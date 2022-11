Za stavu 0:0 im inzultovali hráča. Museli prísť dohrať päť minút a prišli o všetko

PODHÁJSKA. Po letnej reorganizácii regionálneho futbalu vzniklo na Dolnej Nitre a kúsku Požitavia jedno veľké piatoligové „hniezdo“. V okolí mestečka Šurany - čo by kameňom dohodil - sídli v dosahu 20 km skoro polovica tímov piatej ligy Juhovýchod ZsFZ. Do početnej skupiny siedmich účastníkov novovzniknutej súťaže patria regionálni susedia Šurany, Branč, Bešeňov, Veľké Lovce, Dvory nad Žitavou, Podhájska a Pozba, ktorí na cestovnom čosi ušetria. Tak napríklad Bešeňovčania to majú len šesť kilometrov nielen do Veľkých Loviec, ale aj do Dvorov nad Žitavou.

No a Pozbe stačilo túto nedeľu v predposlednom jesennom kole prejsť na povestný susedský súboj do Podhájskej dokonca len päť km. Ak sa bol niekto na derby v Podhájskej pozrieť z Veľkých Loviec, tak meral cestu dlhú iba deväť km. Hovoríme pritom o druhej najvyššej regionálnej súťaži na Západnom Slovensku, ktorá teritoriálne pokrýva sedem okresov Nitrianskeho kraja, plus okresy Dunajská Streda a Galanta a napríklad také Želiezovce cestujú do Veľkého Medera niečo vyše sto km a Tovarníky až 130 km.

Stratili body a aj Ihora Lovsku Víťaz vlaňajšej piatej ligy Východ ŠK Termál Podhájska nemal vo vyššej súťaži toto leto ľahké začiatky. Po prehre v exštvrtoligových Tovarníkoch (2:0) ho v druhom kole vyškolil majster piatej ligy Juh FC Trstice, ktorý triumfoval 7:1 dokonca v kúpeľníckej obci. Potom prišli v domácom prostredí aj dva remízové rezultáty (s Dvormi n/Ž 0:0 a Nededom 2:2) a čakanie na historicky premiérové víťazstvo v novej lige sa poriadne natiahlo.

Vedenie stratilo po šiestom kole trpezlivosť, lenže ani výmena hrajúceho trénera Alexandra Soboňu za brankárskeho špecialistu Igora Mesároša okamžite nepomohla a Termál dostal v susedných Veľkých Lovciach po prehre 4:1 ďalšie zaucho. Ani to však nebolo všetko. V nasledujúcom ôsmom kole si od termálneho vrtu odviezla po výhre 1:0 všetky body aj priemerná Okoličná na Ostrove a v klube mal vypuknúť stav ohrozenia.

Šesťbodové ultimátum zabralo Mužstvo dostalo od vedenia šesťbodové ultimátum na nasledujúce dva domáce zápasy so Šuranmi a Nesvadmi, no ešte pred ním dokázalo šokovať v desiatom kole vo Veľkom Mederi (1:2), kde vybojovalo vôbec prvé víťazstvo a po góle Petra Nagya z prvej minúty a Adriána Brezánskeho z piatej minúty druhého polčasu mohol nový tréner na štadióne MŠK Thermál vo Veľkom Mederi zdvihúť ruky nad hlavu. Šesťbodové ultimátum Podhájčania potom splnili a o prémie mužstvo neprišlo, i keď napríklad proti Šuranom (2:0) nepodalo úplne presvedčivý výkon a s Nesvadmi (4:3) bol výsledok pred koncom otvorený. Od desiateho kola však už v kádri Podhájskej nefiguruje osvedčený univerzál Ihor Lovska, ktorý bol vyradený z kádra a podľa vyjadrenia starostu obce súhlas na odchod do iného klubu až do letného prestupového obdobia nedostane.

