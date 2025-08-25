Najmenšia dedina valcuje mestá. Nováčik ligy nedal šancu ani bývalej futbalovej bašte

KMEŤOVO. Piatoligový žreb privial na juhozápade Slovenska ani nie tisícovej dedine do cesty bezmála desaťtisícové mestečko s bohatou futbalovou tradíciou.
V novodobej histórii išlo o vôbec prvé súťažné stretnutie týchto tímov s odlišnou minulosťou, pritom je to derby zápas okresu Nové Zámky, v ktorom nováčik a obec s najnižším počtom obyvateľov v piatej lige Juhovýchod Kmeťovo privítal hostí od južnej hranice zo Štúrova.
Nováčikovský elán dopomohol, že na zápas štvrtého kola nastupovali uplynulú nedeľu na Požitaví v lepšom bodovom i mentálnom rozpoložení domáci, ktorí mali pritom za sebou už dve ťažké próby na ihriskách súperov.
Kmeťovčania absolvovali piatoligovú premiéru v majstrovských Trsticiach, kde prehrali prijateľne 0:2, kým o týždeň zdolali doma 2:0 v dôležitom súboji Veľký Meder a v treťom kole doviezli aj jeden plusový bod za remízu 2:2 v Kolárove. To však nebolo všetko.
Štúrovo omladzuje, ale...
Vlani desiate Štúrovo začalo novú sezónu síce domácou výhrou 4:0 nad slabnúcim exštvrtolivovým FC ViOn Zlaté Moravce Vráble B, v druhom kole však prišla vysoká prehra 1:7 v silných Kostolných Kračanoch, ale vzápätí aj tá domáca proti obávanému Bešeňovu (1:2).
V Kmeťove mali v nedeľu lepšie karty domáci, okresné meranie však nemalo jasného favorita.
Štúrovčania hlásili dopredu úmysel v tejto sezóne prvé mužstvo omladiť, ale do šiestoligového Svodína, ktorý sa chystá po sezóne osláviť sto rokov futbalu, odišli s bývalým reprezentantom Kornelom Salátom nielen Tibor Pintér a Nikolas Ďuráč, ale aj 18-ročný Mário Ďuráč.
Dvadsaťjedenročný brankár Ákos Magyarics išiel zase do treťoligových Nových Zámkov a skúsený Maďar Dávid Nagyházi do rakúskeho Hirnsdorfu.
Miesto Magyaricsa prišiel maďarský gólman Balázs Bokor zo šiestoligovej Salky, no v úvode bol jednotkou 19-ročný odchovanec Gergö Vincze.
Mimochodom, v predchádzajúcom stretnutí doma proti Bešeňovu hrali od začiatku traja Štúrovčania vo veku do dvadsať rokov a na päť minút nastúpili aj 16-ročný Kevin Struhár a dokonca 15-ročný Damian Ovszák.
Radili im, koho treba kúpiť
Na adresu Kmeťova bolo pred sezónou počuť občas aj pochybovačné reči, vraj čo stačilo v šiestej lige, v piatej nebude a po odchode Venezuelčana Jesusa do štvrtoligového Imeľa mnohí radili, koľko posíl treba kúpiť.
Z rakúskej nižšej súťaže prišiel nakoniec úderný stredopoliar Martin Blaho, ktorý je na ľavej strane ozajstnou posilou.
Ostatní platní novici však majú s klubom spoločnú minulosť minimálne z mládežníckych kategórií.
Ide o exštvrtoligistov Kozároviec Šimona Gajdoša a Matúša Onrdovčáka, nádejný 18-ročný odchovanec spoločného dorastu s Mojzesovom Patrik Baláž hosťoval vlani v doraste FC Nitra a podľa trénera Vladimíra Drienovského si v strede zálohy dokáže „dovoliť“.
V stredu mal prísť FC ViOn
Prvý súťažný zápas novej sezóny však nedopadol pre Kmeťovčanov podľa očakávaní a po góle z 89. minúty a výsledku OŠK Svätý Peter – ŠK Kmeťovo 1:0, vyradil piatoligistu v Slovnaft Cupe šiestoligový tím.
Pre dedinku od Žitavy, ktorá má 800 obyvateľov, to bola menšia športová tragédia, pretože v druhom kole by túto stredu prišiel druholigový FC ViOn z blízkych Zlatých Moraviec, v ktorých, mimochodom, začínal s futbalom tréner Drienovský.
Inak, bez jeho tréningovej náročnosti by dnes Derek piatu ligu asi nehral.
ŠK Kmeťovo - MŠO Štúrovo 3:0 (1:0)
Góly: 29. Nascimento, 65. Jurkáček, 84. Kender
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Víťazstvo rozdielom triedy
Vo vyrovnanom úvode hrozili hostia najmä po štandardných situáciách, po ktorých smerovali centrované lopty na vysokých útočníkov.
Štipľavú ranu domáceho kapitána Jakuba Jurkáčeka spoza šestnástky potom Balázs Bokor vytesnil na roh, ale keď vzápätí vyhral neľahký súboj na pravej strane Patrik Baláž a nabil lišiakovi Cleberovi, ten z hranice pokutového územia nedal utešenou strelou k vzdialenejšej žrdi brankárovi hostí šancu – 1:0.
V strede poľa pracoval výborne Ihor Lovska, ktorý odobral Štúrovčanom niekoľko lôpt a aj ich presne rozohrával. S jedovkou Martina Blaha si gólman Bokor poradil a nechal tak pred druhým dejstvom všetko otvorené.
