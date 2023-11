Učiteľ, vojak či policajt. Treťoligista z východu si žije sen a cíti šancu na rekord

„Tešíme sa, kde až sme to dotiahli. Je to pre nás veľký úspech. Ideme od zápasu k zápasu a chceme sa dostať čo najďalej,“ pre Sportnet povedal prezident ŠK Odeva Lipany Emil Jacko.

„Cestovali sme dosť v rámci súťaže a ešte pohár, všade ďaleko. Chlapci sú poloprofesionáli, poloamatéri, ktorí chodia do práce. Klobúk dole preto pre nimi. Že to zvládli po fyzickej, ale aj psychickej stránke,“ dodal.

V piatom kole, takzvanom osemfinále, hrajú Lipany po prvý raz doma. V stredu 8. novembra o 13:00 h hostia druholigový Spartak Myjava.

„Žijeme si svoj sen a nebudeme klamať, cítime šancu na postup. Bolo by skvelé, keby sme vyhrali. Keď o tom hovorím, mám husiu kožu. Bol by to pre náš klub obrovský úspech. Zápis do dejín klubu.

Ak by sme sa dostali medzi osem najlepších na Slovensku, bol by to rekord. K zápasu preto pristupujeme s maximálnom vážnosťou. Ideme bojovať,“ prezradil Jacko, ktorý osem rokov sedel na lavičke Lipian aj ako tréner.