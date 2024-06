Kritika Calzonu? Je to normálne a on to vie, tvrdia experti. Chvália Kozákovu družinu

P.Š.: Nerozprávajme sa o tom, s kým sme hrali. Nemyslím si, že by boli San Maríno či Wales relevantní súperi. To, čo predviedol Wales, vyzeralo ako keby sa zasekli v 90. rokoch.

Na poslednom európskom turnaji sme mali najlepší prvý zápas, no bol z toho najhorší výsledok. Tieto generálky nemajú žiaden súvis so šampionátom.

M.Z.: Mnohí so mnou nemusia súhlasiť, ale pre mňa je neprípustné, aby tréner sedel na dvoch stoličkách v jednom čase. Pre mňa je to neprípustná situácia. V jednej normálnej reprezentácii, ktorá chce patriť do tej lepšej polovice v Európe, je neprípustné, aby kouč reprezentácie viedol iný klub, v inej krajine.

Je to vec, ktorú mu vyčítam. Kľúčový problém nie je v tom, že je Talian, v istom zmysle to môže byť zaujímavejšie, ale to, že nastala táto situácia. Samozrejme sú tam aj veci, ako napríklad, keď Slováci postúpili, tak Calzona verejne prezentoval na adresu kritikov, že nemajú slovenské srdcia. To tak ale nefunguje, kritika je normálna a on to vie.