VIDEO: Slafkovský sa pobil, Černák bodoval. Montreal a Tampa opäť hrali predĺženie

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v dramatickom druhom zápase prvého kola play-off NHL nad Montrealom 3:2 po predĺžení
V súboji dvoch slovenských reprezentantov sa bodovo presadil obranca Erik Černák, kým útočník Juraj Slafkovský zaujal okrem aktivity aj bitkou.
Zápas v Benchmark International Arena začali lepšie domáci „blesky“. Už v 9. minúte otvoril skóre Brandon Hagel, pričom na jeho góle sa asistenciou podieľal Černák.
Montrealu sa v ďalšom priebehu podarilo skóre otočiť zásluhou presných zásahov Lanea Hutsona a Josha Andersona, no Tampa si vynútila predĺženie v 53. minúte, keď na 2:2 vyrovnal Nikita Kučerov.
O víťazstve domácich napokon rozhodol v 73. minúte obranca Janis Moser.
Séria sa tak za vyrovnaného stavu 1:1 sťahuje do Montrealu.
Slafkovský patril opäť k najviditeľnejším postavám stretnutia. Kým v úvodnom stretnutí strelil hetrik, tentoraz nebodoval.
V 26. minúte spolu s autorom prvého gólu Hagelom zhodili rukavice a pobili sa. Slafkovský v pästnom súboji inkasoval tvrdú ranu.
Obaja hráči dostali osobné tresty na päť minút.
VIDEO: Bitka Juraja Slafkovského proti Hagelovi
Slovenský útočník bol nebezpečný najmä v predĺžení, kde jeho strelecké pokusy musela obrana Tampy obetavo blokovať.
Na ľade strávil celkovo až 25 minút a 33 sekúnd, zaznamenal dve mínusky, dve strely na bránku a dva hity.
Černák predviedol spoľahlivý výkon v obrane a okrem asistencie bol blízko aj k rozhodujúcemu gólu v predĺžení. Jeho dorážku Moserovho nahodenia však zneškodnil brankár hostí Jakub Dobeš.
Odohral 21 minút a 26 sekúnd. Okrem asistencie si do štatistík pripísal aj jednu strelu, dva bloky a tri bodyčeky.
Celý zápas sprevádzala značná nervozita, o čom svedčí až 21 udelených trestov vrátane viacerých šarvátok.
Séria sa za stavu 1:1 sťahuje do Montrealu, tretí zápas je na programe v noci na sobotu o 1.00 SEČ.
Boston vyrovnal sériu s Buffalom
Boston vyrovnal na východe stav série s Buffalom, keď v druhom stretnutí uspel na ľade súpera 4:2.
Švédsky krídelník Viktor Arvidsson k tomu prispel dvoma gólmi, Čech David Pastrňák mal dve asistencie a brankár Jeremy Swayman predviedol 34 úspešných zákrokov.
„Myslím, že sme naskočili dnes do zápasu s iným nastavením a vyšlo to. Viac sme bojovali a pomáhali sme si. Takto musíme hrať, aby sme boli úspešní,“ zdôraznil Arvidsson.
V bránke domácich nevydržal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý inkasoval štyrikrát z 19 striel a v šestnástej sekunde tretej tretiny za stavu 0:4 ho vystriedal Alex Lyon.
Ten za svoj chrbát nepustil už ani jeden puk, jeho spoluhráči Bowen Byram a Peyton Krebs dokázali zdramatizovať koncovku gólmi na 2:4, no viac už domáci nestihli ani pri dlhej hre bez brankára.
„Stáva sa, že padajú škaredé góly, ale mám dojem, že štyri sú až príliš veľa. Myslím si však, že sa z toho poučíme a v ďalšom zápase budeme lepší,“ reagoval Luukkonen. Tretí duel sa bude hrať v noci na piatok v Bostone.
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
David Pastrňák
Boston
2
1
4
5
0
2.
Morgan Geekie
Boston
2
2
2
4
+2
3.
Brandon Hagel
Tampa
2
3
1
4
+4
4.
Joel Eriksson Ek
Minnesota
2
2
2
4
+3
5.
Kirill Kaprizov
Minnesota
2
1
3
4
+5
7.
Juraj Slafkovský
Montreal
2
3
0
3
-3
77.
Erik Černák
Tampa
2
0
1
1
+2
Stav série na 1:1 vyrovnali aj hokejisti Utahu, ktorí vo štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali druhý súboj na ľade Vegas 3:2.
Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času o tom rozhodol Logan Cooley. Jeho spoluhráč Dylan Guenther si pripísal gól a asistenciu, dvojbodový bol aj Kailer Yamamoto (0+2). Pre Mammoth to bolo prvé víťazstvo v bojoch o Stanleyho pohár v histórii.
„Je to úžasné. V tejto lige je ťažké skórovať, hlavným cieľom bolo dostať sa pred bránku, pretože odtiaľ góly padajú,“ povedal Cooley, ktorý sa stal najmladším americkým hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval v oboch svojich prvých dvoch zápasoch play off v kariére.
Prekonal predchádzajúci rekord kapitána Utahu Claytona Kellera. Premiérové víťazstvo v play off v NHL v živote dosiahol vďaka 19 zákrokom český brankár Karel Vejmelka.
Colorado na západe triumfovalo nad Los Angeles 2:1 po predĺžení a v sérii vedie 2:0. Presný zásah ruského krídelníka Artemija Panarina v čase 53:04 v presilovke poslal Kings do vedenia 1:0, no 215 sekúnd pred sirénou tretej tretiny prekonal švédskeho brankára hostí Antona Forsberga jeho krajan Gabriel Landeskog a poslal zápas do predĺženia.
V ňom strelil víťazný gól držiteľov Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti sezóny Nicolas Roy v 68. minúte.
Za bezgólového stavu predtým nepremenil v 24. minúte trestné strieľanie v drese hostí Quinton Byfield. Duel potom museli na niekoľko minút prerušiť pre rozbité plexisklo.
„Išiel som do zápasu s tým, že chcem dať tímu šancu na víťazstvo. To sa podarilo. Viem, čo je v hre, ale pre mňa je táto séria zatiaľ najzábavnejší hokej, aký som kedy hral,“ povedal brankár domácich Scott Wedgewood, ktorý zneškodnil 24 z 25 striel súpera.
NHL - 1. kolo play-off:
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 9. Hagel (Guentzel, Černák), 53. Kučerov (Cirelli, Hagel), 73. Moser – 17. L. Hutson (Suzuki, Caufield), 39. Josh Anderson (Danault, J. Evans)
Brankári: Vasilevskij - Dobeš, strely na bránku: 34:27
Stav série - 1:1
Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 54. Byram (Malenstyn, Power), 56. Krebs (Dahlin, Tuch) – 25. Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt), 37. M. Geekie (Pastrňák, Kuraly), 39. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 41. Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot)
Brankári: Luukkonen (41. Lyon) - Swayman, strely na bránku: 36:26
Stav série - 1:1
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 57. Landeskog (Nečas, D. Toews), 68. Roy (Manson, Kadri) - 54. Panarin (Moore, Byfield).
Brankári: Wedgewood - Forsberg, strely na bránku: 36:25
Stav série: 2:0