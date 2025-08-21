    Vlani sa dlho zachraňovali. Boli bez hlavného trénera, no bodujú a zatiaľ sú tretí

    V závere minulej sezóny porazili Levičania doma tretí Boleráz 4:1 po hetriku Marokánca Kriouicha (tretí sprava).
    V závere minulej sezóny porazili Levičania doma tretí Boleráz 4:1 po hetriku Marokánca Kriouicha (tretí sprava). (Autor: Andrej Betin)
    Marián Dragúň|21. aug 2025 o 10:35
    ShareTweet0

    Trénerov v klube školí metodik z Barcelony.

    LEVICE. Takto pred rokom mal Slovan Levice po prvých troch kolách štvrtej ligy Západ na svojom konte tri body s mínusovým skóre 2:9 a do predposledného kola sa musel strachovať o zotrvanie v najvyššej krajskej súťaži ZsFZ.

    Kolo pred koncom však prišlo senzačné domáce víťazstvo 4:1 nad silným Bolerázom, ktorý bol stále v hre o postup. Levičania si tak predsa len vydýchli a v 17-člennej súťaži skončili napokon na štrnástom mieste.

    Túto sezónu začal bývalý druholigista neporovnateľne lepšie, veď v premiérovom kole dokázal zvíťaziť rozdielom triedy 4:0 v Trebaticiach a týždeň nato doma 3:0 nad vlani piatym Imeľom.

    V treťom kole išiel do Jaslovských Bohuníc, kde dokázal po dvoch góloch 23-ročného Kristiána Petríka uhrať ďalší plusový bod po deľbe 2:2.

    „Získať sme tam mohli nakoniec aj tri body, pretože v samom závere mal šancu na víťazný gól krajný obranca Matej Števonka, ktorý prišiel toto leto z treťoligových Veľkých Ludiniec,“ povie pre Sportnet iba 23-ročný asistent trénera David Nemec.

    „Domáce Jaslovské Bohunice však boli v prvom polčase o čosi aktívnejšie, hrali vysoký pressing, stále nás napádali, no obranná činnosť nášho mužstva bola spoľahlivá.

    V prestávke sme si v kabíne dodali psychických síl, mužstvo bolo vyburcované, čo sa neskôr ukázalo ako kľúčové, pretože hra sa potom otvorila a začali padať aj góly.“ Hostia z Levíc dokázali dvakrát vyrovnať a po výsledku 2:2 ubiehala cesta na dolniaky rýchlejšie.

    Efektívne využívať pohyb lopty

    „V klube sa snažíme pracovať hlavne na tímovom duchu, hráči odvádzajú na tréningoch a hlavne v zápasoch svoje maximum a sme radi, že zatiaľ sa to prejavuje aj na výsledkoch A-mužstva, ktoré je výkladnou skriňou klubu. Podstatné však je myšlienkové nastavenie každého jedného hráča.“

    V klube s futbalovou tradíciou sa muži prepadli pred niekoľkými rokmi až do okresnej súťaže, terajšie štvrtoligové áčko vedie mimoriadnej mladý realizačný tím s 38-ročným hlavným trénerom Michalom Ármaiom.

    Vedenie klubu vsádza v príprave všetkých vekových kategórií na inovatívne postupy i španielsku metodiku.

    Dvojica legionárov Levíc, pri lopte 18-ročný Ukrajinec Dmitro Farbatiuk, vedľa Brazílčan Daniel Dos Santos.
    Dvojica legionárov Levíc, pri lopte 18-ročný Ukrajinec Dmitro Farbatiuk, vedľa Brazílčan Daniel Dos Santos. (Autor: Szabolcs Jakubík)

    „Do nášho klubu chodí na týždňové pobyty Španiel Juan Manuel Mena Gonzalez z Barcelony, ktorý u nás robí metodické školenia. Na nich sa hovorí hlavne o čo najefektívnejšom využívaní pohybu lopty a práci s ňou.

    Zúčastňujú sa tréneri všetkých našich vekových kategórií a tiež niektorí záujemcovia z okolia Levíc. Sú to pre nás veľmi cenné informácie, ktoré vzápätí využívame v praxi na tréningoch svojich tímov.

    Kouč zo Španielska má jasne nastavenú metodiku so zameraním na jednotlivé funkcie hráčov, ich herný prejav v defenzíve i ofenzíve a k tomu sa potom snažíme približovať v praxi.“

    Dlho bez hlavného trénera

    Prečo však nemal štvrtoligový klub ešte týždeň pred prvým kolom hlavného trénera, zisťujeme.

    „Oslovení boli viacerí adepti, niektorí sa nevedeli stotožniť práve so španielskou koncepciu prípravy v áčku, ale mužstvo sa pripravovalo počas celého leta.

