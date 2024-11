Dobrá správa ho vytrhla zo stoličky. Líder Slovana behal po sále a reval

BRATISLAVA. Keď sa dozvedel, že si so Slovanom zahrá proti AC Miláno vyskočil od radosti, Juraj Kucka neudržal emócie.

„Úžasné, nemám slov. Dostatočne som to vyjadril po žrebe,“ reagoval Kucka. Ešte v lete 2015 prestúpil do milánskeho AC za štyri milióny eur.

„Odmalička to bol môj sen, môj klub, ktorému som fandil. Je to splnený sen, lebo vždy som bol fanúšikom Milána. Keď sme boli trebárs ako deti v Taliansku na dovolenke, tak som nosil ich dres. Boli to všetko veľkí hráči, klub vyhral ohromne veľa trofejí,“ vravel Kucka pre SME v minulosti.