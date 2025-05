Neuveriteľné rošády v tretej lige. To sa nedalo čakať, priznáva tréner nového lídra

V 31. kole cestovali do problémami zmietajúcej sa Hamšíkovej Akadémie a neskôr hostili predposledné Častkovce.

V poslednom kole cestuje Sereď do Častkoviec, ktoré jej cez víkend pomohli. No aj ju môžu paradoxne zarezať.

Uvedomujeme si však, proti komu stojíme. Proti súperovi, ktorý hrá doma a o záchranu. Do zápasu preto ideme s maximálnym rešpektom, no s cieľom zvíťaziť,“ dodal.

„Je to dvadsaťročný brankár, ktorý má veľký potenciál a predpoklady na to, aby chytal prvú ligu. Aj preto mám z jeho výkonu veľkú radosť,“ chválil svojho zverenca a vravel, že aj vďaka nemu je Sereď aktuálne na čele tabuľky.

„Kto zápas videl, musí uznať, že sme vyhrali zaslúžene. Pretože 55 minút sme boli veľmi dominantní, mali sme šance, no proti ôsmim brániacim sa domácim sme sa len ťažko presadzovali.

Nakoniec sme to však zvládli a cez víkend budeme hrať o všetko,“ opisoval jeden z najdôležitejších zápasov sezóny.

K súperovi máme preto maximálny rešpekt. My tam však ideme s cieľom uspieť a vyhrať súťaž,“ uviedol Slezák.

Sereď v minulosti hrala aj najvyššiu slovenskú súťaž, no opustiť ju musela pre nevyhovujúci štadión. V prípade postupu do druhej ligy by sa jej naskytol podobný problém.

„Naši majitelia momentálne komunikujú so zástupcami mesta a bavia sa o rekonštrukcii hlavnej budovy, ktorá by mohla začať v septembri.

Aktuálne je to preto v rukách majiteľov, mesta a záleží aj na dohode so SFZ.

My hráme dobre, ale rozhodnúť musia kompetentní. Pretože, na druhej strane, financovanie druhej ligy nie je jednoduché. Sereď hrala prvú ligu a už to zažila,“ uviedol.