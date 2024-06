Obľubujem, keď nám nikto neverí. Pre toto všetci makáme, tešil sa Lobotka

FRANKFURT. Reakcie slovenských futbalistov po víťazstve 1:0 nad Belgickom v prvom zápase v skupine E na EURO 2024 (ME vo futbale 2024). Ivan Schranz, útočník Slovenska a strelec gólu: Podali sme výborný disciplinovaný výkon. Išli sme šťastiu naproti a to je dôležité. Je to zaslúžená výhra proti top súperovi a to sa cení. Určite tento gól patrí medzi jeden zo životných. O to viac ma to teší. Veľká vďaka patrí fanúšikom. Som rád, že sme ich namotivovali a že nás budú hnať za bodmi aj v ďalších zápasoch.

Nemyslím si, že už môžeme myslieť na postup. Tri body sú málo, ale je skvelé a máme pred sebou ešte dva zápasy, aby sme nazbierali ďalšie. Ideme do nich s pokorou. VIDEO: Ivan Schranz a jeho gól v zápase Slovensko - Belgicko

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: Je to obrovské víťazstvo. Nadreli sme sa, ukázali sme charakter a skutočne sme to vybojovali. Mali sme aj šťastie. Je to skvelé víťazstvo. Že Belgičanom neuznali dva góly, aj to sa stane. Futbal to prináša. Pri prvom góle Lukakua som si bol istý, že bol v ofsajdovej pozícii. Vtedy som nepochyboval, že gól nebude platiť.

Belgičania majú svoju kvalitu, ale ukázalo sa, že sme jeden tím a dokážeme poraziť individuality. Je to skvelý vstup do turnaja. Víťazstvo proti favoritovi sa počíta a dodá nám to síl do ďalších zápasov. Klobúk dolu pred chalanmi.

Stanislav Lobotka, stredopoliar Slovenska a hráč zápasu: Sú to neopísateľné pocity. Toto sú chvíle, pre ktoré makáme a pre ktoré veríme trénerovi. Ukázalo sa, že ideme dobrou cestou. Keď každý z nás niečo do toho vloží, vznikne niečo krásne. Obľubujem situácie, kedy nám nikto neverí. Vtedy každý z nás môže zažiariť, každý sa môže ukázať a o to je to potom krajšie.