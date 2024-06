Calzona ukázal, že dokážeme hrať odvážne. Lobotka si možno vypýtal životný prestup

Slovenskí futbalisti vo svojom úvodnom zápase na EURO 2024 senzačne zdolali Belgicko 1:0. Čo hovoria na výkon zverencov Francesca Calzonu ľudia od fachu? Prvý zápas Slovákov na šampionáte hodnotia v rubrike experti Sportnetu Jozef Danko, Roman Lazúr a Rastislav Urgela. Informácie o EURO 2024 (prehľad)

Danko: Odvaha ísť do totálneho rizika Dosiahli sme skvelý výsledok, ktorý bol postavený na veľkej odvahe a zároveň pozitívnej súhre okolností. Nemyslel som si, že to niekedy poviem, ale teraz som rád, že sme priviedli zahraničného trénera, ktorý bol natoľko tvrdohlavý, že aj v takom zápase proti jednému z topfavoritov donútil a presvedčil hráčov, aby ukázali všetku svoju odvahu. Je super, že celé Slovensko mohlo vidieť, že aj my takto dokážeme hrať.

Experti Sportnetu Nikdy nehrali na majstrovstvách sveta ani Európy, nepozývajú ich spolukomentovať zápasy do televízie, ale futbal je ich život, milujú ho a rozumejú mu. Svoje postrehy k dianiu na EURO 2024 ponúknu na Sportnete aj zanietení tréneri mládeže, či bývalí ligoví hráči a neskôr funkcionári v nižších súťažiach. Zápas Slovensko - Belgicko hodnotí Jozef Danko, Roman Lazúr a Rastislav Urgela. Jozef Danko bol v aktuálnej sezóne trénerov kategórie U13 v MŠK Rimavská Sobota. V minulosti si už prešiel prácu so všetkými vekovými kategóriami od najmenších škôlkarov až po dospelých. Pracoval v nižších mládežníckych súťažiach, v 4. lige dospelých, ale aj v akadémii Spartaku Trnava. Roman Lazúr si ako hráč zahral najvyššiu súťaž v Košiciach a v Prešove. Okrem rodného Vranova nad Topľou pôsobil aj v Humennom a v Rimavskej Sobote. V súčasnosti je manažérom a trénerom treťoligového Vranova. Rastislav Urgela je bývalý hráč Slovana Bratislava, Dukly Banská Bystrica či FK Žiar nad Hronom. V sezóne 2018/19 spolu s Milanom Nemcom premiérovo dotiahol FK Pohronie do Niké ligy. Aktuálne je hlavný tréner FC Petržalka U19.

Postavil sa proti nám jeden z najlepších tímov sveta, Belgicko a išiel do nás celoplošným tlakom jeden proti jednému na celom ihrisku. Napriek tomu – až kým sa Hancko nezranil – celý čas sme išli do postupnej rozohrávky, hľadali sme cesty, ako cez toto prejsť.

Som presvedčený, že aj na Slovensku máme trénerov, ktorý by dokázali od hráčov vyžadovať ten istý systém, ale nedokázali by byť prví, ktorí by s tým prišli do reprezentácie. Vďaka tomu, čo sme v tomto zápase videli, sa teraz otvárajú cesty aj ďalším odvážnym slovenským trénerom.

Do 35. minúty, keď Hancko začal mať problémy s kolenom po jednom sklze, sme mali odvahu nielen napádať súpera, ale aj ísť s totálnou dávkou rizika od vlastnej brány. Je úžasné sledovať, že aj my takto môžeme hrať. Sadli nám aj mikrosituácie v zápase, Škriniar vyhral veľké množstvo súbojov s Lukakuom. Keď bol on pri ňom, málokedy dokázal Lukaku niečo uhrať. Hanckovi bolo jedno, či bol pri ňom Doku alebo Trossard, vedel si s nimi poradiť.

Lobotka stále pred De Bruynem A jeden z najdôležitejších súbojov, ktorý spravil veľký rozdiel, bol medzi Lobotkom a De Bruynem. Bolo veľmi zreteľne vidieť, prečo už má De Bruyne v klube pozíciu voľného útočníka pri bránení. Manchester City bráni 4-4-2, keď je De Bruyne na ihrisku a nechávajú ho oddychovať. V tomto zápase, akonáhle sme dostali loptu zaňho, málo bránil. Nerobil skoro žiadny represing. Na druhej strane si Lobotka možno vypýtal životný prestup. Po zisku lopty od De Bruyneho, či už ju vzal on priamo alebo niekto ďalší, si ju Lobotka z pozície netradičnej šestky rovno vypýta, otočí sa, vyvedie, spraví čokoľvek je potrebné, bez akéhokoľvek zaváhania. De Bruyne po strate lopty zostane stáť a pozerá sa, ako Lobotka odchádza preč a robí, čo chce.

Správanie po zisku lopty celej našej stredovej formácie na čele s Lobotkom bolo ďalší úžasný faktor, ktorý nám dal nádej. Nemuseli sme len odkopávať, strácať a stále brániť, ale dokázali sme aj podržať, aj vyviesť loptu. Samozrejme, mohli sme aj viac, ale toto bola jedna z top vecí, ktorá vynikajúco sadla k tej odvahe.

Lobotka bol stále pred De Bruynem. Až kým si Belgičan neprišiel k postrannej čiare po loptu, v strede ju nevedel dostať. Do nábehu nikdy nešiel a málokedy dostal loptu do nohy a iba v pozíciách, kde nebol nebezpečný.

De Bruyne bol v prvom polčase dôležitý pri vysokom presingu, no represing a bránenie na vlastnej polovici bolo slabšie, miestami nebolo žiadne. S loptou na nohe patrí k najlepším na svete, no bez lopty má svoje obmedzenia a to sa aj ukázalo.