Sedem bratských dvojíc na jednom šampionáte. Niektorí budú bojovať za odlišné krajiny

Na tohtoročných futbalových majstrovstvách sveta sa predstaví sedem bratských dvojíc. V štyroch prípadoch budú súrodenci reprezentovať dve rôzne krajiny, no v základných skupinách sa proti sebe nepostavia.
Bratských dvojíc mohlo byť dokonca osem, ale po zranení obrancu Arsenalu Jurriëna Timbera zostalo v holandskom výbere len jeho dvojča Quinten, stredopoliar Marseille.
Za rovnaký tím budú hrať Francúzi Lucas a Theo Hernándezovci, Laros a Deroy Duarteovci z Kapverd a Leandro a Juninho Bacunovci z mužstva ďalšieho nováčika, Curacaa.
Ďalší bratia sa predstavia v dresoch rôznych reprezentácií. Desiré Doué a jeho starší brat Guéla sa narodili vo Francúzsku, no zatiaľ čo hviezda Paríža Saint-Germain Desiré hrá za francúzsku reprezentáciu, Guéla nastupuje za Pobrežie Slonoviny, odkiaľ pochádza ich otec.
Podobná situácia je aj pri španielskych bratoch Williamsovcoch. Mladší Nico je úradujúcim majstrom Európy, zatiaľ čo o deväť rokov starší Iñaki reprezentuje Ghanu, z ktorej ich rodičia emigrovali.
V ghanskom tíme je aj obranca Derrick Luckassen, ktorý sa do nominácie dostal na poslednú chvíľu ako náhradník. Na turnaji doplní svojho nevlastného brata Briana Brobbeyho, útočníka holandskej reprezentácie.
Austrália má v kádri obrancu Harryho Souttara, ktorého starší brat John hrá za Škótsko. Obaja sa narodili v Aberdeene a majú austrálsku matku.
Harry zmenil reprezentačné farby pred 7 rokmi po tom, čo v mládežníckych kategóriách nastupoval za Škótsko.
Zatiaľ nie je jasné, či vývoj šampionátu postaví niektorých bratov proti sebe. Podľa agentúry Reuters sa na majstrovstvách sveta doteraz stretli proti sebe iba bratia Jérôme a Kevin-Prince Boatengovci, a to dokonca dvakrát – v rokoch 2010 a 2014.
Jérôme získal s Nemeckom bronzovú medailu a neskôr aj titul majstra sveta, zatiaľ čo jeho brat reprezentoval Ghanu. V roku 2010 vyhrali vzájomný zápas Nemci 1:0, o štyri roky neskôr sa stretnutie skončilo remízou 2:2.
„Samozrejme, bolo to zvláštne. V roku 2010 to bolo naozaj niečo nové, niečo výnimočné.
Nechcem povedať, že sa to potom stalo bežnou záležitosťou, pretože majstrovstvá sveta nikdy nie sú všednou udalosťou. Ale hrali sme proti sebe mnohokrát aj v Bundeslige,“ povedal Jérôme Boateng.