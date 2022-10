Najkratší zápas histórie? Tragikomédia futbalu, krútil hlavou prezident klubu

Pred deviatimi dňami bol ich vzájomný duel za stavu 0:0 v 85. minúte predčasne ukončený. Hlavný rozhodca poslal tímy do kabín, pretože hráča hostí napadol divák.

Incidentom sa zaoberal Západoslovenský futbalový zväz, podľa ktorého na ukončenie stretnutia nebol dostatočný dôvod. Nariadil tak dohrať zvyšných päť minút plus nadstavený čas.

„Hostia si mysleli, že to iba dohráme. My sme sa však poctivo pripravili. Deň predtým sme hodinu trénovali štandardku, z ktorej sme dali gól. Mali sme ju nacvičenú výborne, hráči sa videli naslepo,“ povedal prezident ŠK Šoporňa Stanislav Rosypal.

Na kurióznu dohrávku museli nastúpiť tí istí hráči, ktorí boli v čase prerušenia na ihrisku. Domácim sa to podarilo, no hostí bolo len deväť. Jeden hráč sa zranil a druhý bol v práci.

„Tragikomédia futbalu. Neprajem žiadnemu klubu, aby musel niečo podobné absolvovať. Ja som to nikdy nezažil a verím, že už nezažijem,“ zaprial si.

„Čudovali sme sa, že to zväz dal kuriózne dohrať. Hráči boli nespokojní, znechutení, ale snažili sme sa ich presvedčiť. Hľadali sme termín a vyšlo to na utorok o piatej, kedy nás bolo najviac - deväť,“ prezradil funkcionár ŠK Termál Podhájska Ondrej Chovan.

Z Podhájskej to do Šoporne je päťdesiat kilometrov. Cesta trvá približne hodinu.

Zväz Podhájskej preplatil náklady spojené s cestovaním a zabezpečil rozhodcov. Dohrávaných pár minút rozhodovali iní arbitri ako pôvodný zápas.

„Bola to riadna komédia. Vraj to je naša chyba, že sme skoro opustili riadny zápas. Keď však po konečnom hvizde hráči nasadnú do autobusu a odídu, nič tým neporušia,“ dodal.