali druhý súboj na ľade Vegas 3:2.

Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času o tom rozhodol Logan Cooley. Jeho spoluhráč Dylan Guenther si pripísal gól a asistenciu, dvojbodový bol aj Kailer Yamamoto (0+2). Pre Mammoth to bolo prvé víťazstvo v bojoch o Stanleyho pohár v histórii.

„Je to úžasné. V tejto lige je ťažké skórovať, hlavným cieľom bolo dostať sa pred bránku, pretože odtiaľ góly padajú,“ povedal Cooley, ktorý sa stal najmladším americkým hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval v oboch svojich prvých dvoch zápasoch play off v kariére.

Prekonal predchádzajúci rekord kapitána Utahu Claytona Kellera. Premiérové víťazstvo v play off v NHL v živote dosiahol vďaka 19 zákrokom český brankár Karel Vejmelka.

Colorado na západe triumfovalo nad Los Angeles 2:1 po predĺžení a v sérii vedie 2:0. Presný zásah ruského krídelníka Artemija Panarina v čase 53:04 v presilovke poslal Kings do vedenia 1:0, no 215 sekúnd pred sirénou tretej tretiny prekonal švédskeho brankára hostí Antona Forsberga jeho krajan Gabriel Landeskog a poslal zápas do predĺženia.

V ňom strelil víťazný gól držiteľov Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti sezóny Nicolas Roy v 68. minúte.

Za bezgólového stavu predtým nepremenil v 24. minúte trestné strieľanie v drese hostí Quinton Byfield. Duel potom museli na niekoľko minút prerušiť pre rozbité plexisklo.

„Išiel som do zápasu s tým, že chcem dať tímu šancu na víťazstvo. To sa podarilo. Viem, čo je v hre, ale pre mňa je táto séria zatiaľ najzábavnejší hokej, aký som kedy hral,“ povedal brankár domácich Scott Wedgewood, ktorý zneškodnil 24 z 25 striel súpera.

﻿NHL - 1. kolo play-off:

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 9. Hagel (Guentzel, Černák), 53. Kučerov (Cirelli, Hagel), 73. Moser – 17. L. Hutson (Suzuki, Caufield), 39. Josh Anderson (Danault, J. Evans)

Brankári: Vasilevskij - Dobeš, strely na bránku: 34:27

Stav série - 1:1

Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Góly: 54. Byram (Malenstyn, Power), 56. Krebs (Dahlin, Tuch) – 25. Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt), 37. M. Geekie (Pastrňák, Kuraly), 39. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 41. Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot)

Brankári: Luukkonen (41. Lyon) - Swayman, strely na bránku: 36:26

Stav série - 1:1

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 57. Landeskog (Nečas, D. Toews), 68. Roy (Manson, Kadri) - 54. Panarin (Moore, Byfield).

Brankári: Wedgewood - Forsberg, strely na bránku: 36:25

Stav série: 2:0

Pavúk play-off NHL

Juraj Slafkovský (Montreal) a Brandon Hagel (Tampa) v pästnom súboji počas druhého zápasu play-off NHL.
Juraj Slafkovský (Montreal) a Brandon Hagel (Tampa) v pästnom súboji počas druhého zápasu play-off NHL.
VIDEO: Slafkovský sa pobil, Černák bodoval. Montreal a Tampa opäť hrali predĺženie
