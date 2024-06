Slováci uspeli s najstaršou zostavou. Za 7 minút vyrovnali počet striel z minulého EURO

V kvalifikácii na ME vo futbale 2024 pritom odpískal iba dva zápasy: Maďarsko - Bulharsko a Portugalsko - Bosna a Hercegovina. V dueli Slovensko - Belgicko vytiahol z vrecka štyri žlté karty.

Na EURO 2016 Slovensko vystrelilo na bránu päťkrát, na nasledujúcom turnaji iba dvakrát. No a na EURO 2024 vyslali Slováci na bránku Belgicka hneď štyri pokusy.

Na ME vo futbale čakalo na strelu na bránu dlhých 208 minút. O dovtedy poslednú a zároveň gól sa postaral Milan Škriniar v zápase proti Poľsku, v ktorom Slováci uspeli 2:1.

Dúbravka zaznamenal aj prvé čisté konto na veľkom turnaji a to sa spomedzi Slovákov podarilo iba Kozáčikovi v zápase proti Anglicku pri remíze 0:0.

Kucka je jediným Slovákom na turnaji, ktorý vystrelil na bránku na všetkých ME vo futbale, na ktorom sa Slovensko predstavilo. V roku 2016 zaznamenal 3 strely a na nasledujúcom turnaji vystrelil raz.

Slovensko naopak pridalo ďalšiu skvelú výhru v bielych dresoch na veľkom turnaji. V roku 2010 zdolalo Taliansko 3:2 a v roku 2016 Rusko 2:1. V modrých dresoch zasa zvíťazilo nad Poľskom 2:1 na EURO 2020 / 2021.

Tri body by Slovákom mohli stačiť na postup do osemfinále, ale od rozšírenia turnaja na 24 tímov platí, že je na to potrebné mať pozitívne skóre.