Nabudení Kmeťovčania však začali druhý polčas očividne lepšie ako ten prvý, na pravej strane obhospodaroval neúnavný Martin Blaho veľký priestor, kým hostia pohrozili vážnejšie iba jedným závarom v malom vápne po rohovom kope. Domáca obrana na čele s Adamom Gajdošom však pracovala spoľahlivo.
O výsledku bolo prakticky rozhodnuté v 65. minúte, keď si postavil loptu na priamy kop z takmer 30 metrov a z uhla Jakub Jurkáček, ktorý ju trafil priehlavkom do bližšieho vinkla.
Ďalšiu poistku mal vzápätí ako na podnose Patrik Baláž, lenže jeho zakončenie po zemi zo 14 metrov chytil krásnou robinzonádou Maďar Bokor.
Kmeťovo išlo za tretím gólom neúnavne do samého konca a v 84. minúte dorazil loptu do siete po rýchlom útočnom výpade a trme-vrme striedajúci 18-ročný Ondrej Kender.
Nováčik zvíťazil nad bývalou treťoligovou baštou 3:0 úplne zaslúžene.
Futbal nám to vrátil
Po víťazstve rozdielom triedy nad Štúrovom musel byť spokojný aj tréner ŠK Kmeťovo Vladimír Drienovský.
„S víťazstvom 3:0 nad Štúrovom som samozrejme spokojný, mňa však vždy zaujíma aj spôsob hry, aký daný výsledok dosiahneme. Chceli sme hrať už o čosi náročnejším spôsobom, útočne i dominantne a myslím si, že sa nám to podarilo.
Kľúčové však v tejto súvislosti je, že aj naše pravidelné testovanie potvrdzuje, že hráči sú po dobrej letnej príprave fyzicky na tom pomerne dobre, z čoho hlavne pramení naša herná pohoda.“
Kouč Drienovský nerád vyzdvihuje jednotlivcov, kto však potiahol najviac proti Štúrovu, zisťoval Sportnet.
„V útoku jednoznačne Jakub Jurkáček, v strede poľa mu sekundoval Ihor Lovska a v trojici stopérov Adam Gajdoš. Títo hráči predviedli vysoký štandard a potvrdili, že patria medzi lídrom mužstva.“
Nováčik ťahá sedembodovú sériu troch zápasov bez prehry proti trom mestám.
„Na toto sa nejak špeciálne nezameriavame, súperov berieme, ako nám ich určil žreb. Nie je totiž vôbec podstatné odkiaľ príde súper, ale to, čo sa odohráva na ihrisku.
Súhlasím však, že naše najbližšie okolie vníma s istou hrdosťou, keď sa nám podarí podať kvalitný výkon a bodovať proti mestskému či veľkému klubu.“
V aktuálnom rozpoložení môže ísť Kmeťovo so zdvihnutou hlavou aj najbližšiu sobotu do Šiah.
„Nebudem tajiť, naše ambície sú vysoké, máme týždeň nato, aby sme sa čo najlepšie pripravili aj na nášho najbližšieho súpera, proti ktorému sa pokúsime podať čo možno najlepší výkon.“
Nováčik doteraz prehral iba v prvom kole na pôde úradujúceho majstra v Trsticiach 0:2.
„Možno to vyznie zvláštne, ale v Trsticiach sme podali snáď náš najlepší doterajší výkon. Objektívne však musím uznať obrovskú kvalitu Trstíc najmä v rozhodujúcich momentoch zápasu.
Za náš výkon sme sa nemuseli hanbiť, napokon, v nasledujúcich stretnutiach nám to ten futbal predsa len vrátil a verím, že to tak pôjde aj ďalej,“ zakončil 41-ročný Drienovský.
AC Nitra príde na hody
Nováčik ťahá trojzápasovú šnúru bez prehry proti mestským klubom, z ktorej má dva trojbodové domáce skalpy proti Veľkému Mederu a Štúrovu a jeden s plusovým bodom z Kolárova. V každom súboji dali jeho hráči aspoň dva góly, v Kolárove sa presadili dve letné posily Šimon Gajdoš a Martin Blaho.
Najbližšiu sobotu sa červeno-modrí pokúsia svoju sériu natiahnuť v Šahách, kde naposledy, predvlani - ešte v šiestej lige - zvíťazili 3:2. Mimochodom, strelci všetkých piatich gólov hrajú už v konkurenčných kluboch piatej ligy.
V 16-člennej „južnej“ piatoligovej súťaži hrá teraz až sedem mestských tímov, po Šahách sa pôjde nováčik najbližšie ukázať v deviatom kole do svojho blízkeho spádového mestečka Šurian, no a týždeň nato, v nedeľu 5. októbra, bude celý Derek aj s okolím hore nohami.
Z krajského mesta totiž príde na kmeťovské hody najlákavejšia kvalita, akú môže táto silná súťaž ponúknuť – AC Nitra. Vo vrcholiacej burčiakovej sezóne bude na štadióne pod dereckými vinicami plno.
Kmeťovo je po štyroch kolách s bilanciou 2-1-1 na šiestom mieste o skóre za piatymi Šuranmi.
V súťaži sa menila pozícia lídra, na ktorú sa vďaka lepšiemu skóre (18:0) posunul obhajca titulu z Trstíc pred druhým stopercentným tímom AC Nitra (18:3).