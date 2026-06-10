Bývalý tréner Košíc urobil krok späť. Mal predĺžiť zmluvu, napokon sa rozhodol inak

Tréner Roman Skuhravý nebude pokračovať na lavičke futbalistov Slovácka, hoci bol dohodnutý na predĺžení zmluvy.
Klub z Uherského Hradišťa na webe uviedol, že 52-ročný kouč sa napokon rozhodol využiť inú profesionálnu príležitosť.
Podľa médií mieri do Ostravy. Baník sa rovnako ako Slovácko zachránil v prvej lige až v baráži.
Zmena je prekvapujúca aj s ohľadom na to, že Ostravu v baráži zachránil Jozef Dvorník. Očakávalo sa, že tréner bude na lavičke Baníku pokračovať. Slovácko teraz začalo pracovať na príchode nového kouča.
"Klub mal záujem o pokračovanie spolupráce a počas rokovaní bola nájdená zhoda na podmienkach ďalšieho pôsobenia.
Roman Skuhravý sa však nakoniec rozhodol prijať inú profesionálnu výzvu. Jeho rozhodnutie rešpektujeme," uviedlo vedenie Slovácka.
Ostrava skončila v prvej lige predposledná a potom ovládla dvojzápas s Táborskom. Baráž hralo aj štrnáste Slovácko, ktoré sa zachránilo proti Artisu Brno.
Po neúspešnej sezóne naplánoval majiteľ Baníka Václav Brabec množstvo zmien. V utorok oznámil, že na pozícii výkonného riaditeľa klubu rezignoval Michal Bělák.
Tréner Dvorník sa v kritickej chvíli na konci jari k tímu posunul z druholigovej rezervy a najvyššiu súťaž pre Baník zachránil. Teraz ho neočakávane podľa informácií médií nahradí Skuhravý.
Bývalý kouč Jablonca, Opavy či Dukly prevzal mužstvo Slovácka v priebehu jari v náročnej situácii a spoločne so svojím realizačným tímom dokázal splniť hlavný cieľ - udržať najvyššiu súťaž.
Skuhravý je bývalý prvoligový futbalista, v najvyššej súťaži odohral 173 zápasov a strelil 10 gólov.