    Šéf OSN pre ľudské práva kritizuje USA: Svet by sa mal spojiť v jednote a mieri

    MS vo futbale 2026.
    MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 17:34
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    Americká vláda a Medzinárodná futbalová federácia čelia rastúcej kritike.

    Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Spojené štáty americké, aby zmenili svoju imigračnú politiku v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta.

    „Úprimne dúfam, že dôjde k zásadnému prehodnoteniu rozsahu, v akom imigračné kontroly rešpektujú ľudské práva a ľudskú dôstojnosť,“ povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v Ženeve.

    „A že najmä v súvislosti s majstrovstvami sveta sa prehodnotia politiky, ktorých sme v súčasnosti svedkami, najmä v USA.“

    Türk dúfa, že „problémy súvisiace s rasovým profilovaním, sledovaním a presadzovaním imigračných zákonov neovplyvnia majstrovstvá sveta v takej miere, v akej ich už ovplyvnili“.

    Dodal, že na veľkých športových podujatiach „by sa mal svet spojiť v jednote a mieri“.

    Deň pred začiatkom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade čelia americká vláda a Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rastúcej kritike pre problémy so vstupom fanúšikov, tímov a funkcionárov.

    Okrem iného bol vstup odmietnutý somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi, pripomenula DPA.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026.
    MS vo futbale 2026.
    Šéf OSN pre ľudské práva kritizuje USA: Svet by sa mal spojiť v jednote a mieri
    dnes 17:34
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