    Boli sme pri ňom obaja asistenti trénera, niektoré tréningy viedol aj spomínaný Španiel Juan a nakoniec sa vedenie klubu dohodlo s Michalom Ármaiom.“

    Dodáme, že Michal Ármai v FK Slovan už pracoval pri mládeži. Kapitánom mužstva je 34-ročný Lukáš Flídr, ktorý sa vrátil do materského klubu pred tromi rokmi po rozpade treťoligového A-mužstva Kalnej nad Hronom.

    V Trebaticiach vyhrali 4:0

    Doma hrali Levice zatiaľ jedenkrát, v druhom kole sa vytiahli na obávaný Imeľ, ktorý zdolali presvedčivo 3:0.

    „Na kombinačne hrajúci Imeľ, ktorý je dlhodobo pokope, sme boli pripravení, no musím povedať, že nám veľmi pomohla aj podpora z tribún, najmä nášho fanklubu, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať. Vrátim sa však k tímovému duchu mužstva, ktorý bol, podľa mňa, opäť raz kľúčovým faktorom neľahkého zápasu.“

    V uplynulej sezóne do predposledného kola sa zachraňujúci mančaft vstúpil do tej aktuálnej senzačným víťazstvom 4:0 v Trebaticiach.

    „Trebatice sú najmä v domácom prostredí ťažký súper, my sme však pricestovali na prvé kolo s novým elánom a v úplne inom rozpoložení, v akom sme končili tú minulú.

    Trebatice sme načali po dvadsiatich minútach hry a skrátenom rohu Tomáša Šurányiho, ktorý zakončil Kristián Petrík. Ten zvýšil ešte do prestávky aj na 2:0 a úvod sezóny ho zastihol naozaj v streleckej forme, veď sa zapísal už päťkrát.

    V kabíne to okomentoval iba tým, že sa cíti dobre. Mužstvo trénovalo poctivo snáď od začiatku letnej prípravy, ale súhlasím, s dobrými výsledkami chuť teraz ešte rastie a všetci sa teraz doslova tešíme na každý tréning.“

    Prišli Brazílčania i Nigérijčan

    Keď toto leto odišli zo Slovana Levice do piatoligových Šurian za bývalým trénerom Jozefom Pavlíkom dvaja platní legionári z Nigérie, defenzívny a robustný Raymond a aj 20-ročný zakončovateľ Beckham, znalí pomerov sa pýtali, čo si bez nich Levičania počnú.

    „Ich odchod istú dobu bolo naozaj cítiť, ale dnes je podstatné to, ako hráme a že máme aj výsledky, ktoré, samozrejme, nechceme v žiadnom prípade preceňovať,“ reagoval David Nemec.

    Zo zápasu Levice – Imeľ (3:0) v žlto-zelenom jeden z najskúsenejších Levičanov Tibor Hlaváčik.
    Zo zápasu Levice – Imeľ (3:0) v žlto-zelenom jeden z najskúsenejších Levičanov Tibor Hlaváčik. (Autor: Szabolcs Jakubík)

    Žlto-zelení predviedli naozaj skvelý vstup do náročnej súťaže, skutočne ťažká skúška ich však čaká v šiestom kole, kedy príde do levického športového komplexu silná Dubnica nad Váhom.

    Levičania získali namiesto dvoch odídencov do piatej ligy nakoniec ich rodáka, 28-ročného nigérijského stopéra Igwe Ogudu z treťoligovej Bánovej a ešte predtým aj dvoch ofenzívnych Brazílčanov.

    21-ročného Daniela Dos Santos Costu zo štestoligových Želiezoviec a Ruana Jodiho z Veľkého Zálužia z rovnakej úrovne súťaže, len z inej skupiny. Zo Želiezoviec prišiel aj 19-ročný David Manchenko.

    „Mladý Brazílčan Daniel je veľmi snaživý perspektívny futbalista, hrá na kraji obrany s veľkými útočnými chúťkami, čo do nášho herného systému veľmi zapadá. Ruan je klasický brazílsky hráč na krajskej úrovni, veľmi technický i dostatočne kreatívny s loptou.

    Igwe Ogudu je spoľahlivý stredný obranca s vynikajúcou hlavičkou, všetky naše posily sú pritom mimoriadne pozitívne nastavené, na tréningoch chcú veľmi pracovať, čo je pre nás rozhodujúce.

    Z odchodov spomenieme ešte Maročana Ayoubu Kriouicha, ktorý si to namieril do Talianska, Roman Jasenek a Dávid Solčiansky išli do okresných Hronských Kľačian a Adam Kosák do Tekovských Lužian.

    „Zažraný“ do práce v klube

    Ak sa rozbehnutému mužstvu podarí túto nedeľu zdolať pred vlastnými divákmi aj dvanáste, no vždy nepríjemné Lednické Rovne, žlto-zelené Levice zostanú aj po štvrtom kole s istotou na bedni.

