Brazílčan hral za Slovan i Trnavu, na dedine nastúpil proti triu krajanov a bola aj samba

Po kĺzačkách ostrého stopéra vraj tráva dlho nerástla, vtedajší mecenáš futbalu v Kmeťove dokázal presvedčiť na sklonku kariéry bývalú oporu Interu Bratislava či Slavie Praha, ktorá mala aj štyri reprezentačné štarty za Československo, aby prišla pomôcť malej dedine na Požitaví k postupu do vyššej súťaže.

Šiestoligista totiž dokázal získať v zime 38-ročného Brazílčana Clebera Nascimento da Silvu, aby futbalovým rozumom prispel k posunu do piatej ligy.

Vstup do odviet si však inak predstavovali aj Kmeťovčania, ktorí najskôr - už s Cleberom z zostave - doma iba bezgólovo remizovali s dvanástymi Podlužanmi a vzápätí doviezli bod zo Semerova, kde vyrovnal na konečných 1:1 v 90. minúte z penalty práve skúsený Brazílčan.

Inak, minulú jar sa tento bývalý prvoligový futbalista Petržalky, Nitry, Trnavy či Slovanu Bratislava pričinil k návratu okresných Novým Zámkov do tretej ligy Západ.

Ako vôbec vznikla myšlienka priviesť do ani nie tisícového Kmeťova Brazílčana, ktorý hral roky najvyššiu súťaž nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a ktorý sa usadil v Nitre, kde odohral uplynulú jeseň za nováčika šiestej ligy Stred FK Nitra, spýtal sa Sportnet trénera ŠK Kmeťovo Vladimíra Drienovského.

„S Cleberom sa poznáme z treťoligovej Kalnej nad Hronom, kde mi robil hrajúceho asistenta, pričom sme si sadli ľudsky a aj futbalovo. Keď som sa dozvedel, že má súhlas hľadať si nový klub, spojili sme sa, ja som mu predostrel kmeťovský projekt i to, čo od neho očakávam a na športových veciach sme sa rýchlo dohodli. Ostatné náležitosti už zariadilo vedenie klubu a sponzor, ktorí dohodli hosťovanie do konca tejto sezóny.“

Slabý polčas v Semerove

Čomu pripisuje mladý kouč iba dvojbodový zisk z prvých dvoch jarných kôl, zaujímalo nás ďalej.

„Doma proti Podlužanom sme boli dominantní skoro celý zápas, pozahadzovali sme však štyri veľké šance Ürgem, dvakrát Cleberom, pričom Venezuelčan Jesus obišiel aj brankára, no lopte chýbalo snáď dvadsať centimetrov. Bezgólový výsledok bol pre mňa sklamaním, ale po hernej stránke som nemal hráčom čo vytknúť.“

Aj jeden bod však stačil, aby sa ŠK posunul na prvé miesto. Favorizovaný líder však nezvíťazil ani v Semerove, ktoré malo problémy so zostavou a na domáci zápas proti Želiezovciam ani nenastúpilo, pričom presunutý majstrák s Kmeťovom sa hral nakoniec až v utorok.

„V Semerove sme odohrali dva rozdielne polčasy. V prvom sme mali prevahu, v samom úvode trafil Cleber brvno, Gajdošove zakončenie odvrátil obranca z bránkovej čiary a domácich sme prakticky do šance nepustili. V druhom polčase som však svojich hráčov nespoznával.

Hrali sme zle, súper to vycítil, mal aj šance a jednu dokonca čistú. Do vedenia šiel po jedenástke za netaktický faul nášho hráča v rohu šestnástky. V závere sme mali tlak, Breyden prenikol až do pokutového územia a po jasnom faule Cleber penaltu s istotou premenil a vyrovnal na konečných 1:1.“