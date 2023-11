V klube je bezvládie a žabomyšie vojny. Mužstvu sa však darí, je ako rozbehnutý vlak

Tréner MARIÁN ŠARMÍR v rozhovore pre Sportnet zhodnotil doterajšie výkony svojho mužstva a naznačil aj možné scenáre do budúcnosti.

Vaše mužstvo je po trinástich zápasoch na čele tabuľky tretej ligy Západ so siedmimi výhrami, piatimi remízami a jednou prehrou. Čakali ste takéto výkony, alebo je toto umiestnenie trochu prekvapením aj pre vás?

Prvoradé ciele boli skromné, keďže káder sa neposilnil, skôr sa oslabil. Cieľom teda bola záchrana. Ale ako som vravel, chlapci sú vnímaví, rozumní, rýchlo pochopili, čo od nich chcem. V tréningu sa nám dobre spolupracuje a dobre nám to klape v kabíne. Výsledky sa dostavili, aj keď sme to neočakávali. Momentálne ten vlak sa rozbehol tak, že ho ťažko zastaviť.

Potom som ani nechcel pokračovať ďalej, ale videl som na chalanoch, ako vnímajú, ako rýchlo sa dokážu učiť a to jediné ma presvedčilo, aby som ostal ešte pol roka, do zimy.

So Šaľou som sa dohodol, keď bojovala o záchranu, asi štyri-päť kolá pred koncom minulej sezóny. Našťastie sa nám podarilo zachrániť mužstvo v tretej lige.

Keďže ste hovorili, že ste sa rozhodli ostať do zimy, znamená to, že po jesennej časti končíte, alebo už ste to prehodnotili?