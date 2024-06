Ukrajinci sa ospravedlňovali fanúšikom. Slovákom musíme ukázať inú Ukrajinu, vraví tréner

BRATISLAVA. V športe platia predpovede len na papieri, v zápase je to o aktuálnej forme. Pred svojim prvým zápasom na EURO 2024 bol ukrajinský tím jedným z favoritov na postup. V mužstve má viacero osobností, stále viac hráčov hrá v špičkových európskych súťažiach. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Po zápase s Rumunskom však mali Ukrajinci hlavy dole. „Prehra 0:3 bolí. Je ťažké nájsť správne slová,“ vravel Oleksandr Zinčenko pre ukrajinský portál Suspilne Sport. Rumuni sa postarali o prekvapivý výsledok. Na majstrovstvách Európy vyhrali zápas po 24 rokoch. Hrali s veľkou chuťou a súpera do veľkých šancí nepustili.

Futbalisti sa šli fanúšikom ospravedlniť Takú vysokú výhru Rumunska však nik nečakal. S trojgólovým rozdielom neprehrali Ukrajinci dokonca ani s Anglickom či Talianskom v kvalifikácii na aktuálny šampionát. Boli to oveľa vyrovnanejšie zápasy. „Toto zaskočilo každého z nás. Ale to je EURO. Hráčom som hovoril: Ak chceme niečo na šampionáte dosiahnuť, každý hráč musí podať maximum. Bohužiaľ, dnes to tak nebolo. Ale zatiaľ je to len prvý zápas,“ vravel tréner Ukrajiny Serhij Rebrov. Po zápase šli niektorí hráči pod tribúny s ukrajinskými fanúšikmi a ospravedlňovali sa im za výkon. Cítili sa zahanbene.

„Vedia, že ich výkon bol slabý. Reprezentujeme veľkú krajinu, ktorá dva roky bojuje o vlastnú slobodu. Sklamali našich fanúšikov, preto sa im šli ospravedlniť. Proti Slovensku musíme ukázať úplne inú Ukrajinu,“ reagoval Rebrov na tlačovej konferencii po zápase. Každý ukrajinský športovec citlivo vníma svoje poslanie vzhľadom na vojnu v ich krajine. Futbalisti nie sú výnimkou. Športovci chcú ukázať fanúšikom nádej a často nastupujú s veľkým zápalom. „Hráči sú vďační za tých, ktorí bránia našu vlasť. Pred zápasom, som hovoril fanúšikom, že budeme za nich bojovať a chceme ukázať pravého ukrajinského ducha. Bohužiaľ, toto nebol ten prípad. Som si istý, že v ďalšom zápase nastúpime s úplne iným nastavením,“ doplnil.

Chýbala agresivita a gólové šance Po hladnej prehre 0:3 hovoria všetci hráči o tom, že v zápase proti Slovensku budú musieť svoju hru zmeniť. Ich cieľom je postup zo skupiny. Svoj potenciál v prvom zápase skupiny nenaplnili. Zápas sa nevydaril vychádzajúcej hviezde ukrajinského tímu Heorhijovi Sudakovovi, o ktorého majú záujem viaceré veľkokluby Premier League či Seria A. Proti Rumunsku sa nedokázal presadiť a viazla aj kombinácia v útoku. Rovnako sa nedarilo najlepšiemu strelcovi španielskej La Ligy Artemovi Dovbykovi. „To nebolo o tom, že by sme nemali snahu streliť gól. Pred prvým inkasovaným gólom sme mali zápas pod kontrolou. Robili sme chyby, ale to platilo aj o súperovi. My sme však neboli dostatočne agresívni a tým pádom sme si nevytvárali sme si šance. Proti Rumunsku sme neukázali svoju hru a na Slovensko sa musíme pripraviť oveľa zodpovednejšie,“ analyzoval zápas Rebrov.

Je zrejmé, že v ofenzíve budú hrať Ukrajinci proti Slovensku oveľa dôraznejšie. „Ak sa v ďalšom zápase budeme vystríhať chýb, dokážeme zdolať každého. Nesmieme však robiť chyby,“ vravel pre Suspilne sport brankár Andrij Lunin. Proti Slovákom? Ako bitka o Stalingrad Problémom Ukrajiny na predchádzajúcich šampionátoch bola zakaždým ofenzíva. Nedokázali strieľať góly. Pri ich premiére na EURO v roku 2012 dali len 2 góly. Oba dala legenda ukrajinského futbalu Andrij Ševčenko. O štyri roky neskôr nedali na šampionáte vo Francúzsku dokonca ani jeden. Na poslednom turnaji postúpili až do štvrťfinále a v piatich zápasoch strelili spolu 6 gólov.