Slováci držali basu so šťastenou, čo to šlo, vravel známy český komentátor

"Slováci držali basu so šťastenou, čo to šlo," vravel známy komentátor Jaromír Bosák.

"Slovensko ukázalo, ako hrá tím. Dnes to vyhral celý tím, nemôžeme vyzdvihnúť žiadneho hráča. Zvládli to úžasne. Priznám sa, že pred zápasom som im veľmi neveril.

"Rozhodla kvalita slovenského tímu, výborná taktika a kúsok šťastia," pridal sa expert David Kobylík, bývalý ligový futbalista, ktorý pôsobil počas kariéry aj v Žiline.

Vrba vyzdvihol hru slovenskej obrany. "Štyria obrancovia a brankár sú bývalí hráči Žiliny. Možno aj to bola výhoda, že hráči sa spolu pohybovali v jednom klube a potom to prenesú do národného mužstva. Skvelý výkon celej formácie," povedal Vrba.