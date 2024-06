Hamšík pripúšťa senzáciu v podaní Slovenska, Lobotka ocenil silu súpera

Doposiaľ najsenzačnejší výsledok na veľkom turnaji dosiahlo Slovensko na MS 2010, keď zdolalo v základnej fáze Taliansko 3:2 a na jeho úkor postúpilo do osemfinále.

"Toto mužstvo určite má potenciál postúpiť zo skupiny, je to náš cieľ. V hlave však teraz máme jediný zápas," dodal Hamšík.

Nereálne nevidí ani prípadný postup do osemfinále, čo by bolo pre Slovákov vyrovnanie maxima na kontinentálnom šampionáte z roku 2016.

"Viem si predstaviť, že to skončí senzačne. Chalani trénujú kvalitne vo vysokej intenzite a sú dobre nastavení," povedal Hamšík na sobotnej tlačovej konferencii.

Kapitán tímu bol vtedy Marek Hamšík, ktorý je na prebiehajúcich ME v pozícii manažéra tímu a asistenta trénera.

Podstatné však bude, aby sme dobre bránili a snažili sa dať gól z každej šance. Bude to veľmi náročné kondične aj mentálne," doplnil 29-ročný defenzívny stredopoliar.

"Belgičania sú na tej istej úrovni ako Portugalčania a majú výborných hráčov. Či dám gól vám poviem až po zápase, rád by som ho samozrejme strelil, keďže ich veľa nedávam.

Slováci sú na štvrtom veľkom turnaji a trikrát postúpili zo základnej skupiny - naposledy na ME 2016 vo Francúzsku.

De Bruyne odohral v kvalifikačnom cykle iba jediný duel, no v zostave Belgicka figuroval v prípravných dueloch pred kontinentálnym šampionátom proti Čiernej Hore (2:0) a Luxembursku (3:0).

Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od MS 2014. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1980, kde nestačili vo finále 1:2 na Západné Nemecko.

"Som si istý, že je pripravený," povedal Tedesco novinárom pred stretnutím proti slovenskému výberu.

"Je pravda, že pre Kevina to nebola jednoduchá sezóna, ale aj pre nás ako národný tím. Nebolo jednoduché, keď s nami rok nebol. Po finále FA Cupu mal malú prestávku a potom sa k nám pripojil. Snažili sme sa zo dňa na deň zvýšiť tréningovú záťaž a on reagoval fantasticky, takže nemám absolútne žiadne pochybnosti," dodal 38-ročný taliansky kouč.

Belgičania sa predstavia na ďalšom veľkom podujatí s cieľom napraviť nevydarený svetový šampionát v Katare, na ktorom vypadli už v skupinovej fáze.

"Katar sa už skončil, nemôžeme na tom nič zmeniť. Áno, bolo to sklamanie, ale bolo to pred 18 mesiacmi. Toto je nový turnaj, máme nového trénera a aj tím sa veľmi zmenil. Chceme predviesť dobrý štart do turnaja.

Musíme začať pozitívne a ja cítim, že tím je pripravený a má veľa energie," povedal De Bruyne, ktorý sa vyjadril aj k svojmu zdravotnému stavu: "Cítim sa dobre, chcem len hrať a nerobiť chyby."

Tedesco bude mať k dispozícii aj dvojicu obrancov Jana Vertonghena a Arthura Theateho, obaja sa zotavili zo zranenia. Chýbať naopak bude pravý obranca Thomas Meunier.