Šanca Slovana na postup v Lige majstrov stále žije. Analytici vypočítali jej hodnotu

Analytici z Football Meets Data na základe päťciferného počtu simulácií zostávajúcich duelov vyrátali, že "belasí" majú šancu iba 0,1 percenta na prienik do Top 24 a tým pádom do vyraďovacej časti.

BRATISLAVA. V doterajšom priebehu ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025 nezískal úradujúci slovenský šampión ešte ani bod. ŠK Slovan Bratislave je po štyroch dueloch na dne 36-člennej tabuľky so skóre 2:15.

A nádej na priamy postup do osemfinále už pre Slovan podľa uvedeného definitívne zhasla.

V utorok podvečer nastúpi slovenský zástupca doma proti talianskemu veľkoklubu AC Miláno, ktorý zo štyroch zápasov vydoloval šesť bodov a patrí mu až 20. pozícia.

Podľa spomenutej analýzy má až 98-percentnú nádej na postup a takmer 37 percent simulácií dopadli tak, že Taliani sa dokonca dostali do Top 8.

Lídrom hodnotenia Ligy majstrov 2024/2025 je zatiaľ anglický FC Liverpool, ktorý je stopercentný.

Všetky simulácie poslali "The Reds" do vyraďovačky a len deväť percent z nich dopadlo tak, že sa zverenci trénera Arneho Slota neprebojovali priamo do osemfinále.