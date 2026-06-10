Zaujímavosti MS 2026: Každý hráč má svojho avatara a namiesto analýzy šou

Majstrovstvá sveta 2026 nebudú len ďalší futbalový turnaj. Prinesú revolúciu v technológiách, aj nové zápisy v historických tabuľkách.
Prinášame vám prehľad zaujímavostí, ktoré tento svetový šampionát ponúkne.
Každý hráč bude mať dvojča
Každý hráč na trávniku bude zároveň dokonalé digitálne majstrovské dielo.
Po prvýkrát v histórii FIFA bude mať všetkých 1 248 hráčov svojho 3D digitálneho avatara poháňaného špičkovou generatívnou umelou inteligenciou.
Špeciálne kamery sledujú na tele každého hráča množstvo bodov a v reálnom čase tak vytvárajú jeho virtuálne dvojča.
Technológia tak umožňuje rozhodcom posudzovať ofsajdy s absolútnou matematickou istotou – dokáže určiť aj presnú polohu špičky kopačky či ramena.
Štadióny bez komercie
Otvárací zápas turnaja sa uskutoční vo štvrtok 11. júna na ikonickom Estadio Azteca v Mexico City.
Stane sa prvým štadiónom, na ktorom sa uskutoční úvodný zápas majstrovstiev sveta už tretíkrát (predtým v rokoch 1970 a 1986).
Štadióny sa musia prispôsobiť prísnym pravidlám FIFA. Keďže zviditeľňovať sa môžu výlučne oficiálni partneri FIFA, arény sa musia zbaviť svojho komerčného brandingu.
Obrovské neónové nápisy na strechách sa zakrývajú, v navigáciách či na vstupenkách sa objavia len dočasné názvy ako „New York New Jersey Stadium“ alebo „Seattle Stadium“.
Mercedes-Benz Stadium sa bude dočasne volať „Atlanta Stadium“, no gigantické logo automobilky na streche nezakryjú. Jeho demontáž by totiž nenávratne znehodnotila mechanizmus celej zaťahovacej strechy.
Najviac precestuje Bosna a Hercegovina
Pri vyžrebovaní a výbere základní sa ukázali obrovské rozdiely v logistike jednotlivých tímov.
Najrozcestovanejší tím: Bosna a Hercegovina
Bosna si po nečakanom vyradení Talianska rozložila svoj hlavný stan v meste Sandy v štáte Utah. Len na absolvovanie zápasov v skupinovej fáze budú musieť hráči nalietať vyše 12 000 kilometrov.
vs. Kanada: let zo základne do Toronta a späť (5374 km)
vs Švajčiarsko: let zo základne do Los Angeles a späť (2 960 km)
vs Katar: let zo základne do Seattlu (3 700 km)
Najpohodlnejší plán: Mexiko
V obrovskom kontraste s tým je domáce Mexiko, ktoré má mimoriadne nenáročný cestovný plán a všetky tri skupinové zápasy odohrá doma.
vs. Južná Afrika: Estadio Azteca v hlavnom meste (len zopár kilometrov od ich národného tréningového centra).
vs. Južná Kórea: Guadalajara (pohodlný presun 550 km).
vs. Česko: opäť na Estadio Azteca (Mexico City).
Namiesto analýzy šou
FIFA vôbec prvýkrát vo svojej 90-ročnej histórii mení zaužívaný konzervatívny prístup. Namiesto tradičných taktických analýz a reklám sa inšpiruje americkým Super Bowlom.
Halftime Show (polčasová šou): Počas veľkého finále 19. júla 2026 na New York New Jersey Stadium vystúpia Madonna, Shakira, BTS a The Muppets (zo Sesame Street).
Pätnásťminútová polčasová prestávka sa tak zmení na obrovský hudobný fenomén.
Ďalšia perlička je z britských ostrovov: Kráľ Karol III. vyhlásil v Škótsku voľný deň 15. júna 2026.
Dôvodom je nočný otvárací zápas reprezentácie proti Haiti (14. júna o 3:00), do ktorého Škóti nastúpia po dlhých 28 rokoch. Škótsko hralo na MS naposledy v roku 1998.
Hráčske rekordy a zaujímavosti
Traja hráči nastúpia na svoj rekordný šiesty šampionát:
- Lionel Messi (Argentína)
- Cristiano Ronaldo (Portugalsko)
- Guillermo Ochoa (Mexiko)
Lionel Messi zároveň odohral najviac minút na MS, konkrétne 2315.