V 59. minúte svietil ešte stav 1:1, za osem minút už ale viedla Pozba (v červenom) 4:1. (Autor: Juraj Martinec)

Dohrávať museli deviati... V Šoporni, kde mal zápas zvláštnu dohru, držala Podhájska 85. minút bezgólový stav, nakoniec však bol pre inzultáciu 20-ročnej septembrovej posily Petra Černáka domácim divákom predčasne ukončený, ale v následnej dohrávke zostávajúceho času - tri dni nato - mohol ŠK Termál nastúpiť iba s deviatimi hráčmi. Dohrávku totiž mohli hrať iba tí hráči, ktorí boli v čase ukončenia po inzultácii na ihrisku.

Domáci nastúpili kompletní, hostia z Podhájskej však len deviati, pretože jeden sa medzitým zranil a druhý mal pracovné povinnosti. V krátkom dohrávanom čase Termál rýchlo inkasoval, prišiel o vylúčeného Alexandra Soboňu a zápas nakoniec prehral 1:0. Rozhodené mužstvo nešetrili o päť dní ani v Branči, kde prehralo 7:0, no ozajstná skúška tímu s novým trénerom prišla v nedeľňajšom susedskom súboji dvoch tímov, ktoré tvorili ešte pred piatimi rokmi jeden klub - ŠK Termál Podhájska/Pozba, pričom Pozbania hrali ako „béčko“ o súťaž nižšie. Uplynulú nedeľu už ale prichádzal v roli favorita menší brat z Pozby, ktorý mal nahratých za sedem víťazstiev už 21 bodov, kým domáca Podhájska iba tucet.

Tréner: Šoporňa nás rozhodila Nový tréner ŠK Termál Podhájska Igor Mesároš mal pred duelom s Pozbou bilanciu tri víťazstvá a štyri prehry. „V prvých dvoch zápasoch som si potreboval urobiť určitý obraz o mužstve a aj o charakterových a ľudských vlastnostiach jednotlivých hráčov, no a v treťom sa nám podarilo zvíťaziť vo Veľkom Mederi a vzápätí aj doma so Šuranmi,“ začal 39-ročný kouč, pre ktorého je to vôbec prvá skúsenosť v pozícii hlavného trénera v mužskom tíme a ktorý už niekoľko rokov vedie skupinu brankárov v FC Nitra. „Vyslovene nešťastným bol pre nás zápas jedenásteho kola v Šoporni, kde sme mali na dosah bod, či kontumačné víťazstvo za inzultáciu nášho Petra Černáka divákom, no nakoniec nemáme nič. Akurát tak rozhodené mužstvo, ktoré muselo v týždni - po práci - cestovať vyše šesťdesiat kilometrov do Šoporne kvôli dohratiu piatich minút. Navyše, boli sme donútení nastúpiť len s deviatimi hráčmi, pretože nie všetci uvedení na pôvodnej súpiske, ktorí hrali, sa v utorok mohli na zápas dostaviť. Pritom niektorí prišli len desať minút pred úvodným hvizdom. No a z tých deviatich nám ešte Alexandra Soboňu okamžite po inkasovaní gólu z prvej minúty dohrávky vylúčili. A tak sme hrali dokonca iba ôsmi.

Hráči ŠK Termál Podhájska (v bielom) sa po „zvláštnej“ prehre v Šoporni nevedia chytiť a v tabuľke klesli. (Autor: Juraj Martinec)

Po Šoporni už nebola klíma v mužstve ani zďaleka ideálna a v silnom Branči sme prehrali päť dní nato vysoko 7:0,“ povedal kormidelník, ktorý bol najviac spokojný s výkonom mužstva vo Veľkom Mederi a najmenej po domácej prehre 0:1 s Okoličnou. Jeseň vrcholí a ešte pred záverečným stretnutím v posledných Želiezovciach musel Igor Mesároš pripraviť mužstvo na derby s Pozbou. „Krivda po Šoporni ešte doznievala, nejaké udelené tresty pre domáceho vinníka inzultácie nám nijako nepomôžu a hoci malo mužstvo k ideálnemu stavu naozaj ďaleko, na Pozbu sme sa snažili pripraviť.“ Disciplinárna komisia udelila v týždni klubu ŠK Šoporňa pokutu 200 eur za nedoručenie videozáznamu zo stretnutia a divákovi, ktorý inzultoval hráča Podhájskej zakázala vstup na majstrovské stretnutia svojho klubu do konca tejto sezóny.

