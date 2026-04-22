ONLINE: Česko - USA dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Česka a USA dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurilly v Bratislave.
ONLINE PRENOS: Česko - USA dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina B, Bratislava, výsledok, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
22.04.2026 o 16:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Skupina B a čtvrtfinále se odehraje na stařičkém zimním stadionu Vladimíra Dzurilly, který se nachází v bratislavském Ružinově a slouží jako tréninkové centrum i místo pro veřejné bruslení. Stadion prošel modernizací, včetně výstavby nové tréninkové haly. Na velké hale Ondreje Nepely aktuálně probíhá play-off slovenské extraligy, takže výběr místa padl právě na tuto budovu.
Trenér Jan Tomajko před startem turnaje: „V kabině to funguje, kluci chtějí a mají zápal. Potřebujeme to jen vyladit, abychom podali v rozhodujících utkáních optimální výkon,“ říká Tomajko, jehož tým začne utkání se Spojenými státy. „Soupeři jsou velice kvalitní. Ještě jsme je letos neporazili, tak se to snad povede teď na mistrovství,“ míní.
Jasno je také o lídrovi týmu. „Kapitánem bude Petr Tomek. Je to lídr, navíc se dokázal prosadit už i v seniorském hokeji. Byla to jasná volba,“ promluvil o kvalitách hráče Karlových Varů. Silná stránka jeho výběru je však někde jinde – v týmovosti. „Předností týmu je vyrovnanost všech hráčů. Tomek se dokázal prosadit v dospělém hokeji, ale jinak máme čtyři vyrovnané pětky,“ říká.
Nominace týmu České republiky:
Brankáři: Martin Psohlavec (Karlovy Vary), Marek Sklenička (Seattle Thunderbirds), Jan Láryš (Drummomdville)
Obránci: Matyáš Michálek (Sparta Praha), Vojtěch Hora (SaiPa), Jiří Kamas (Red Deer), Václav Nedorost (České Budějovice), Ondřej Ruml (Ottawa 67’s), Tadeáš Cífka (Pardubice), Jakub Vaněček (Tri-City), Dominick Radim Byrtus (Třinec)
Útočníci: Oliver Šichtař, Michal Hartl, Vojtěch Kubín (všichni Kometa Brno), Petr Tomek, David Sedláček (oba Karlovy Vary), Matěj Tománek (Plzeň), Dominik Řípa, René Řehák (oba Třinec), Jan Trefný (Moose Jaw), David Huk (Linkoping), Adam Klaus (Cape Breton), Šimon Katolický (Tappara Tampere), Michal Šebesta (Vítkovice), Josef Holejšovský (Slavia Praha)
Nominace týmu USA:
Brankáři:
Brady Knowling, Luke Carrithers, Harrison Boettiger.
Obránci:
Nick Bogas, AJ Francisco, Abe Barnett, JJ Marthaler, Luke Schairer, Logan Lutner, Tyler Martyniuk, Sam Wathier, Levi Harper.
Útočníci:
Sammy Nelson, Mikey Berchild, Logan Stuart, Victor Plante, Casey Mutryn, Dayne Beuker, Wyatt Cullen, Parker Trottier, Jamie Glance, Brody George, Lukas Zajic, AJ Garcia.
Sportu zdar a hokeji zvlášť. Vážení fanoušci ledního hokeje, vítejte u sledování MS hráčů kategorie U18. Hlásíme se z hlavního města Slovenska, odkud budeme komentovat všechny zápasy této skupiny. Nejvíc nás samozřejmě zajímá český tým, na který hned v úvodu šampionátu čeká pořádně silný soupeř. Zvládnou svěřenci Jana Tomajka ostrou premiéru proti USA?
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.