Je výnimočný tréner aj človek. Enrique sa stal legendou, aj keď sa ňou necíti

Luis Enrique sa teší z trofeje Ligy majstrov
Fotogaléria (165)
Luis Enrique sa teší z trofeje Ligy majstrov (Autor: TASR/AP)
ČTK|31. máj 2026 o 10:03
ShareTweet0

Skúsený Španiel získal v Lige majstrov už svoju tretiu trofej.

Tréner Luis Enrique si myslí, že sobotňajšie víťazstvo futbalistov Paris St. Germain v Lige majstrov je ešte väčší ako to vlaňajšie.

Vzhľadom na priebeh sezóny ho považuje za zaslúžené. 62-ročný Španiel je iba piatym koučom s tromi triumfami v Pohári majstrov európskych krajín / Lige majstrov, za legendu sa však nepovažuje.

Povedal to na tlačovej konferencii po výhre nad Arsenalom v penaltovom rozstrele.

Parížania v minulom ročníku ovládli súťaž prvýkrát, Inter Miláno rozdrvili 5:0. Na obhajobu trofeje sa nadreli výrazne viac.

Arsenal viedol v Budapešti už po šiestich minútach zásluhou Kaie Havertza, v 65. minúte srovnal z penalty Ousmane Dembélé a stav 1:1 zostal až do konca normálnej hracej doby aj po predĺžení. Na penalty PSG vyhral 4:3.

VIDEO: Zostrih finále Ligy majstrov PSG - Arsenal

"Je to ešte väčšie víťazstvo (ako vlani), pretože sme čelili Arsenalu. Pre nás ako tím aj mesto je neuveriteľné znova vyhrať. Myslím si, že sme si to za priebeh sezóny zaslúžili, aj keď finále bolo veľmi vyrovnané," uviedol Enrique.

Súboj v maďarskej metropole ho stál veľa síl. "Moje pocity sú zmiešané. Nadšenie, únava, všetko. Toto je ale najlepšia chvíľa sezóny. Sme stále šampióni, dvakrát za sebou. Je to úžasné. Pokúsime sa sem (do finále) dostať aj budúci rok, prečo nie? "poznamenal rodák z Gijónu.

Celok z francúzskej metropoly obhájil "ušatý" pohár iba ako druhý tím v modernej ére LM datujúcej sa od sezóny 1992/93 po Reale Madrid. "Biely balet" triumfoval dokonca trikrát po sebe v rokoch 2016 až 2018.

"Obhajoba trofeje je neuveriteľná. Bolo to naozaj ťažké. Sme hrdí na svojich priaznivcov a všetkých, čo stoja za klubom. Máme veľkú radosť. Teraz je na čase to osláviť," vyhlásil Enrique.

Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - Arsenal FC vo finále Ligy majstrov 2025/2026
PSG's Marquinhos lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEX
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
165 fotografií
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Desire Doue počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Dro Fernandez počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Myles Lewis-Skelly počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Martin Odegaard počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Ousmane Dembele počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Willian Pacho počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Arsenal's Martin Odegaard, left, discusses with referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and Arsenal's Kai Havertz run for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, right, and PSG's Achraf Hakimi fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, left, and Arsenal's Piero Hincapie challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters break windows in a bar in Paris, Saturday, May 30, 2026 while the champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, right, challenges for the ball with Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG fans hold up their scarves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba, top, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, foreground, challenges for the ball with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz heads the ball over the bar during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain fans cheer their team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele challenges for the ball with Arsenal's Piero Hincapie during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reaches for the ball in front of PSG's Vitinha, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard eyes the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard controls the ball in front of PSG's Desire Doue and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue falls on top of Arsenal's Gabriel Magalhaes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes and Arsenal's Kai Havertz in action during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXUEFA President Aleksander Ceferin on the tribune before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe Killers lead vocalist Brandon Flowers performs during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players pose before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz and PSG's Joao Neves goes for header during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz takes a shot during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov saves the ball besides Arsenal's Kai Havertz, bottom, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXA PSG supporter reacts as he watches the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)Paris Saint-Germain fans light flares during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz shoots to score besides PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, reacts after missing a chance to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie, right, and PSG's Achraf Hakimi challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly collides with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, from left, Arsenal's Kai Havertz and PSG's Marquinhos challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, makes an attempt to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard fights for the ball with PSG's Desire Doue, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue, front, and Arsenal's Martin Odegaard challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta shakes hands with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice controls the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters gather in Paris, Saturday, May 30, 2026 to watch the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka kicks the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, is fouled by PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha kicks the ball ahead of Arsenal's Martin Odegaard, centre, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard, left, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice, left, and PSG's Vitinha fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenges for the ball with PSG's Joao Neves, centre, and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique watches his team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie vies for the ball with PSG's Ousmane Dembele, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Joao Neves challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue vies for the ball with Arsenal's William Saliba during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, speaks with PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Khvicha Kvaratskhelia in action in front of Arsenal's Ben White during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, centre, challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans unfurl banners on the stands before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans react at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Eberechi Eze misses a penalty during a shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans react at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, left, and Khvicha Kvaratskhelia celebrate after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate while Arsenal's Gabriel Magalhaes, centre, reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta confronts Arsenal's Eberechi Eze at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov, right, celebrates while Arsenal's Gabriel Magalhaes reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov, left, celebrates while Arsenal's Gabriel Magalhaes, 3rd left, reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique celebrates after defeating Arsenal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes reacts after missing to score during the penalty shoot out at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain players celebrate after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players react during the shoot out penalty during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate after penalty shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate after penalty shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes shoots over the bar during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi scores from the penalty spot during the penalty shoot out at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Goncalo Ramos celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Joao Neves celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos celebrates with the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos holds the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos holds the trophy after he Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy celebrating after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG owner Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players react after losing the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy celebrating after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG owner Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi, center, greets players after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique embraces the trophy at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal supporters react outside the Emirates stadium in London, Saturday, May 30, 2026, after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal is being played in Budapest, which PSG won. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEX

Ako prvý španielsky tréner vyhral PMEZ/LM v dvoch sezónach po sebe, predtým sa to naposledy podarilo Josému Villalongovi v rokoch 1956 a 1957 s Realom Madrid

Enrique sa zaradil do vybranej spoločnosti. Na konte má už tri trofeje, Ligu majstrov vyhral aj v roku 2015 s Barcelonou.

Trikrát doviedli svoje mužstvo k víťazstvu v aj tréneri Bob Paisley (Liverpool), Zinédine Zidane (Real), Pep Guardiola (dvakrát Barcelona a raz Manchester City). Rekordérom je s piatimi triumfami Carlo Ancelotti (dvakrát AC Miláno a trikrát Real).

Enrique sa ale nepovažuje za legendu. "Nezaujíma ma to. Vyhral som len trikrát, takže sa musím zlepšiť. Budem sa snažiť o štvrtú trofej," povedal bývalý hráč Realu či Barcelony.

Jeho kvality ocenil aj prezident klubu Násir Chelajfí. "Je veľmi, veľmi výnimočný. Ako tréner aj človek. Je fantastický. Je to najlepší tréner na svete. S tímom odviedol úžasnú prácu. Rád by som poďakoval aj hráčom PSG. Triumf patrí im. Do tohto projektu dali všetko, "povedal katarský funkcionár.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Paríž St. Germain oslavuje triumf v Lige majstrov
    Paríž St. Germain oslavuje triumf v Lige majstrov
    Enrique posúva PSG na Olymp. Triumf v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť
    dnes 10:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Je výnimočný tréner aj človek. Enrique sa stal legendou, aj keď sa ňou necíti