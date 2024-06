Koho sa hviezdny Belgičan najviac obáva? Ukázal na troch slovenských mužov

"Vieme, že nie sme favoritom, to sú Belgičania. Ak zahráme dobre, potešila by ma aj remíza. Nikdy sa však neuspokojím s niečím takým vopred. Verím, že hráči ukážu všetko,“ vravel Calzona.

Bývalý tréner Neapola obdivuje svojich súperov, ale nemá v úmysle sa im prispôsobovať. Vysoký tlak je jeho poznávacím znamením, a to aj napriek útočným kvalitám Belgicka.

Škriniar volal s belgickým esom



"Belgicko má veľmi málo nedostatkov, sú tretí v rebríčku FIFA a myslím si, že to má veľkú výpovednú hodnotu. Možno, že majú problémy so zraneniami, ale majú svetových hráčov, ktorých dokážu nahradiť. My musíme ukázať sto percent, aby sme dosiahli pozitívny výsledok," pokračoval Calzona.

VIDEO: Tlačová konferencia pred zápasom Slovensko - Belgicko