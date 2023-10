Tretí gól dal narodeninový oslávenec. Na Košičanov padla deka, asi pôjdu do kostola

Po prvej dvadsaťminútovke išla do vedenia, keď Mojmír Trebuňák unikol na pravej strane a po jeho prudkom centri strelil gól Sidath Sow .

„V každom zápase sme herne lepší, dominujeme, vyzerá to celkom pekne, no potom dostaneme jednoduché góly,“ poznamenal po zápase tréner Slávie TU Matej Timkovič.

„Súper nás dovtedy neohrozil, herne sme dominovali a boli sme aktívni, no zrazu bol stav vyrovnaný,“ doplnil tréner Slávie TU.

„Prvý gól ani nebola šanca, bola to nejaká odrazená strela a zatúlala sa do našej brány,“ poznamenal Timkovič.

Zlomil streleckú smolu

Slávia TU je farmou FC Košice, no v drese domácich tentoraz nikto nenastúpil z košického áčka. V obrane chýbal aj Pavol Gere, ktorý je na majstrovstvách sveta v malom futbale.

„Mysleli sme si, že to zvládneme sami. Aj sa to tak vyvíjalo na začiatku, no žiaľ, taktický plán sa nenaplnil, práve pre tie organizačné a individuálne chyby,“ poznamenal domáci kouč.