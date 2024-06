Tri body nám stačiť nebudú, varuje Suslov. Slovenská skupina sa zamotala už v úvode

Rumuni najprv zdolali Ukrajinu rozdielom triedy 3:0 a neskôr šokovali Slováci víťazstvom 1:0 nad favorizovaným Belgickom. Pre národný tím balkánskej krajiny to bolo prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy od roku 2000.

MAINZ. Prvý hrací deň E-skupiny na futbalových ME v Nemecku priniesol dva nečakané výsledky.

Tento vývoj komplikuje dianie v skupine a podľa Tomáša Suslova podčiarkuje fakt, že tri body nezaručujú Slovákom zatiaľ nič ohľadom postupu do vyraďovacej fázy.

Na kontinentálnom šampionáte postupujú z každej skupiny po dva tímy, ktoré doplnia štyri najlepšie z tabuľky tretích tímov. Boj o postup touto cestou sa očakával práve od Slovenska a Rumunska. To však momentálne vedie tabuľku o skóre pred Slovákmi.

"Poviem pravdu, prekvapil ma druhý zápas. Nečakal som, že sa to skončí rozdielom triedy. Myslím si, že táto skupina bude ešte veľmi zamotaná," uviedol Suslov na utorkovej tlačovej konferencii.

Slováci vyhrali úvodný zápas aj na predošlých ME, bolo to však proti menej náročnému súperovi. Poliakov zdolali 2:1, v F-skupine obsadili tretie miesto, no v tabuľke tretích tímov boli poslední.

"Určite, vieme, že tri body nám stačiť nebudú. Máme však dosť skúsených hráčov, aby sme sa na to pripravili. Včera sme sa už bavili o tom, že nemôžeme nič podceniť, keďže ešte nemáme postup. Nastavenie je dobré," povedal Suslov.

VIDEO: Slovenskí fanúšikovia oslavujú víťazstvo nad Belgickom