Vzdal sa peňazí, aby zachránil Tatran. Išli by sme od ôsmej ligy, spomína bývalý tréner

Vypadol tak to druhej ligy, v ktorej skončil v ročníku 2018/19 s 27 predposledný a spolu s Lipanmi, Interom Bratislava a Trebišovom sa porúčal do tretej najvyššej súťaže.

„Vtedy som už trénoval sám. Po čase síce súťaže opätovne spustili, ale pán majiteľ mal toho plné zuby. Do klubu nalial množstvo peňazí, no z každej strany počúval iba výčitky. Rozhodol sa tak z klubu vystúpiť,“ dodal.

„V roku 2019 sme prišli do klubu s Petrom Petrášom, aby sme ho stabilizovali. Všetko šliapalo ako má, pán Miroslav Remeta nám vytvoril výborné podmienky, aby sme postúpili do druhej ligy.

„Ja a päť hráčov sme mali profesionálne zmluvy, ostatní boli v klube na báze dohody. Vtedy nám bolo oznámené, že súťaž môžeme dohrať, ale musíme sa vzdať všetkých odmien.

Mal som malé dieťa a peniaze som potreboval. Síce som Trnavčan, nemohol som však dopustiť, aby slávna značka ako Tatran Prešov padla na kolená.

Do konca bolo päť kôl a keby sme do nich nezasiahli, Prešov by nepadol do štvrtej, ale do ôsmej ligy, najnižšej možnej súťaže,“ opisuje Kováč.