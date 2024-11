Milánsky AC zmaril Slovanu šance na bod za tri minúty. Fanúšikov potešil exkluzívny gól mladíka

Tigran Barseghjan, autor prvého gólu Slovana: "Hrali sme dnes dobre, ale robili sme aj chyby a takýto súper to dokáže potrestať. Šancí sme mali niekoľko, možno to mohla byť aj remíza, no toto je Liga majstrov a takéto veľké mužstvá dokážu strieľať góly. Ďakujeme divákom, atmosféra bola výborná a tlačili nás dopredu."

Rafael Leao, autor druhého gólu AC Miláno: "Najdôležitejšie dnes bolo víťazstvo, pretože chceme postúpiť. Bol to pre nás dôležitý zápas a musím povedať, že Slovan hral veľmi dobre pred výbornými fanúšikmi. Podarilo sa nám však dotiahnuť zápas do úspešného konca, hoci sme domácich pustili do viacerých šancí."

Juraj Kucka, kapitán Slovana: "Myslím si, že to bol doteraz náš najlepší zápas v Lige majstrov. Bojovalo sa až do konca, malá iskrička nádeje tam bola, ale bolo zároveň vidno kvalitu AC. Celý zápas mali viac-menej pod kontrolou. My sme hrali na brejky, čo nám vychádzalo a mali sme dosť šancí, no doplatili sme na efektivitu. Zlomový moment bol asi gól na 1:2. Tešil som sa na tento zápas, nohy držali, ale ku koncu som už toho mal dosť a pýtal som sa dole."

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Výborný futbal. Z našej strany zatiaľ najlepší výkon v Ligy majstrov. Hrali sme obetavo, dobre sme bránili, hoci sme dostali tri góly, ale tam sa ukázala kvalita hráčov AC. Prehrali sme, nemôžeme byť spokojní, no mužstvu gratulujem k výkonu. Náš najlepší výkon nestačil, bohužiaľ, ani na bod. Takú šancu, akú mal v úvode 'Strelo', to sa sa musí premeniť a zápas by mohol byť iný. Všetci chlapci však išli na maximum. V závere sme sa vrátili do zápasu nádherným gólom, ale už potom nebolo dosť času a rozhodca nás už nepustil do ničoho. Z výsledku sme smutní, z predvedenej hry nie."

Guram Kašia, obranca Slovana: "Sme smutní z výsledku, pretože sme urobili veľmi dobrú prácu v prvom polčase. Mali sme plán hrať veľmi kompaktne v nižšom bloku a darilo sa nám to výborne. Vypracovali sme si dve či tri veľké šance. Boli sme silní v prechode a veľmi nebezpeční v protiútokoch. Druhý polčas bol odlišný príbeh, na päť minút sme zaspali. Pokiaľ sa vám to stane na tejto úrovni, súper vás potrestá. Inkasovali sme dva hlúpe góly, pričom sme obom mohli predísť. Nino dal neskutočný gól, som za neho veľmi rád. Neskôr to bolo iba o bavení sa s rozhodcom."