Calzona stále verí v dodatočný príchod Hancka. Hráči z českej ligy mu robia vrásky

SENEC. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona pred odletom do Severného Írska absolvoval krátky brífing. Vyjadril sa k zdravotnému stavu hráčov aj situácii okolo Dávida Hancka, ktorého manželka by mala v týchto dňoch rodiť.
„S Dávidom som sa rozprával pred dvoma dňami. Povedal mi, že ak veci pôjdu, ako majú, ak by žena porodila, tak príde. Odvtedy som s ním nekomunikoval, nechcel som na neho vytvárať tlak. Je to ich rozhodnutie, takže od toho momentu sme spolu nekomunikovali.
Teraz je doma s rodinou a monitoruje situáciu okolo manželky a je pripravený prísť aj na poslednú chvíľu. Nechcem mu dávať žiadne ultimátum, pretože tak, ako som vždy tvrdil, rodina je na prvom mieste," uviedol Talian.
Vrásky na čele spôsobujú trénerovi aj Ivan Schranz či Lukáš Haraslín. Prvý menovaný sa zranil vo víkendovom pražskom derby. Calzona potvrdil, že Schranz začal trénovať s mužstvom, no nevie, či bude pripravený nastúpiť.
VIDEO: Tréner Calzona o prípadnom príchode Dávida Hancka
„Menší otáznik je nad Lukášom Haraslínom, ktorý bol prakticky 40 dní bez futbalu. V poslednom období odohral iba dva krát po 20 minút, takže pri ňom sme opatrnejší, ale ostatní sú pripravení nastúpiť," prezradil Talian o druhom menovanom.
V nominácii chýba pre zranenie Stanislav Lobotka, ktorého by mohol podľa slov kouča nahradiť Patrik Hrošovský. Alternatívou by mohol byť Ondrej Duda.
Calzona zároveň pochválil atmosféru v tíme: "Keď vidím toto mužstvo spolu, ako spolu trénujú, tak to nemám ani chuť ukončiť. Nielen na ihrisku, ale aj mimo ihriska majú medzi sebou veľmi dobre vzťahy."
VIDEO: Calzona chváli atmosféru v tíme
Jeho zverenci sa predstavia v piatok proti Severnému Írsku. Druhý zápas tohto reprezentačného okna odohrajú v pondelok na domácej pôde proti Luxembursku.