Liga majstrov opäť na Tehelnom poli. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - AC Miláno? (TV program)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj piaty zápas v ligovej fázy Ligy majstrov.

Na domácom Tehelnom poli vyzvú jedného z gigantov európskeho futbalu - taliansky AC Miláno.

"Verím, že si naši priaznivci užijú výbornú atmosféru a my urobíme všetko pre to, aby to bol pre nich aj pekný zápas," uviedol rakúsky obranca Kevin Wimmer.