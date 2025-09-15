Zo štvrtej ligy do prvej českej a späť. Nepovedal som posledné slovo, vraví Zsigmond

Futbalovú verejnosť zaujal nevídaným prestupom zo štvrtej slovenskej ligy do českého prvoligového tímu FK Teplice.
KEVIN ZSIGMOND (27) hneď pri svojej premiére v najvyššej českej súťaži strelil gól, no ten mu systém VAR neuznal.
Neskôr si zahral pred 20-tisíc divákmi na vypredanom Edene a bol členom kádra. Kariéru mu však pribrzdili zranenia a ťažké životné obdobie.
V článku sa dočítate
- Aké problémy ho postihli?
- Ktoré kluby ho oslovili, prečo sa vrátil do Gabčíkova?
- S profesionálnym futbalom skončil? Aké sú jeho ciele?
- Na čo nikdy nezabudne?
V posledných šiestich zápasoch za béčko Teplíc strelil päť gólov, no nakoniec sa rozhodol vrátiť do Gabčíkova, kde sa pokúsi o reštart svojej kariéry.
Označovaný ste boli za slovenského Jamie Vardyho. Ešte nedávno ste hrali najvyššiu českú súťaž za Teplice, no pred aktuálnou sezónou ste sa vrátili do Gabčíkova. Čo sa stalo?
Bolo to veľmi komplikované. Po pár ligových štartoch sa začali kopiť zranenia, mal som natrhnutý zadný stehenný sval a problémy s kolenom.
Do toho prišlo ťažké životné obdobie, o ktorom by som nerád hovoril. Ale bolo to skutočne ťažké.
Napriek všetkým problémom som sa cez béčko začal vracať do formy, v posledných šiestich zápasoch tretej českej ligy som strelil päť gólov. Bol to ten starý Kevin.
Po rozhovoroch s trénerom áčka Zdenkom Frťalom sme sa však nakoniec rozhodli, že sa pôjdem rozohrať do Gabčíkova. A uvidíme, čo bude ďalej.
Čo vám povedal?
Že je asi 20-percentná šanca, že sa dostanem do áčka a 80-percentná, že nie. Podľa toho, ako dopadnú prestupy.
Vieme, ako to chodí v béčkach, keď prídu hráči z áčka, môžete sa ocitnúť na lavičke. Ja po zraneniach a rodinných problémoch potrebujem aktuálne dôveru a plnú minutáž, preto som sa rozhodol pre návrat do Gabčíkova.
Gabčíkovo medzi časom postúpilo do tretej ligy. Nemali ste iné ponuky?
Aj to zohralo svoju rolu v mojom návrate. Predsa, tretia liga je sledovaná, takže budem stále na očiach.
S funkcionármi Gabčíkova máme dobrý vzťah, stále sme boli spolu v kontakte, takže to pre mňa bude ľahšie. Pretože sa vraciam do známeho prostredia.
Na internete sa kadečo popísalo, ale nebola to pravda.
Dostal som ešte ponuku z Dunajskej Stredy, kde by som pôsobil v B mužstve, teda v rovnakej súťaži. Ako som však hovoril, béčka slúžia ako podpora pre hráčov z áčka, takže som sa rozhodol pre návrat do Gabčíkova.
Vo futbale sa však dejú veci rýchlo a uvidíme, čo bude v zime. Nikdy neviete, čo život prinesie.
Zahral som si v najvyššej súťaži v Česku a mojím snom je aj tá slovenská. Verím, že som v profesionálnom futbale nepovedal posledné slovo.
Hrali ste v prvej českej lige a vrátili ste sa do tretej. Nie ste sklamaný?
Vôbec to neberiem ako zlyhanie, pretože som sa v Tepliciach naučil množstvo vecí. A spoznal tam skvelých ľudí.
Možno si niekto povie, že na to nemám, keď som späť. Ja však návrat do Gabčíkova beriem ako krok, aby som mohol ísť opäť vyššie.
Po ťažkom období sa potrebujem dostať do formy a ukážem, že som nepovedal posledné slovo.
Potrebujem byť opäť ten Kevin, ktorého si všimli v Tepliciach. A potom sa uvidí, čo prinesie budúcnosť.
Vráťme sa ešte k tomu pamätnému zápasu so Slaviou Praha. Štyri mesiace pred ním ste hrali pred hŕstkou divákov za Gabčíkova a zrazu ste pred 20-tisíc divákmi stáli proti mužstvu, ktoré pravidelne pôsobí v európskych pohároch. Aké to bolo? Nemali ste trému?
Bol to nezabudnuteľný pocit a zážitok na celý život. Som rád, že to na vlastné oči videli snúbenica a rodičia. Že boli toho celého súčasťou.
Samozrejme, že sa to s Gabčíkovom nedá porovnať, preto som bol nervózny, čo je normálne. Snažil som sa však krotiť emócie, sústrediť sa na hru a odovzdať všetko.
Vyhrávali ste 1:0, no nakoniec ste prehrali 1:2. Vy ste nastúpili na posledných pätnásť minút.
Slavia ukázala svoju kvalitu. Po celý zápas sme hrali v bloku a sústredili sa na defenzívne činnosti. Veľa šancí sme nemali, no podarilo sa nám jednu využiť. Slavia však zabrala a duel otočila.
Debut za Teplice v českej Fortuna lige ste si odkrútili proti Hradcu Králové. V poslednej minúte ste prekonali brankára súpera, no systém VAR váš zásah neuznal a v samom závere ste inkasovali na 0:1. Aké pocity ste vtedy prežívali?
Mohla to byť premiéra ako hrom. Akciu som zakončil gólom, no arbiter ho neuznal, pretože náš hráč sa pri rohu šmykol a dvakrát sa dotkol lopty. Bol by to vynikajúci debut, škoda.
Po zápase mi našli menšiu trhlinu na zadnom stehennom svale, a tak som sa pár týždňov musel dávať dokopy. A potom pokračovali moje zdravotné patálie.
Snáď je im definitívne koniec. V aktuálnej sezóne ste strelili päť gólov. Spokojnosť?
Hlavne sme ako nováčik ukázali, že na tretiu ligu máme. Verím, že mužstvo i ja osobne sme na správnej ceste.