Za päť minút dostali tri góly ŠK Termál Podhájska – FK Sokol Pozba 2:4 (0:1) Góly: 50. Peter Nagy, 88. Kevin Kele – 16. a 64. Martin Janúrik, 62. Marek Fogad, 67. Matúš Predajniansky. /Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>/ Tempo hry udávali v úvode hostia, ktorých poslal do vedenia v 16. minúte jesenný strelec Martin Janúrik po centri Dmitrija Kormana. Potom sa im zranil stopér Patrik Vašek, domáci vycítili šancu a prebrali iniciatívu. Krátko po obrátke sa postaral o vyrovnanie Peter Nagy, ktorý využil svoje skúsenosti a po prihrávke do pokutového územia sa zorientoval najlepšie – 1:1. Podhájska sa dostávala do mierneho tlaku, ale po hodine hry prišla nevídaná päťminútovka Pozbanov (od 62. do 67. minúty), ktorí tromi gólmi rozhodli o svojom štvrtom víťazstve v rade. Plodnú päťminútovku otvoril hlavičkou po trestnom kope na 1:2 obranca Marek Fogad, okamžite zvýšil Martin Janúrik, po prihrávke ktorého potom upravil na rozhodujúcich 1:4 Matúš Predajniansky. Pozba sa vyšvihla v tabuľke už na šieste miesto. Tréner ŠK Termál Podhájska Igor Mesároš: „Hodinu hry to bol vyrovnaný zápas, ktorého ďalší vývoj poznačil nezmyselne nariadený priamy kop v 62. minúte, po ktorom sa hostia dostali do vedenia. Naše mužstvo stratilo psychickú pohodu už dávnejšie a súper to využil. Nasledovali ďalšie rýchle góly a my sme v samom závere už iba zmiernili trpkú prehru. Teraz sa potrebujeme skoncentrovať už iba na posledný zápas jesennej časti v Želiezovciach a po zimnej prestávke sa sústredíme na dohratie tejto sezóny, ktorá sa pre nás nevyvíja z rôznych dôvodov dobre.“ Tréner FK Sokol Pozba Marek Szegény: „S výkonom i výsledkom sme spokojní, i keď za stanu 1:1 začali pomaly preberať opraty zápasu domáci. My sme však zareagovali rýchlo a po našom góle na 1:2 domáci hru otvorili, čo sme dokonale využili. Či som zažil tri góly za päť minút? V takejto súťaži a proti súperovi podobných kvalít doteraz veruže nie.“

Pozbania zvíťazili v Podhájskej a v tabuľke sa vyšvihli už na šieste miesto. (Autor: Juraj Martinec)

Trstice? Vyhrali u tretieho a čakajú druhý Branč Šlágrom predposledného jesenného kola bolo galantské okresné derby, v ktorom hostila tretia Šoporňa prvé Trstice. O tesnom víťazstve lídra (0:1) rozhodol najlepší strelec celej súťaže, 15-gólový Nikolas Juhos ešte do prestávky. Po cennej remíze 1:1 vo Veľkých Lovciach, domácom víťazstve s piatym Veľkým Mederom 4:0 a čerstvom trojbodovom zápise v Šoporni si býci z Trstíc udržali na najvyššom stupienku kolo pred koncom jesene jednobodový náskok pred druhým Brančom, ktorý privítajú na vlastnom trávniku najbližšiu nedeľu.