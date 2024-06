Vavro odľahčil zrážku s Hanckom: Žije, smeje sa. Kúpim mu čokoládu

Vavro i Hancko sa rútili zablokovať jeho strelu. Hancko bol však na mieste skôr a utŕžil nešťastnú ranu do hlavy od Vavra. Chvíľu zostal ležať za bránkovou čiarou, no neskôr dokázal pokračovať v hre.

"Ja som tam bežal a Dávid akurát padol. Už som nestihol zastaviť a trafil som ho omylom kolenom do hlavy. Ale žije, smeje sa, to je dobré. Ospravedlnil som sa mu. Je to silný chlap a aj keď ho to bude bolieť, bude to dobré. Kúpim mu čokoládu," povedal odľahčene Vavro.

Slováci prekvapili v pondelok favorizované Belgicko a po jedinom góle zápasu v podaní Ivana Schranza si odniesli tri body. Najbližšie (21.6.) ich čaká zápas proti Ukrajine.

VIDEO: Slovenskí fanúšikovia oslavujú víťazstvo nad Belgickom