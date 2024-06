Nevšedný úkaz, mal vysoko nadpriemerné čísla: Hrdina Slovákov poslal bozk do neba

„Belgičania spravili chybu v rozohrávke, ktorú som vystihol a rýchlo som to sklepával Kucovi. Ten pálil z prvej, brankár to vyrazil predo mňa, ja som nerozmýšľal. Snažil som sa to trafiť poza jeho chrbát a vyšlo to. Okamžik, moment a intuícia,“ opisoval moment, čo ho preslávil. „Myslím , že tento gól si docením až neskôr. Teraz si to neuvedomujem,“ dodal.

Bezprostredne po góle zostal Schranz v neistote. Ani sa neusmial.