Toaletný papier v kopačkách? Škrtel, Kucka a Ďurica spomínajú, chcú pomôcť talentom z Luníka IX

KOŠICE. Obliekali dresy svetových klubov, roky boli oporami slovenskej reprezentácie.
Kým dosiahli veľký úspech, prejsť si však museli tvrdou prácou a odriekaním.
O tri čísla väčšie
Podľa legiend slovenského futbalu sú najťažšie začiatky. I keď sa však nedarí, netreba sa vzdávať a treba si ísť tvrdo za svojím snom.
„Moje prvé kožené kopačky boli Copa Mundiali, dodnes si pamätám, ako mi ich otec doniesol. Boli o tri čísla väčšie, takže som si musel do nich dávať toaletný papier, aby som v nich mohol hrať,“ spomína Ján Ďurica, ktorý si zahral za Lokomotiv Moskva či turecký Trabzonspor.
Za národné farby odohral vyše 90 zápasov. Aj on však mal myšlienky, kedy chcel s futbalom skončiť.
„Boli to ťažké chvíle, ktoré patria k životu športovca. Mali sme v rodine ťažké chvíle, kedy sme nemali peniaze a bolo to náročné. Ale nevzdal som sa,“ dodal s tým, že svojím príbehom chce byť inšpiráciou pre deti zo sociálne slabších pomerov.
Chcú hrať za vysnívaný klub
Na Slovensku žije množstvo nadaných rómskych detí v podmienkach, ktoré im neumožňujú vzdelávať sa a realizovať svoje sny.
Martin Škrtel, Juraj Kucka a Ján Ďurica preto spojili sily s O.Z. Divé maky, aby podporili rómske futbalové talenty. Šestica futbalistov z Luníka IX tak môže vďaka ním získať šancu hrať za svoj vysnívaný FK Galaktik Košice.
„Na strednej škole prišla kríza, fáza, kde som rozmýšľal, či pokračovať vo futbale.
Nemali sme veľa peňazí, že som mal všetko. Mal som to, čo mi rodičia zabezpečili a musel som si to odmalička vážiť. A ostatné som si musel vydobyť sám,“ spomína Juraj Kucka, bývalý hráč AC Miláno či Slovana Bratislava.
VIDEO: Juraj Kucka pomáha dostať sa do dresu
Podpora rómskych detí
Generačná chudoba, systémové bariéry, predsudky verejnosti – tomu všetkému čelia deti, ktoré sa narodili v prostredí, z ktorého nemajú šancu vymaniť sa, ak im v tom niekto nepomôže.
Šestica mladých futbalových talentov z košického sídliska Luník IX našla svojich dobrodincov v slovenských futbalových legendách. Tí podporili kampaň, do ktorej sa môže zapojiť každý.
Vyzbierané zdroje poputujú z Fondu Divé maky aj na podporu ďalších nadaných detí z programu Divé maky v tomto školskom roku.
„V mojej generácii, ročníku, bolo so mnou viac chalanov, ktorí boli možno talentovanejší ako ja. Ale asi nemali takú pevnú vôľu, ako som mal ja.
Pamätám si, že na základnej škole boli rôzne výbery okresu, kraja, na ktoré som ja veľmi nechodil. A tak som trochu závidel chalanom, ktorí tam chodili.
Myslím, že ma to tlačilo, aby som ešte viac robil. Aby som sa aj ja do takých výberov dostal, čo sa mi nakoniec splnilo,“ spomína Martin Škrtel, ktorý obliekal dres ikonického klubu Liverpool FC.
Nie každý má šťastie
Všetci traja bývalí reprezentanti si uvedomujú, že nie každý má v živote šťastie, aby sa mohol rozvíjať. Aj preto sa rozhodli byť súčasťou kampane pre rómske deti.
„Divé maky už 20 rokov podporujú mladé rómske talenty v rôznych oblastiach. Dnes už môžeme povedať, že vďaka naším podporovateľom sme vychovali desiatky mladých úspešných Rómov.
Veríme, že to bude aj prípad našich mladých futbalistov, ktorí snívajú o tom, že budú môcť trénovať na normálnom ihrisku s profesionálnym trénerom a raz si zahrajú za FK Galaktik Košice.
V živote plnom prekážok je pre nich futbal viac než len hra – je to motor, ktorý ich poháňa vpred a dáva ich dňom zmysel a nádej,“ povedala správkyňa O.Z. Divé maky Barbora Mistríková.
Majú radi futbal
Šesť chlapcov, ktorých chcú reprezentanti dostať do dresu majú veľmi podobné zázemie. Pochádzajú z viacpočetných rodín, kde je mama na materskej a otec nezamestnaný.
Alexovým najväčším želaním je, aby boli rodičia naňho pyšní. Sebastianov veľký sen je raz nastúpiť na ihrisko ako profesionálny futbalista.
Damián miluje futbal, kickbox aj parkúr. Jeho najväčším želaním je, aby ho rodičia raz videli vyhrať turnaj. Všetci traja majú spoločné to, že sú skvelí žiaci, radi sa učia a baví ich dokonca aj matematika.
Cieľom kampane Pomôžte talentom dostať sa do dresu je vyzbierať financie do Fondu na podporu malých talentov, z ktorého budú môcť byť hradené tréningy, športové vybavenie či cestovné náklady spojené s ich snom. Prispieť môže každý na stránke organizácie.
„Tieto prostriedky putujú do Fondu Divé maky, odkiaľ sa prerozdeľujú aj na podporu ďalších nadaných detí, ktoré ešte nemajú vykryté rozpočty na tento školský rok. Aktuálne máme až 6 nových detí, ktoré hľadajú darcov, aby mohli odštartovať školský rok so všetkým, čo potrebujú. Aj preto si veľmi vážime každý príspevok a v mene detí ďakujeme,“ dodala.
Odkazy od reprezentantov
Organizácia Divé maky už dve dekády hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cez štipendijný program, mentoring, umelecké a vzdelávacie aktivity im pomáha rozvíjať ich potenciál a uplatniť sa v živote.
Doteraz rozdelila viac ako 900 štipendií a podporila vyše 250 úspešných absolventov. Na svojich kampaniach a podujatiach neúnavne pracuje na odstraňovaní spoločenských predsudkov.
„Mladým talentom by som odkázal, aby čas investovali do svojho sna,“ uviedol Ján Ďurica.
„Chalanom chcem odkázať, aby v prvom rade neprestali snívať a išli si za tými snami, aj keď to bude niekedy ťažké,“ dodal Juraj Kucka.
„Nebude to vždy jednoduché, ale je dôležité, aby ste sa zaťali a išli svojim snom naproti,“ uzavrel Martin Škrtel.