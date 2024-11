Tréner AC Miláno nechce Slovan podceniť: Proti menším klubom nehráme až tak dobre

"Rossoneri" mali nepriaznivý štart do súťaže, keď prehrali s Liverpoolom (1:3) i na pôde Bayeru Leverkusen (0:1).

Nemôžeme sa pozerať na Slovan, ale na to, že tu hráme. Je to tím, ktorý má úplne odlišné charakteristiky a je pre nás veľmi dôležité pristupovať k zápasu v správnom duchu. Súpera nemôžeme podceniť," uviedol Fonseca na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

"Čo momentálne viem, je to, že proti veľkým mužstvám hráme dobre a proti menším nie až tak výborne. Teraz pracujeme na tom, aby sa táto filozofia zmenila.

"Tento tím poznám veľmi dobre, minulý rok som tu remizoval. Taktiež poznám tunajšiu atmosféru a viem, že zajtra to pre nás bude náročné," dodal 51-ročný kormidelník.

Fonseca sa so slovenským šampiónom stretol už v minulej sezóne, keď viedol francúzske Lille. Stretnutie skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy sa na Tehelnom poli skončilo remízou 1:1.

Moratu vystrieda Abraham

Milánčanom bude pre kartový trest chýbať španielsky útočník Alvaro Morata. Na hrote by ho mal nahradiť Tammy Abraham, ktorý je v klube na hosťovaní z AS Rím.

"Som šťastný, že tu môžeme byť. Ako povedal tréner, máme dobrý tím a je čas na to, aby som mohol ukázať, čo vo mne je.

Zajtra očakávame dobrý zápas a musíme v seba veriť. Po dôležitom víťazstve v Madride by sme mali byť sebavedomí a keď zajtra odohráme svoju hru, zameriame sa sami na seba, malo by to byť v poriadku," konštatoval anglický zakončovateľ.

