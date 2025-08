Exligový Brazílčan zostal, výborný Jesus je však vo vyššej lige. Nováčik ide do jamy levovej

KMEŤOVO. Niekdajší pilier obrany Vladimír Drienovský, ktorý vozil s Palárikovom treťoligové body aj z okresných miest na západe Slovenska, potvrdil trénerské vlohy najnovšie v Kmeťove, s ktorým postúpil do piatej najvyššej súťaže.

„S prestupom Jesusa do Imeľa sa už nedalo nič robiť, štvrtoligový klub ho mal odsledovaného už dávnejšie a zjavne boli dohodnutí.“

Vladimír Drienovský išiel do menšieho rizika, musel mať predsa zistené, že v predvlaňajšom ročníku vtedajšie Kmeťovo vedelo síce na ihrisku zabrať a napríklad kolo pred koncom súťaže dokázalo zvíťaziť vo vedúcich Šahách (2:3) a oddialiť im tak majstrovské i postupové oslavy, ale na niektoré stretnutia chodilo k súperovi neraz bez možnosti striedania.

Ako posledný z cezpoľných hráčov vtedy opustil mužstvo nakoniec aj kapitán a dvojnásobný najlepší strelec šiestej ligy Martin Letko, ktorý nasledoval do piatoligových Šurian bývalého hrajúceho trénera Alexandra Soboňu a z opôr zostal prakticky iba brankár Zsolt Bálint, ktorý je jasnou jednotkou dodnes.

V zime dotiahol Drienovský - do najnižšej krajskej súťaže - obrovskú persónu a bývalého prvoligového hráča Nitry, Trnavy či Slovana Bratislava Clebera, ktorý síce už „netrhá“ obrany zrýchlením, ale jeho elegantné kľučky akoby posmeľovali spoluhráčov a najmä jeho nadýchané pasy kanonierovi Jakubovi Jurkáčekovi a dokonalý prehľad v hre, rozhodovali neraz o výsledku.

Nováčik z vôbec najmenšej piatoligovej dediny ide v premiére, sobotu 2. augusta rovno do jamy levovej, do majstrovských Trstíc, ktoré hrajú doma - pred hlučným publikom - mimoriadne nátlakový futbal.

„Je to tak, tento odchod za nie úplne štandardných okolností ma naozaj mrzí, hoci si vybral mužstvo z vyššej súťaže. Odchádza od nás aj gruzínsky obranca Zurab Vashamkadze, ktorého budúci klub ani súťaž zatiaľ oficiálne nepoznáme.

Na lepšiu súťaž je treba lepších hráčov, Kmeťovu však odlákal popredný štvrtoligový tím z Imeľa spomínaného vynikajúceho 24-ročného Jesusa, ktorý prišiel do Kmeťova v zime a ktorý dokázal snáď každý zápas vzorovo „odjazdiť“.

My sa však na našich všetkých najbližších kvalitných súperov pripravujeme maximálne zodpovedne a na čo nám to bude stačiť, ukážu samotné zápasy.“

Dobre viem, s kým budeme mať dočinenia, pretože mužstvo vlaňajšieho majstra mám už zanalyzované a viem i to, že azda dve tretiny ich základnej zostavy si prešli akadémiou Dunajskej Stredy.

„Martina Blaha poznám ešte z treťoligového Palárikova, kde on vtedy začínal. Trénovanosť dochádzajúcich Slovákov v Rakúsku nie je vždy ideálna, no ak bude teraz pravidelne trénovať a osvojí si naše automatizmy, na ľavej strane bude určite posilou.“

Posilou číslo jeden by mal byť Martin Blaho, ktorý pochádza z blízkeho Černíka a ktorý hral posledných päť sezón nižšie súťaže v Rakúsku, kam odchádzal zo Slovana Duslo Šaľa.

Kouč vidí cestu v omladzovaní a do mužstva prichádzajú hneď štyria 18-roční mladíci pochádzajúci z blízkeho okolia. Kmeťovo má roky dobre fungujúci spoločný štvrtoligový dorast s OŠK Mojzesovo.

Typologicky sú to odlišní ofenzívni futbalisti, ktorí musia ešte zvýšiť svoju fyzickú pripravenosť i kombinačnú zladenosť s mužstvom, aby boli ozajstnými oporami.“

Z dorastu FK Nitra prichádza aj štvrtý 18-ročný novic Adrián Zábojník, no a k brankárskej jednotke Zsoltovi Bálintovi pribudol Tobias Guliš z Dolných Vesteníc, ktoré hrali vlani siedmu ligu ObFZ Prievidza.

Do letnej prípravy sa zapojili aj ďalší dvaja mladí futbalisti Marek Šimun a Michal Smatana.

FC ViOn doma nepohostia

Prvý súťažný zápas novej sezóny nedopadol pre Kmeťovčanov podľa očakávaní a po výsledku OŠK Svätý Peter – ŠK Kmeťovo 1:0, piatoligista v Slovnaft Cupe skončil.

Pre dedinku od Žitavy je to menšia športová tragédia, pretože v druhom kole by na Ďerek prišiel veľmi žiadaný hosť z neďalekých Zlatých Moraviec - ašpirant na postup do Niké ligy FC ViOn.