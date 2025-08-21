Vlani sa dlho zachraňovali. Boli bez hlavného trénera, no bodujú a zatiaľ sú tretí

LEVICE. Takto pred rokom mal Slovan Levice po prvých troch kolách štvrtej ligy Západ na svojom konte tri body s mínusovým skóre 2:9 a do predposledného kola sa musel strachovať o zotrvanie v najvyššej krajskej súťaži ZsFZ.
Kolo pred koncom však prišlo senzačné domáce víťazstvo 4:1 nad silným Bolerázom, ktorý bol stále v hre o postup. Levičania si tak predsa len vydýchli a v 17-člennej súťaži skončili napokon na štrnástom mieste.
Túto sezónu začal bývalý druholigista neporovnateľne lepšie, veď v premiérovom kole dokázal zvíťaziť rozdielom triedy 4:0 v Trebaticiach a týždeň nato doma 3:0 nad vlani piatym Imeľom.
V treťom kole išiel do Jaslovských Bohuníc, kde dokázal po dvoch góloch 23-ročného Kristiána Petríka uhrať ďalší plusový bod po deľbe 2:2.
„Získať sme tam mohli nakoniec aj tri body, pretože v samom závere mal šancu na víťazný gól krajný obranca Matej Števonka, ktorý prišiel toto leto z treťoligových Veľkých Ludiniec,“ povie pre Sportnet iba 23-ročný asistent trénera David Nemec.
„Domáce Jaslovské Bohunice však boli v prvom polčase o čosi aktívnejšie, hrali vysoký pressing, stále nás napádali, no obranná činnosť nášho mužstva bola spoľahlivá.
V prestávke sme si v kabíne dodali psychických síl, mužstvo bolo vyburcované, čo sa neskôr ukázalo ako kľúčové, pretože hra sa potom otvorila a začali padať aj góly.“ Hostia z Levíc dokázali dvakrát vyrovnať a po výsledku 2:2 ubiehala cesta na dolniaky rýchlejšie.
Efektívne využívať pohyb lopty
„V klube sa snažíme pracovať hlavne na tímovom duchu, hráči odvádzajú na tréningoch a hlavne v zápasoch svoje maximum a sme radi, že zatiaľ sa to prejavuje aj na výsledkoch A-mužstva, ktoré je výkladnou skriňou klubu. Podstatné však je myšlienkové nastavenie každého jedného hráča.“
V klube s futbalovou tradíciou sa muži prepadli pred niekoľkými rokmi až do okresnej súťaže, terajšie štvrtoligové áčko vedie mimoriadnej mladý realizačný tím s 38-ročným hlavným trénerom Michalom Ármaiom.
Vedenie klubu vsádza v príprave všetkých vekových kategórií na inovatívne postupy i španielsku metodiku.
„Do nášho klubu chodí na týždňové pobyty Španiel Juan Manuel Mena Gonzalez z Barcelony, ktorý u nás robí metodické školenia. Na nich sa hovorí hlavne o čo najefektívnejšom využívaní pohybu lopty a práci s ňou.
Zúčastňujú sa tréneri všetkých našich vekových kategórií a tiež niektorí záujemcovia z okolia Levíc. Sú to pre nás veľmi cenné informácie, ktoré vzápätí využívame v praxi na tréningoch svojich tímov.
Kouč zo Španielska má jasne nastavenú metodiku so zameraním na jednotlivé funkcie hráčov, ich herný prejav v defenzíve i ofenzíve a k tomu sa potom snažíme približovať v praxi.“
Dlho bez hlavného trénera
Prečo však nemal štvrtoligový klub ešte týždeň pred prvým kolom hlavného trénera, zisťujeme.
„Oslovení boli viacerí adepti, niektorí sa nevedeli stotožniť práve so španielskou koncepciu prípravy v áčku, ale mužstvo sa pripravovalo počas celého leta.
Boli sme pri ňom obaja asistenti trénera, niektoré tréningy viedol aj spomínaný Španiel Juan a nakoniec sa vedenie klubu dohodlo s Michalom Ármaiom.“
Dodáme, že Michal Ármai v FK Slovan už pracoval pri mládeži. Kapitánom mužstva je 34-ročný Lukáš Flídr, ktorý sa vrátil do materského klubu pred tromi rokmi po rozpade treťoligového A-mužstva Kalnej nad Hronom.
V Trebaticiach vyhrali 4:0
Doma hrali Levice zatiaľ jedenkrát, v druhom kole sa vytiahli na obávaný Imeľ, ktorý zdolali presvedčivo 3:0.
„Na kombinačne hrajúci Imeľ, ktorý je dlhodobo pokope, sme boli pripravení, no musím povedať, že nám veľmi pomohla aj podpora z tribún, najmä nášho fanklubu, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať. Vrátim sa však k tímovému duchu mužstva, ktorý bol, podľa mňa, opäť raz kľúčovým faktorom neľahkého zápasu.“
V uplynulej sezóne do predposledného kola sa zachraňujúci mančaft vstúpil do tej aktuálnej senzačným víťazstvom 4:0 v Trebaticiach.
„Trebatice sú najmä v domácom prostredí ťažký súper, my sme však pricestovali na prvé kolo s novým elánom a v úplne inom rozpoložení, v akom sme končili tú minulú.