Elitný klub štyridsiatnikov (8 hráčov):
- Craig Gordon (Škótsko, 43 rokov)
- Cristiano Ronaldo (Portugalsko, 41 rokov)
- Vozinha (Kapverdy, 40 rokov)
- Manuel Neuer (Nemecko, 40 rokov)
- Luka Modrić (Chorvátsko, 40 rokov)
- Edin Džeko (Bosna a Hercegovina, 40 rokov)
- Guillermo Ochoa (Mexiko, 40 rokov)
- Fernando Muslera (Uruguaj, 40 bude mať počas MS)
Bratské dvojice na turnaji:
Zaujímavosťou sú aj početné rodinné väzby, pričom niektorí bratia nastúpia za rozdielne krajiny:
- Iñaki Williams (Ghana) a Nico Williams (Španielsko)
- Désiré Doué (Francúzsko) a Guéla Doué (Pobrežie Slonoviny)
- Derrick Luckassen (Ghana) a Brian Brobbey (Holandsko)
- John Souttar (Škótsko) a Harry Souttar (Austrália)
- Lucas a Theo Hernándezovci (obaja Francúzsko)
- Laros a Deroy Duarteovci (obaja Kapverdy)
- Quinten a Jurriën Timberovci (obaja Holandsko)
- Juninho a Leandro Bacuna (obaja Curaçao)
Koľko stojí mundial
Celkové náklady na organizáciu MS vo futbale (1990 – 2026)
- 1990 (Taliansko): 4,4 miliardy $
- 1994 (USA): 0,5 miliardy $ (historicky najlacnejší moderný šampionát)
- 1998 (Francúzsko): 2,3 miliardy $
- 2002 (Japonsko a Južná Kórea): 7 miliárd $
- 2006 (Nemecko): 4,3 miliardy $
- 2010 (Južná Afrika): 3,6 miliardy $
- 2014 (Brazília): 15 miliárd $
- 2018 (Rusko): 11,6 miliardy $
- 2022 (Katar): 220 miliárd $ (absolútny historický rekord pre masívnu výstavbu infraštruktúry)
- 2026 (USA, Mexiko a Kanada): 13,9 miliardy $
Niké spúšťa najväčšiu Tipovačku: Na MS rozdá rekordných 300 000 €
Najväčší futbalový sviatok bude s Niké ešte zábavnejší! Tipérov čaká bohatá kurzová ponuka, špeciálne stávky, obľúbené Žolíky a Tipovačka s historicky najvyšším bankom v hodnote 300 000 €! O Tipovačke a na čo všetko sa môžu tešiť členovia Komunity Niké sme sa porozprávali s jej riaditeľom Stanislavom Cintavým.
Ako sa Komunita Niké pripravila na futbalové MS? Na čo sa môžu jej členovia tešiť? Pripravili sme Tipovačku s doteraz absolútne najvyšším bankom. Počas šampionátu rozdáme medzi tipérov až neuveriteľných 300 000 eur vo forme nikov.
Účasť v Megatipovačke je úplne zadarmo. Je to naozaj tak?
Áno, je to tak. Tipér nemusí splniť žiadne podmienky týkajúce sa hry alebo vkladov. Stačí prísť do Komunity Niké, zapojiť sa do Tipovačky a veriť svojim tipom.
V čom si tipéri budú môcť overiť svoje schopnosti?
Nebude to len o tipovaní výsledkov. Do Tipovačky sa dostanú aj špeciálne tipy na góly, strely, strelcov, ale aj počet VARov či iné špecifické stávky. Najlepší budú musieť preukázať dobrý inštinkt, ale samozrejme im musí aj trošku priať šťastie.
Aké výhry čakajú na najúspešnejších tipérov?
Najväčším lákadlom je určite hlavná výhra 30 000 eur v nikoch pre celkového víťaza, čo by pre drvivú väčšinu tipérov bola životná výhra a najmä sa stane tipérskou legendou. Krásne výhry sú aj na ďalších priečkach. Druhý získa 15 000 eur a za bronz pripíšeme 10 000 eur. Odmeňovať budeme aj najlepších v jednotlivých kolách. Víťaz získa 1 000 eur a kôl je až 21.
Tipy z Tipovačky si klienti môžu preniesť aj na tiket. Získajú aj za to odmenu?
Pripravili sme súťaž s celkovou dotáciou 6 000 eur v nikoch. Stačí podať tiket, na ktorom bude aspoň jeden tip prenesený z Tipovačky, a tipér bude automaticky zaradený do súťaže.
V každom kole odmeníme troch s najvyšším výherným kurzom a jedenástich náhodne vyžrebujeme. Zaujímavé výhry čakajú aj víťazov za celé MS. Traja s TOP víťazným kurzom dostanú po 333 eur, tipér s najviac podanými tiketmi z Tipovačky získa tiež 333 eur a vyžrebujeme ďalších šiestich šťastlivcov, ktorých tiež odmeníme.
Čo bude pre vás osobne najväčším ťahákom na tipovanie počas MS?
Tipéra vždy poteší, keď trafí nejaké prekvapenie, teda tip s kurzom nad tri. Hokejové MS priniesli mnoho prekvapení a ja si myslím, že futbalový šampionát nebude výnimkou.
Máte svojho čierneho koňa šampionátu a naopak tím, ktorý zlyhá?
Prekvapiť môžu futbalisti Nórska. Cítim, že by mohlo prekvapiť podobne, ako v roku 1994 Švédsko na svetovom šampionáte v USA. Vzhľadom na veľmi zlé výsledky z ostatných šampionátov by som za prekvapenie rátal aj akýkoľvek úspech Brazílie. Naopak, veľké očakávania nemám od Anglicka. Viaceré otázniky okolo nominácie sa môžu prejaviť aj na ihrisku. Anglicko predsa bez Maguireho hlavičiek v záveroch zápasov nemôže prejsť ďaleko (úsmev). Taktiež neverím domácim USA, pre ktorých sa môže cesta skončiť už v skupine.
Tip na majstra sveta a najlepšieho strelca? To je ťažké tipovať, ale z taktického hľadiska by som povedal Francúzov s kurzom 6,00. Majú vysokú kvalitu na všetkých postoch a nevidím u nich žiadnu zásadnú slabinu. Odhadnúť strelca bude ešte ťažšie, pretože na MS štartujú aj futbaloví trpaslíci a napríklad Brazília môže Haiti poraziť aj sedemgólových rozdielom, pričom Cunha alebo Vinícius so skvelým kurzom 25,0 môžu streliť pokojne aj 4 góly. To isté platí o Portugalsku, ktoré v skupine narazí na Uzbekistan a DR Kongo. Strelec teda bude takmer jasný po základných skupinách a skúsil by som práve Brazílčanov alebo portugalských útočníkov. V asistenciách bude podľa mňa kraľovať Bruno Fernandez.