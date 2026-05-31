Je výnimočný tréner aj človek. Enrique sa stal legendou, aj keď sa ňou necíti

Tréner Luis Enrique si myslí, že sobotňajšie víťazstvo futbalistov Paris St. Germain v Lige majstrov je ešte väčší ako to vlaňajšie.
Vzhľadom na priebeh sezóny ho považuje za zaslúžené. 62-ročný Španiel je iba piatym koučom s tromi triumfami v Pohári majstrov európskych krajín / Lige majstrov, za legendu sa však nepovažuje.
Povedal to na tlačovej konferencii po výhre nad Arsenalom v penaltovom rozstrele.
Parížania v minulom ročníku ovládli súťaž prvýkrát, Inter Miláno rozdrvili 5:0. Na obhajobu trofeje sa nadreli výrazne viac.
Arsenal viedol v Budapešti už po šiestich minútach zásluhou Kaie Havertza, v 65. minúte srovnal z penalty Ousmane Dembélé a stav 1:1 zostal až do konca normálnej hracej doby aj po predĺžení. Na penalty PSG vyhral 4:3.
"Je to ešte väčšie víťazstvo (ako vlani), pretože sme čelili Arsenalu. Pre nás ako tím aj mesto je neuveriteľné znova vyhrať. Myslím si, že sme si to za priebeh sezóny zaslúžili, aj keď finále bolo veľmi vyrovnané," uviedol Enrique.
Súboj v maďarskej metropole ho stál veľa síl. "Moje pocity sú zmiešané. Nadšenie, únava, všetko. Toto je ale najlepšia chvíľa sezóny. Sme stále šampióni, dvakrát za sebou. Je to úžasné. Pokúsime sa sem (do finále) dostať aj budúci rok, prečo nie? "poznamenal rodák z Gijónu.
Celok z francúzskej metropoly obhájil "ušatý" pohár iba ako druhý tím v modernej ére LM datujúcej sa od sezóny 1992/93 po Reale Madrid. "Biely balet" triumfoval dokonca trikrát po sebe v rokoch 2016 až 2018.
"Obhajoba trofeje je neuveriteľná. Bolo to naozaj ťažké. Sme hrdí na svojich priaznivcov a všetkých, čo stoja za klubom. Máme veľkú radosť. Teraz je na čase to osláviť," vyhlásil Enrique.
Ako prvý španielsky tréner vyhral PMEZ/LM v dvoch sezónach po sebe, predtým sa to naposledy podarilo Josému Villalongovi v rokoch 1956 a 1957 s Realom Madrid
Enrique sa zaradil do vybranej spoločnosti. Na konte má už tri trofeje, Ligu majstrov vyhral aj v roku 2015 s Barcelonou.
Trikrát doviedli svoje mužstvo k víťazstvu v aj tréneri Bob Paisley (Liverpool), Zinédine Zidane (Real), Pep Guardiola (dvakrát Barcelona a raz Manchester City). Rekordérom je s piatimi triumfami Carlo Ancelotti (dvakrát AC Miláno a trikrát Real).
Enrique sa ale nepovažuje za legendu. "Nezaujíma ma to. Vyhral som len trikrát, takže sa musím zlepšiť. Budem sa snažiť o štvrtú trofej," povedal bývalý hráč Realu či Barcelony.
Jeho kvality ocenil aj prezident klubu Násir Chelajfí. "Je veľmi, veľmi výnimočný. Ako tréner aj človek. Je fantastický. Je to najlepší tréner na svete. S tímom odviedol úžasnú prácu. Rád by som poďakoval aj hráčom PSG. Triumf patrí im. Do tohto projektu dali všetko, "povedal katarský funkcionár.