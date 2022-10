Do konca sezóny si nezahrá. Kung-fu brankár dostal tvrdý trest

- U 114 Jakub Breja 1216409 (Dravce 8.liga) - vylúčený za HNS – viacnásobné udretie súpera do tváre v prerušenej hre podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 4 týždňov od 10.10.2022 s prerušením do jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 do 17.4.2023 + 10€

- U 115 Dávid Moskvik 1251359 (Dravce 8.liga) - vylúčený za HNS – pokus o udretie súpera v prerušenej hre a urážku R podľa čl. 49/1b,2b a 48/1a,2a DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 4 týždňov od 10.10.2022 s prerušením do jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 do 17.4.2023 + 10€

- U 116 Ján Tkáč 1321105 (Dravce 8.liga) - vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre a pokus o kopnutie súpera do hlavy podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 5 mesiacov od 10.10.2022 s prerušením do jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 do 10.8.2023 + 10€

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 120 Peter Fajtl 1335654 (Sp.Bystré 8.liga) - od 10.10.2022 + 10€