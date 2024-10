Skóroval proti Juventusu. Legenda Košíc dáva góly aj po päťdesiatke

RUSLAN ĽUBARSKIJ (51) získal tiež titul so Spartou Praha a zahral si za Chemlon Humenné, Michalovce, Makabi Netanja či FC Metalurg Záporožie.

Strelil vôbec prvý slovenský gól v skupinovej fáze Ligy majstrov. Za 1. FC Košice trafil do siete slávneho Juventusu Turín.

Súpera z konca tabuľky ste vysoko zdolali. Aký to bol zápas?

Baví nás hrať so súpermi z okolia, no uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

V zápase som strelil dva góly, no ďalšie príležitosti som spálil. Takže úplne spokojný nie som.

Budete hrať do šesťdesiatky?

Futbal hrám od šiestich rokov, pätnásť rokov som hral na profesionálnej úrovni. Bolo to zamestnanie, ktoré ma bavilo.

Videl som hrať mužstvá z piatej ligy, poznám ich. Povedal by som, že horná časť šiestej ligy je na ich úrovni. Je to porovnateľné.

Na Slovensko ste prišli pred vyše tridsiatimi rokmi. Ako si spomínate na vaše futbalové začiatky?

Na Ukrajine som hrával druhú ligu za CSKA Kyjev. Po skončení vojenskej služby som prišiel do Chemlonu Humenné, s ktorým sme postúpili do prvej ligy. Bolo to veľmi pekné obdobie, ktoré rozbehlo moju futbalovú kariéru. Som za ňu nesmierne vďačný.

Pamätné je vaše víťazstvo v Slovenskom pohári 1996, vo finále ste zdolali Trnavu 2:1. V zápase ste strelili ôsmy gól, vďaka čomu ste sa stali najlepším strelcom ročníka, dostali ste za to odmenu 20-tisíc korún.

Zaujímavý zápas. Neboli sme favorit, ale vyhrali sme zaslúžene. Keďže sa hralo vo Vranove nad Topľou, prišlo nás podporiť množstvo ľudí z východu, čo nám vlialo energiu.

Na ten gól si pamätám dodnes. Dostal som kolmú prihrávku, zasekol som si Miroslava Karhana a krížnou strelou som loptu poslal k žrdi. Bola to veľká eufória.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Humenné - Trnava