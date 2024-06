Slováci sa postarali o veľké prekvapenie, EURO odštartovali triumfom nad Belgickom

Francesco Calzona, tréner SR: "Chalani urobili maximum, vložili sa do toho a zdolali sme veľkého súpera. Povedal som chalanom, že musíme mať mentalitu nastavenú tak, že sa dokážeme rovnať s najlepšími. Je to obrovské víťazstvo, ale musíme pracovať ďalej. Pozeráme sa na ďalšie zápasy, musíme bodovať aj v nich, aby sme splnili cieľ a postúpili."

Stanislav Lobotka, stredopoliar SR a najlepší hráč zápasu: "Je to niečo neopísateľné. Pre toto makáme, možno ideme proti väčšine ľudí, ktorí neveria trénerovi a jeho štýlu, ktorý chceme hrať. Ukázalo sa, že ideme dobrou cestou, keď k tomu pridáme aj individuálnu kvalitu, potom môže vzniknúť niečo takto krásne."

Martin Dúbravka, brankár SR: "Je to obrovské víťazstvo, nadreli sme sa veľmi na neho. Ukázali sme charakter, odbojovali sme to. Potrebujete aj trochu šťastia, čo sme aj mali. Vedel som, že pri prvom góle bol Lukaku v ofsajde. Tam som nepochyboval, že to nebude platiť. Belgičania majú svoju kvalitu, ale ukázalo sa to, čo sme hovorili pred zápasom, že keď sme mužstvo, dokážeme zdolať individuality."

Ivan Schranz, autor víťazného gólu SR: "Podali sme výborný a disciplinovaný výkon. Plnili sme pokyny, ktoré nám dal tréner. Išli šťastiu naproti a to je veľmi dôležité. Je to zaslúžená výhra proti top súperovi a to sa cení. Je to jeden zo životných gólov, no víťazstvo je o to krajšie. Bolo cítiť našich fanúšikov, patrí im veľká vďaka a verím, že sme si ich naklonili na svoju stranu."