Trebatice sme načali po dvadsiatich minútach hry a skrátenom rohu Tomáša Šurányiho, ktorý zakončil Kristián Petrík. Ten zvýšil ešte do prestávky aj na 2:0 a úvod sezóny ho zastihol naozaj v streleckej forme, veď sa zapísal už päťkrát.
V kabíne to okomentoval iba tým, že sa cíti dobre. Mužstvo trénovalo poctivo snáď od začiatku letnej prípravy, ale súhlasím, s dobrými výsledkami chuť teraz ešte rastie a všetci sa teraz doslova tešíme na každý tréning.“
Prišli Brazílčania i Nigérijčan
Keď toto leto odišli zo Slovana Levice do piatoligových Šurian za bývalým trénerom Jozefom Pavlíkom dvaja platní legionári z Nigérie, defenzívny a robustný Raymond a aj 20-ročný zakončovateľ Beckham, znalí pomerov sa pýtali, čo si bez nich Levičania počnú.
„Ich odchod istú dobu bolo naozaj cítiť, ale dnes je podstatné to, ako hráme a že máme aj výsledky, ktoré, samozrejme, nechceme v žiadnom prípade preceňovať,“ reagoval David Nemec.
Žlto-zelení predviedli naozaj skvelý vstup do náročnej súťaže, skutočne ťažká skúška ich však čaká v šiestom kole, kedy príde do levického športového komplexu silná Dubnica nad Váhom.
Levičania získali namiesto dvoch odídencov do piatej ligy nakoniec ich rodáka, 28-ročného nigérijského stopéra Igwe Ogudu z treťoligovej Bánovej a ešte predtým aj dvoch ofenzívnych Brazílčanov.
21-ročného Daniela Dos Santos Costu zo štestoligových Želiezoviec a Ruana Jodiho z Veľkého Zálužia z rovnakej úrovne súťaže, len z inej skupiny. Zo Želiezoviec prišiel aj 19-ročný David Manchenko.
„Mladý Brazílčan Daniel je veľmi snaživý perspektívny futbalista, hrá na kraji obrany s veľkými útočnými chúťkami, čo do nášho herného systému veľmi zapadá. Ruan je klasický brazílsky hráč na krajskej úrovni, veľmi technický i dostatočne kreatívny s loptou.
Igwe Ogudu je spoľahlivý stredný obranca s vynikajúcou hlavičkou, všetky naše posily sú pritom mimoriadne pozitívne nastavené, na tréningoch chcú veľmi pracovať, čo je pre nás rozhodujúce.
Z odchodov spomenieme ešte Maročana Ayoubu Kriouicha, ktorý si to namieril do Talianska, Roman Jasenek a Dávid Solčiansky išli do okresných Hronských Kľačian a Adam Kosák do Tekovských Lužian.
„Zažraný“ do práce v klube
Ak sa rozbehnutému mužstvu podarí túto nedeľu zdolať pred vlastnými divákmi aj dvanáste, no vždy nepríjemné Lednické Rovne, žlto-zelené Levice zostanú aj po štvrtom kole s istotou na bedni.
„Pokiaľ sa nikto nezraní na posledných tréningoch, na Lednické Rovne budeme v kompletnom zložení.
V tejto chvíli môžem zaručiť jediné, v príprave pracujeme najlepšie, ako vieme a každý jeden hráč, ktorý nastúpi, urobí pre úspešný výsledok maximum,“ vystavil pozvánku Levičan Nemec.
Čo teda stojí za zlepšením futbalových Levíc, zisťujeme ďalej. „Určite komunikácia v klube, tímovosť, obetavosť všetkých zainteresovaných a aj zodpovednosť.
Na druhej strane chceme popracovať ešte na našom spomínanom novom hernom modeli a metodike futbalu, ktorý sa dá nazvať aj kombinačnejším.
Nové vedenie historicky úspešného klubu sa po neslávnej ére vydalo vlastnou cestou, ktorú však nie je každý v jeho okolí ochotný prijať. Kľúčovými bývajú v takýchto situáciách výsledky prvého mužstva.
V prípade, že by v nedeľu zostali tri body naozaj doma, aj po úvodnej tretine jesennej časti sa budú žlto-zelení vyhrievať plece pri pleci s najužšou špičkou najvyššej súťaže „západokraja“. O tom sa pred rokom nikomu na Tekove ani len nesnívalo.
Aj veľa ďalších klubov už má jasno v tom, že jedinou dlhodobo udržateľnou cestou je výchova vlastných hráčov.
Mladučký asistent trénera a vlani analytik FK Slovan Levice David Nemec je - v dobrom slova zmysle - priam zažraný do španielskej metodiky a aj do starostlivosti o mládežnícke kategórie v tridsaťtisícovom meste.
„Počet hráčov v jednotlivých vekových kategóriách sme v uplynulom období zdvojnásobili na aktuálnych štyristo, čo je skvelé číslo.
Náš školiteľ z Barcelony je veľkou kapacitou v metodike futbalu, trénerom aj mladým hráčom v našom klube posunul už veľmi veľa poučných informácií, ktoré nedostane nikto len tak niekde na ulici.
My si to vážime a neustále sa snažíme zlepšovať v každej oblasti, v ktorej sa to len dá. Jednoducho, budujeme vlastnú klubovú kultúru."