    „Pokiaľ sa nikto nezraní na posledných tréningoch, na Lednické Rovne budeme v kompletnom zložení.

    V tejto chvíli môžem zaručiť jediné, v príprave pracujeme najlepšie, ako vieme a každý jeden hráč, ktorý nastúpi, urobí pre úspešný výsledok maximum,“ vystavil pozvánku Levičan Nemec.

    Čo teda stojí za zlepšením futbalových Levíc, zisťujeme ďalej. „Určite komunikácia v klube, tímovosť, obetavosť všetkých zainteresovaných a aj zodpovednosť.

    Na druhej strane chceme popracovať ešte na našom spomínanom novom hernom modeli a metodike futbalu, ktorý sa dá nazvať aj kombinačnejším.

    Nové vedenie historicky úspešného klubu sa po neslávnej ére vydalo vlastnou cestou, ktorú však nie je každý v jeho okolí ochotný prijať. Kľúčovými bývajú v takýchto situáciách výsledky prvého mužstva.

    Kristián Petrík dal v prvých troch kolách štvrtej ligy päť gólov.
    Kristián Petrík dal v prvých troch kolách štvrtej ligy päť gólov. (Autor: Szabolcs Jakubík)

    V prípade, že by v nedeľu zostali tri body naozaj doma, aj po úvodnej tretine jesennej časti sa budú žlto-zelení vyhrievať plece pri pleci s najužšou špičkou najvyššej súťaže „západokraja“. O tom sa pred rokom nikomu na Tekove ani len nesnívalo.

    Aj veľa ďalších klubov už má jasno v tom, že jedinou dlhodobo udržateľnou cestou je výchova vlastných hráčov.

    Mladučký asistent trénera a vlani analytik FK Slovan Levice David Nemec je - v dobrom slova zmysle - priam zažraný do španielskej metodiky a aj do starostlivosti o mládežnícke kategórie v tridsaťtisícovom meste.

    „Počet hráčov v jednotlivých vekových kategóriách sme v uplynulom období zdvojnásobili na aktuálnych štyristo, čo je skvelé číslo.

    Náš školiteľ z Barcelony je veľkou kapacitou v metodike futbalu, trénerom aj mladým hráčom v našom klube posunul už veľmi veľa poučných informácií, ktoré nedostane nikto len tak niekde na ulici.

    My si to vážime a neustále sa snažíme zlepšovať v každej oblasti, v ktorej sa to len dá. Jednoducho, budujeme vlastnú klubovú kultúru."

    Tabuľka IV. ligy Západ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AFC NitraAFC NitraAFC Nitra
    3
    3
    0
    0
    11:2
    9
    V
    V
    V
    2
    TJ Slavoj BolerázTJ Slavoj BolerázTJ Slavoj Boleráz
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    3
    FK Slovan LeviceFK Slovan LeviceFK Slovan Levice
    3
    2
    1
    0
    9:2
    7
    R
    V
    V
    4
    FK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad Váhom
    3
    2
    1
    0
    5:2
    7
    R
    V
    V
    5
    PFK PiešťanyPFK PiešťanyPFK Piešťany
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    6
    ŠK ŠoporňaŠK ŠoporňaŠK Šoporňa
    3
    1
    2
    0
    7:6
    5
    R
    V
    R
    7
    OŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske Stankovce
    3
    1
    1
    1
    5:3
    4
    R
    P
    V
    8
    ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
    3
    1
    1
    1
    7:8
    4
    R
    P
    V
    9
    OFK TrebaticeOFK TrebaticeOFK Trebatice
    3
    1
    1
    1
    4:7
    4
    R
    V
    P
    10
    FK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná Krupá
    3
    1
    0
    2
    3:5
    3
    V
    P
    P
    11
    TJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELY
    3
    0
    2
    1
    5:6
    2
    R
    R
    P
    12
    ŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTAL
    3
    0
    2
    1
    4:5
    2
    P
    R
    R
    13
    ŠKF SereďŠKF SereďŠKF Sereď
    3
    0
    1
    2
    3:5
    1
    R
    P
    P
    14
    FC PataFC PataFC Pata
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    R
    P
    P
    15
    AFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad Váhom
    3
    0
    1
    2
    1:11
    1
    R
    P
    P
    16
    TJ ImeľTJ ImeľTJ Imeľ
    3
    0
    0
    3
    3:9
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
      Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
      Slovan nám dáva stále nové dôvody na to, aby sme ho kritizovali (podcast Spoza piva)
      dnes 12:10
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Vlani sa dlho zachraňovali. Boli bez hlavného trénera, no bodujú a zatiaľ sú tretí